U.S. Senate: Missouri

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Josh Hawley, a Republican, is up for re-election to represent Missouri in the U.S. Senate. Candidates for the 2024 Democratic primary include December Harmon, Lucas Kunce, Karla May and Mita Biswas.

U.S. senators serve six-year terms.



Republicans

Josh Hawley (incumbent /actual)

Political bio / Biografía política

Sen. Josh Hawley is seeking his second term in the U.S. Senate. He was first elected in 2018, defeating the Democratic incumbent, former Sen. Claire McCaskill, by 5.8 percentage points. Prior to the Senate, Hawley served as the Missouri attorney general. He taught constitutional law at the University of Missouri.

El senador Josh Hawley busca su segundo mandato en el Senado de Estados Unidos. Fue elegido por primera vez en el 2018, derrotando a la titular demócrata, la ex senadora Claire McCaskill, por un margen de 5.8 % de los votos. Antes del Senado, Hawley fue fiscal general de Missouri y enseñó derecho constitucional en la Universidad de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Hawley considers himself a populist and is part of a new generation of Republicans focused on issues important to socially conservative, working-class voters. Hawley opposes abortion rights and supports a federal 15-week ban on the procedure. He does not support the U.S. sending military aid to Ukraine. He has pushed to expand federal benefits for radiation victims in the St. Louis area. He supports private labor unions but opposes public sector unions. He has sought increased regulation on large technology companies and wants to eliminate liability protections for social media companies.

Hawley se considera populista y forma parte de una nueva generación de republicanos centrados en cuestiones importantes para los votantes socialmente conservadores y de clase trabajadora. Hawley se opone al derecho al aborto y apoya la prohibición federal del procedimiento a partir de las 15 semanas de gestacion. Se opone a la ayuda militar de EEUU para Ucrania. Ha presionado para ampliar las prestaciones federales a las víctimas de la radiación en la zona de St. Louis. Apoya a los sindicatos privados, pero se opone a los del sector público. Ha buscado una mayor regulación de las grandes empresas tecnológicas y quiere eliminar las protecciones contra demandas legales para algunas empresas de las redes sociales.

Democrats

December Harmon

Political bio / Biografía política

December Harmon is an activist based in Columbia, where she’s a member of the Columbia Citizens Police Review Board. She has a bachelor’s degree in political science and has advocated against police brutality. She has said she is running for Senate because she wants to fight fascism in Congress.

December Harmon es una activista que reside en Columbia, Missouri, donde es miembra de la Junta Ciudadana de Revisión Policial de Columbia. Es licenciada en Ciencias Políticas y ha abogado contra la brutalidad policial. Ha dicho que desea postularse para el Senado porque quiere luchar contra el fascismo en el Congreso.

Policy positions / Posturas políticas

Harmon is a progressive who aligns herself with democratic socialism, like Sen. Bernie Sanders, and “radical leftism.” She supports high-profile progressive causes like universal health care and a “Green New Deal.” She is in favor of abortion rights, supports gun control measures, supports eliminating cash bail and wants a pathway to citizenship for people who were brought to the U.S. illegally as children. She has attended rallies on behalf of Palestine amid the war between Israel and Hamas.

Como el senador Bernie Sanders, Harmon es una progresista que se alinea con el socialismo democrático y el "izquierdismo radical”. Apoya causas progresistas de alto perfil como un sistema de salud universal y un el Green New Deal (“Nuevo Pacto Ecológico-verde”). Está a favor del derecho al aborto, apoya las medidas de control de armas, apoya la eliminación de la fianza monetaria para acusados judiciales. Quiere una vía a la ciudadanía para las personas que fueron traídas a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. Ha asistido a protestas a favor de Palestina en torno a la guerra entre Israel y Hamás.

Lucas Kunce

Political bio / Biografía política

Lucas Kunce grew up in Jefferson City, attended Yale on a scholarship and law school at the University of Missouri. He joined the Marines in 2007 and served three tours overseas before being stationed at the Pentagon. He worked on national security policy at a think tank before running unsuccessfully for Senate in 2022.

