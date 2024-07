Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Mike Parson, a Republican, is not seeking re-election for Missouri governor because of term limits. Nine Republicans, five Democrats and one Libertarian are running in the open primary to replace him.

Missouri's governor serves a four-year term, with a maximum of two terms.

Candidates for the 2024 primary include Jay Ashcroft, Bill Eigel, Mike Kehoe, Chris Wright, Darrell Leon McClanahan, Jeremy Gundel, Robert James Olson, Chris Wright, Darren Grant, Amber Thomsen, Crystal Quade, Mike Hamra, Sheryl Gladney, Eric Morrison, Hollis Laster, and Bill Slantz.



Republicans

Jay Ashcroft

Political bio / Biografía política

Jay Ashcroft was first elected Missouri Secretary of State in 2016 and re-elected in 2020. He holds a prominent name in Missouri politics as the son of a former Missouri governor, U.S. senator and U.S. attorney general. Jay Ashcroft was an engineer and attorney before entering politics.

En 2016 Jay Ashcroft fue elegido Secretario de Estado de Missouri por primera vez, y reelegido en el 2020. Tiene un nombre destacado en la política de Missouri como hijo de un ex gobernador del mismo estado, quien después fue senador y Fiscal General de los Estados Unidos. Jay Ashcroft fue ingeniero y abogado antes de entrar en política.

Policy positions / Posturas políticas

Ashcroft’s campaign said he’s running for governor to “end the income tax, cut spending, and reform education.” Some key policy positions touted by his campaign include banning foreign adversaries from owning state land and putting St. Louis police under state control. Ashcroft is also pushing to “expand educational freedom,” which is part of a nationwide push among school choice advocates. He also wants to make Missouri “a more attractive destination for families and workers.” As secretary of state, Ashcroft also implemented a controversial rule that threatened public library funding if they make “age-inappropriate materials” available to minors.

La campaña de Ashcroft dice que se está postulando para gobernador con el propósito de "acabar con el impuesto sobre la renta, recortar gastos y reformar la educación". Algunas de las posiciones políticas claves que pregona su campaña incluyen la prohibición de que los adversarios extranjeros posean tierras en el estado y poner a la policía de Saint Louis bajo control estatal. Ashcroft también está presionando para "ampliar la libertad educativa", que forma parte de un impulso nacional entre los partidarios de la libre elección de escuela. También quiere hacer de Missouri "un destino más atractivo para familias y trabajadores". Como secretario de Estado, Ashcroft también implementó una norma polémica que amenazaba la financiación de las bibliotecas públicas si se ponían a disposición de los menores "materiales inapropiados para su edad".



Bill Eigel

Political bio / Biografía política

Bill Eigel, a Republican from Weldon Spring, was first elected to the Missouri Senate in 2016. Earlier, Eigel was a member of the U.S. Air Force and owned a remodeling company in the St. Louis area. Eigel is a leader of a hard-right group of senators called the Missouri Freedom Caucus, which has frequently sparred with more moderate GOP leadership.

Por primera vez en el 2016, Bill Eigel, republicano de la ciudad de Weldon Spring, fue elegido senador de Missouri. Anteriormente, Eigel fue miembro de la Fuerzas Aérea de los Estados Unidos y propietario de una empresa de remodelación en la zona de Saint Louis. Eigel es líder de un grupo de senadores de extrema derecha llamado Missouri Freedom Caucus, que frecuentemente se ha enfrentado a los líderes más moderados del Partido Republicano.

Policy positions / Posturas políticas

Eigel has embarked on a campaign largely focused on the idea that Republicans in Jefferson City are not conservative enough. In a statement, he vowed to “bring a reckoning to the Jefferson City Swamp and deliver the BIG RED Republican wins that we’re all desperate for.” One of Eigel’s key policy positions is to eliminate the state’s personal property and income taxes. He has also focused heavily on illegal immigration and has vowed to round up and deport undocumented immigrants in Missouri. Another bill he has pushed for would make gold and silver legal tender in the state.

Eigel se ha lanzado con una campaña centrada en gran medida en la idea de que los republicanos de la Capital de Jefferson City no son suficientemente conservadores. En una declaración, se comprometió a "traer un ajuste de cuentas a la sucia política de Jefferson City y entregar las grandes victorias para el equipo rojo y Republicano que todos estamos desesperados por tener". Una de las posiciones políticas claves de Eigel es eliminar los impuestos estatales sobre la propiedad personal y sobre la renta. También se ha centrado en gran medida en la inmigración ilegal y ha prometido acorralar y deportar a los inmigrantes indocumentados en Missouri. Otro proyecto de ley que ha impulsado haría que el oro y la plata fueran monedas de uso legal en el estado.