Lucas Kunce creció en la ciudad de Jefferson City, ganó una beca para estudiar en la universidad de Yale, y se tituló en derecho en la Universidad de Missouri. Se alistó en la Infantería de Marina en el 2007 y prestó servicio en tres misiones en el extranjero antes de ser destinado al Pentágono. Trabajó en un instituto de investigación de seguridad nacional antes de postularse sin éxito al Senado en 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Kunce considers himself a populist and has heavily courted the state’s labor unions. He supports abortion rights and backs the ballot initiative to overturn Missouri’s abortion ban. He supports military funding for the war in Ukraine, along with support for Taiwan. He opposes multinational corporations and has spoken out against foreign ownership of companies, like Anheuser-Busch, and of farmland. He wants to expand health care and legalize marijuana. He has advocated for more federal investment in Midwestern communities, workers and companies to reverse jobs that have been lost to international supply chains.

Kunce se considera un populista y ha buscado fuertemente el apoyo de los sindicatos del estado. Es partidario del derecho al aborto y apoya la iniciativa electoral para anular la prohibición del aborto en Missouri. Apoya el financiamiento militar de la guerra en Ucrania, así como el apoyo a Taiwán. Se opone a las corporaciones multinacionales y se ha pronunciado en contra del control extranjero de empresas como Anheuser-Busch y de la compra de tierras agrícolas por extranjeros. Quiere ampliar el sistema de salud médica y legalizar la marihuana. Ha abogado por una mayor inversión federal en las comunidades, trabajadores y empresas en la zona central del país. Quiere revertir la pérdida de puestos de trabajo que se van a las cadenas de suministro internacionales.

Karla May

Political bio / Biografía política

Karla May has represented part of St. Louis and part of St. Louis County in the state Senate since 2019. Earlier, May served as a member of the Missouri House starting in 2010. She’s served on a variety of legislative committees and as a regional chair for the National Black Caucus of State Legislators.

Desde el 2019, Karla May ha representado parte de la ciudad de St. Louis y parte del condado de St. Louis en el Senado estatal. Anteriormente, May fue miembra de la Cámara de Representantes de Missouri a partir del 2010. Ha prestado servicio en una variedad de comités legislativos y como presidenta regional del Grupo Nacional de Legisladores Estatales Negros.

Policy positions / Posturas políticas

May supports abortion rights and the ballot measure to overturn the state’s ban on the procedure. She believes if one woman’s rights are restricted, it will lead to an attack on other individual rights. She believes Congress should pass a bipartisan immigration bill negotiated in the Senate earlier this year that would tighten policies on the southern border. She has not read the national security bill that sent military support to Ukraine, Israel and Taiwan, but believes in “protecting America’s interests abroad.” She would like to resolve poverty in the U.S. but will not release her economic plan until after the primary.

May apoya el derecho al aborto y la iniciativa electoral para anular la prohibición estatal de este procedimiento. Cree que si se restringen los derechos de una mujer, se atacarán otros derechos individuales. Cree que el Congreso debería aprobar un proyecto de ley de inmigración bipartidista negociado en el Senado a principios de este año, lo cual endurecería las políticas en la frontera sur. No ha leído el proyecto de ley de seguridad nacional que enviaba apoyo militar a Ucrania, Israel y Taiwán, pero cree en "proteger los intereses de Estados Unidos en el extranjero". Le gustaría resolver la pobreza en Estados Unidos, pero no dará a conocer su plan económico hasta después de las elecciones primarias.

Mita Biswas

Political bio / Biografía política

The KC Voter Guide was unable to find any website, social media page, phone number or email address for Mita Biswas. Biswas filed using a post office box in St. Louis. A 2017 lawsuit involving Biswas used the same box, but it was linked to an address at an extended stay hotel in the St. Louis area.

La Guía Electoral de Kansas City no pudo encontrar ningúna información en el sitio web, ni una página en las redes sociales, ni tampoco un número de teléfono o dirección de correo electrónico de Mita Biswas. Biswas se registró utilizando una dirección en un apartado postal de la oficina de correos en St. Louis. Una demanda en el 2017 que involucra a Biswas utilizó el mismo apartado postal, pero estaba vinculado a una dirección en un hotel de estadía prolongada en el área de St. Louis.

Policy positions / Posturas políticas

Not available.

Información no disponible