Darren Grant

Political bio / Biografía política

Darren Grant hails from Maryland Heights near St. Louis, according to his filing information with the Missouri Secretary of State’s Office. His Facebook page states that he went to St. Louis Community College-Florissant Valley.

Darren Grant es nativo de Maryland Heights, cerca de St. Louis, según los datos que figuran en su declaración ante la oficina del Secretario de Estado de Missouri. En su página de Facebook dice que estudió en el St. Louis Community College-Florissant Valley.

Policy positions / Posturas políticas

Grant’s policy positions don’t appear to be listed on his Facebook page. An attempt to reach Grant by phone was unsuccessful.

Las posiciones políticas de Grant no parecen figurar en su página de Facebook. Un intento de comunicación por teléfono con Grant no tuvo éxito. No parece tener un sitio web para su campaña.



No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Jeremy Gundel

Political bio / Biografía política

Jeremy Gundel has unsuccessfully run for elected office in Missouri twice, once in 2020 for lieutenant governor and then for state representative in 2022. Both times, Gundel has run as an independent. This time, he’s running for governor as a Republican.

Jeremy Gundel se ha postulado dos veces sin éxito a cargos electorales en Missouri, una vez en el 2020 para vicegobernador y otra vez para representante estatal en 2022. En ambas ocasiones, Gundel se ha postulado como independiente. Esta vez, se está postulando para gobernador como republicano.

Policy positions / Posturas políticas

Gundel said that he’s running for governor to “reduce Missouri government spending” and to “follow the Missouri Constitution before signing on to any new law” from state lawmakers. He said he will also push to get money out of politics, get rid of property taxes and improve education for public, private, charter and home schools. He said he also wants to reduce the salary of the Missouri governor.

Gundel dijo que se está postulando como gobernador para "reducir el gasto del gobierno de Missouri" y para "seguir la Constitución de Missouri antes de firmar cualquier nueva ley” que le mandaría la legislatura . Dijo que también presionará para sacar el dinero de la política, eliminar los impuestos sobre la propiedad y mejorar la educación para las escuelas públicas, privadas, escuelas independientes (charter) y para la escuela en casa. También dijo que quiere reducir el salario del gobernador de Missouri.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Mike Kehoe

Political bio / Biografía política

Mike Kehoe has served as Missouri’s lieutenant governor since 2018 after previously serving in Republican leadership in the Missouri Senate. Before entering politics, Kehoe owned a large car dealership in Jefferson City. He has frequently touted his humble beginnings, including being raised by a single mother in north St. Louis.

Mike Kehoe ha servido como vicegobernador de Missouri desde el 2018 después de servir previamente como unos de los líderes republicano en el Senado de Missouri. Antes de entrar en política, Kehoe era dueño de una gran concesionaria de automóviles en Jefferson City. Con frecuencia ha promocionado sus humildes comienzos, incluido el hecho de haber sido criado por una madre soltera en el norte de St. Louis.

Policy positions / Posturas políticas

Kehoe’s campaign for governor is focused on a need to “secure Missouri’s future with bold conservative action.” His campaign said that, if elected, Kehoe would work to “crack down on crime and illegal immigration, fight for Missouri farmers and the agriculture industry, grow the state’s economy and cut taxes, and expand educational opportunities for the next generation of Missourians.” His campaign has been endorsed by a slew of groups, such as the Missouri Chamber of Commerce and Industry, agriculture organizations and others.

La campaña de Kehoe para gobernador se centra en la necesidad de "asegurar el futuro de Missouri con una acción conservadora audaz". Su campaña dice que, si es elegido, Kehoe trabajará para "tomar medidas enérgicas contra la delincuencia y la inmigración ilegal, luchar por los agricultores de Missouri y la industria agrícola, hacer crecer la economía del estado y reducir los impuestos, y ampliar las oportunidades educativas para la próxima generación de jovenes Missourianos". Su campaña ha sido respaldada por una serie de grupos, como la Cámara de Comercio e Industria de Missouri, organizaciones agrícolas y otros.

Darrell Leon McClanahan III

Political bio / Biografía política

Darrell Leon McClanahan III hails from Milo in Vernon County. McClanahan, who unsuccessfully ran for U.S. Senate in 2022, has been embroiled in controversy after a photo resurfaced online of him saluting in front of a burning cross next to a person wearing what appeared to be a Ku Klux Klan robe. The Missouri Republican Party tried unsuccessfully to block McClanahan from running as a Republican.

Darrell Leon McClanahan III es nativo del pueblo de Milo, en el condado de Vernon. McClanahan, que se postuló sin éxito para el Senado de EE.UU. en el 2022, se ha visto envuelto en un tema controversial después de que una foto reapareció en línea del candidato haciendo un saludo delante de una cruz en llamas junto a una persona que llevaba lo que parecía ser una túnica del Ku Klux Klan. El Partido Republicano de Missouri intentó sin éxito impedir que McClanahan se postulara como candidato republicano.

Policy positions / Posturas políticas

McClanahan in court filings has described himself as a “Pro-White man” who is “dedicated to traditional Christian values.” He said in a lawsuit that he has never been a member of the KKK, but was instead provided an “Honorary 1-year membership” by a Missouri coordinator. He later told The Star that he received an honorary one-year membership to the League of the South, which the Anti-Defamation League condemns as a white supremacist group. The first two policy issues referenced on his campaign website promise to support “Christian Values & God’s Laws” and “Our 1st and 2nd Amendment rights.”

McClanahan se ha descrito a sí mismo en los tribunales como un "hombre a favor de los blancos" que es “dedicado a los valores cristianos tradicionales". Dijo en una demanda que nunca ha sido miembro del KKK, sino que un coordinador de Missouri le proporcionó una "afiliación honoraria de un año". Más tarde declaró a The Star que recibió una afiliación honoraria de un año a la Liga del Sur, que la Liga Antidifamación condena como grupo supremacista blanco. Las dos primeras cuestiones políticas a las que hace referencia en la página web de su campaña prometen apoyar "los valores cristianos y las leyes de Dios" y "nuestros derechos de la 1ª y 2ª Enmienda".



Robert James Olson

Political bio / Biografía política

Robert James Olson’s filing information states that he’s from Springfield, however very little campaign information is available online. Olson’s X account appears to be the main way Olson promotes his campaign and includes promotion of various anti-vaccination conspiracies.

La información de presentación de Robert James Olson afirma que es de la ciudad de Springfield, sin embargo, hay muy poca información de su campaña que está disponible en línea. La cuenta X de Olson parece ser la principal forma que tiene de promover su campaña e incluye el fomento de varias conspiraciones de anti vacunación.

Policy positions / Posturas políticas

It’s unclear what Olson’s main policy positions are based on his social media presence. However, he has used his X account to attack Missouri statewide officials and spread anti-vaccination conspiracies.

Basándose en su presencia en las redes sociales, no está claro cuáles son las principales posiciones políticas de Olson . Sin embargo, ha utilizado su cuenta X para atacar a funcionarios del estado de Missouri y para difundir conspiraciones de anti vacunas.

Amber Thomsen

Political bio / Biografía política

Amber Thomsen hails from Hollister, according to her filing information with the Missouri Secretary of State’s Office. According to information Thomsen provided to Ballotpedia, she was born in Springfield and holds degrees from the College of the Ozarks and Ottawa University.

Amber Thomsen es de Hollister, de acuerdo con su información de presentación en la Oficina del Secretario de Estado de Missouri. Según la información facilitada por Thomsen a Ballotpedia, nació en Springfield y tiene varias licenciaturas del College of the Ozarks y la Universidad de Ottawa.

Policy positions / Posturas políticas

Thomsen touted several key policy positions on her Ballotpedia survey, including securing school safety, stopping inflation, and immigration reform, which would include establishing new relationships with neighboring countries.

Thomsen mencionó varias posiciones políticas claves en su encuesta de Ballotpedia, entre ellas garantizar la seguridad escolar, detener la inflación y la reforma de la inmigración, que incluiría el establecimiento de nuevas relaciones con los países vecinos.



Chris Wright

Political bio / Biografía política

Chris Wright, who hails from Joplin, has never held elected office. A combat veteran, Wright said he spent nine years in law enforcement and has been a business owner for 17 years. “I’m not a politician,” he said. “....I am not a part of the political apparatus and I owe 0 favors to anyone.”

Chris Wright, nativo de la ciudad de Joplin, nunca ha ocupado un cargo electoral. Veterano de combate, Wright dijo que pasó nueve años en las fuerzas del orden y ha sido propietario de un negocio durante 17 años. "No soy político", dijo. ".... No formó parte del aparato político y no le debo ningún favor a nadie".

Policy positions / Posturas políticas

Wright touted several policy positions including crime reduction and a push to stop “unfair utility rates.” He said he would also seek to overhaul the Missouri Department of Elementary and Secondary Education. Wright also touted an endorsement from the right-wing, anti-LGBTQ group Gays Against Groomers.

Wright impulsó varias posturas políticas, entre ellas la reducción de la delincuencia y la lucha contra las "tarifas injustas de los servicios públicos". Dijo también que trataría de revisar al Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri. Wright también notó haber recibido el respaldo de un grupo derechista anti-LGBTQ, Gays Against Groomers.

Democrats

Sheryl Gladney

Political bio / Biografía política

Sheryl Gladney hails from St. Charles, according to her filing information with the Missouri Secretary of State’s Office. Gladney, according to her Facebook page, went to St. Louis Community College–Florissant Valley and is self-employed.

Según los datos que figuran en su declaración ante la Secretaría de Estado de Missouri, Sheryl Gladney es nativa de la ciudad de St. Charles. Según su página de Facebook, Gladney estudió en el St. Louis Community College-Florissant Valley y trabaja por cuenta propia.

Policy positions / Posturas políticas

A post on Gladney’s Facebook page touts six of her key policy positions. Those positions include growing the economy; creating jobs and advocating for fair pay; improving early childhood education; affordable health care for all Missourians; crafting a balanced budget and paying down debt; and reducing violent crime.

Un anuncio en la página de Facebook de Gladney promociona seis de sus posiciones políticas claves. Estas posiciones incluyen el crecimiento de la economía; la creación de puestos de trabajo y la defensa de una remuneración justa; la mejora de la educación infantil; precios accesibles para la atención de la salud para todos los residentes de Missouri; la elaboración de un presupuesto equilibrado y pago de la deuda pública; y la reducción de los delitos violentos.



Mike Hamra

Political bio / Biografía política

Mike Hamra is the CEO of Hamra Enterprises, a Springfield-based company that operates restaurants such as Wendy’s, Panera Bread and Noodles & Company. Earlier in his career, Hamra was appointed by then-President Bill Clinton to help his administration expand internet access, his campaign said.

Mike Hamra es Ejecutivo delegado de la compañía Hamra Enterprises, una empresa con sede en Springfield Missouri que maneja restaurantes como Wendy's, Panera Bread y Noodles & Company. Al principio de su carrera, Hamra fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton para ayudar a su administración a ampliar el acceso a las redes en línea, según dice su campaña.

Policy positions / Posturas políticas

Hamra’s campaign has touted several key policy positions, including access to abortion and protecting reproductive health care. He is also pushing to make child care more affordable and for free breakfast and lunch programs in public schools. His campaign said that he wants to make Missouri “the Small Business Capital of the Midwest.” This includes making it easier to start a business and providing support for businesses to grow, his campaign said.

La campaña de Hamra ha promovido varias posiciones políticas que son claves, como el acceso al aborto y la protección de la salud reproductiva. También impulsa a que las guarderías sean más accesibles económicamente y por programas de desayuno y almuerzo gratuitos en las escuelas públicas. Su campaña dice que quiere hacer de Missouri "El estado líder para pequeñas empresas en la zona central del país". Esto incluye facilitar la creación de empresas y proporcionarles apoyo para que crezcan, según su campaña.

Hollis Laster

Political bio / Biografía política

Hollis Laster hails from Normandy, according to his filing information with the Missouri Secretary of State’s Office. Very little information is available online about Laster. He has not posted on his Facebook page since 2023 and has not posted on his X account since 2018.

Hollis Laster es nativo de la ciudad de Normandy, según los datos que figuran en su declaración ante la Oficina del Secretario de Estado de Missouri. Hay muy poca información disponible en línea sobre Laster. No ha publicado nada en su página de Facebook desde el 2023 y no ha publicado en su cuenta X desde el 2018.

Policy positions / Posturas políticas

Very little is available online about Laster’s policy positions.

Hay muy poca información disponible en línea sobre las posiciones políticas de Laster.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Eric Morrison

Political bio / Biografía política

Eric Morrison is from Kansas City and has served as the senior pastor of Kingdom Word Ministries. His campaign said that he has “dedicated his life to empowering others to live above life’s challenges.” The campaign touted Morrison as “a civic advocate who aims to create an inclusive and thriving state for all Missourians.”

Eric Morrison es de Kansas City y ha sido pastor superior de Kingdom Word Ministries. Su campaña decía que ha "dedicado su vida a capacitar a otros para vivir por encima de los retos de la vida". La campaña promociona a Morrison como "un defensor cívico que aspira a crear un estado inclusivo y próspero para todos los habitantes de Missouri".

Policy positions / Posturas políticas

Morrison’s campaign touted three key policy positions: women’s reproductive rights, quality education and gun laws to address gun violence. While he describes himself as a “pro-life” pastor, Morrison said that the government should not regulate women’s health care decisions. He said that he vows to push for support of teaching all subjects in schools and pay increases for teachers. He is also pushing for tighter gun regulations.

La campaña de Morrison promovía tres posturas políticas claves: los derechos reproductivos de la mujer, una educación de calidad y leyes sobre armas para hacer frente a la violencia armada. Aunque se describe a sí mismo como un pastor "provida", Morrison afirmó que el gobierno no debe regular las decisiones de las mujeres en materia de la salud. Dijo que se compromete a impulsar el apoyo a la enseñanza de todas las asignaturas en las escuelas y el aumento salarial de los maestros. También promueve una regulación más estricta de las armas.

Crystal Quade

Political bio / Biografía política

Crystal Quade, a Springfield Democrat, serves as the minority leader of the Missouri House. First elected in 2016, Quade has served as one of the most prominent Democrats in the General Assembly. She holds a degree in social work from Missouri State University.

Crystal Quade, demócrata de la ciudad de Springfield, es la líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Missouri. Elegida por primera vez en el 2016, Quade ha sido una de las demócratas más renombradas de la Asamblea General. Tiene una licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Estatal de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

During her time in office, she has been a strong advocate for abortion rights, gun reform and child care aid. Quade’s campaign said that, as governor, she would push for a Missouri in which people “can find good-paying jobs, afford child care, have good schools for their kids, and have access to birth control and IVF so that they can grow their families on their terms.” She would also “fight to keep our farmland in Missouri hands, and to find common-sense solutions to put money back in our pockets for struggling families in every corner of our state,” the campaign said.

Durante su mandato, ha sido una firme defensora del derecho al aborto, la reforma de las armas y la ayuda para el cuidado de los niños. La campaña de Quade dice que, como gobernadora, luchará por un Missouri en el que la gente "pueda encontrar trabajos bien pagados, pueda pagar guarderías, tener buenas escuelas para sus hijos y tener acceso a métodos anticonceptivos y a la fecundación in vitro para que puedan formar sus familias a su manera". También "luchará para que nuestras tierras de cultivo sigan en manos de la gente de Missouri, y para encontrar soluciones con sentido común que devuelvan el dinero a nuestros bolsillos para las familias que luchan en todas partes de nuestro estado".

Libertarians

Bill Slantz

Political bio / Biografía política

Bill Slantz hails from St. Charles. He serves as president of the W.G. Slantz Co., a company formed in 1997 that provides advice to public music performers, he told The Star. While serving as chair of the Missouri Libertarian Party, Slantz said he “recruited great leaders for Missouri.”

Bill Slantz es nativo de St.Charles. Es presidente de W.G. Slantz Co., una empresa creada en 1997 que asesora a intérpretes de música, según declaró en el periodico de The Star. Mientras fue presidente del Partido Libertario de Missouri, Slantz dijo que "reclutó grandes líderes para Missouri".

Policy positions / Posturas políticas

Slantz said that he believes in limited government and that people should be “free to make choices for themselves and accept responsibility for the choices they make.” He touted the “Libertarian way” and said this is based on the idea of “self-ownership.” Slantz’s fundamental belief, he said, is protecting rights and people from “potential government abuses.” He said he opposes concentrated power and aims to restrict government. His ultimate goal, he said, is to “foster individual liberty and promote sustained economic growth.”

Slantz dijo que cree en un gobierno limitado y que la gente debe ser "libre de tomar decisiones por sí mismos y aceptar la responsabilidad de las decisiones que toman." Promociona la "vía libertaria" y dijo que ésta se basa en la idea de “ser dueño de sí mismo". La creencia fundamental de Slantz, dijo, es proteger los derechos y a las personas de los "posibles abusos del gobierno". Dijo que se opone a la concentración del poder en pocas manos y que su objetivo es restringir el gobierno. Su objetivo final, dijo, es "fomentar la libertad individual y promover un crecimiento económico sostenido."