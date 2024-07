Missouri Secretary of State

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Republican Jay Ashcroft is running for governor so he's not seeking re-election for Missouri attorney general, a statewide office.

Candidates in the 2024 primary include Mike Carter, Mary Elizabeth Coleman, Jamie Corley, Denny Hoskins, Haley Jacobson, Valentina Gomez Noriega, Dean Plocher, Barbara Phifer, Caleb Rowden, Shane Schoeller, Adam Schwadron, and Monique Williams.

Missouri's secretary of state serves a four-year term, with a maximum of two terms.

Republicans

Mike Carter

Political bio / Biografía política

Mike Carter hails from St. Charles and currently serves as the municipal judge for Wentzville. Carter ran unsuccessfully for state Senate in 2022. Carter hosts a show called Justice & Journalism with Judge Mike Carter in which he has interviewed politicians such as Gov. Mike Parson and Attorney General Andrew Bailey.

Mike Carter es nativo de la ciudad de St. Charles y actualmente es juez municipal de Wentzville. En el 2022, Carter se postuló sin éxito para el Senado estatal. Él es anfitrión de un programa llamado “Justicia y Periodismo con el juez Mike Carter” en el que ha entrevistado a políticos como el gobernador Mike Parson y el fiscal general Andrew Bailey.

Policy positions / Posturas políticas

Carter, in his campaign announcement, said that as an attorney, he would be in a good position to “properly shape and approve initiative petitions.” If elected, he said, he would ensure that state laws regarding elections are “faithfully carried out.” Similar to his Republican opponents, Carter also pushed back against “non-citizen” votes, saying they diminish “the impact of a legally recognized citizen’s vote.” Carter also said that the secretary of state’s office can be an advocate for promoting Missouri-made products and industries, including agriculture, technology, medical research, defense industries and tourism.

Carter, en su anuncio de campaña, dijo que como abogado, estaría en una buena posición para "dar forma adecuada y aprobar las peticiones para referendos estatales." Si es elegido, dijo, se aseguraría de que las leyes estatales relativas a las elecciones se "lleven a cabo fielmente." Al igual que como sus oponentes republicanos lo hacen, Carter también se opuso a los votos de las personas que "no son ciudadanos", diciendo que disminuyen "el impacto de un voto de un ciudadano legal". Carter también dijo que la oficina del secretario de Estado puede ser un defensor de la promoción de industrias y productos fabricados en Missouri, incluida la agricultura, la tecnología, la investigación médica, las industrias de defensa y el turismo.



Mary Elizabeth Coleman

Political bio / Biografía política

Mary Elizabeth Coleman, from Arnold, serves in the Missouri Senate after previously serving in the Missouri House. Coleman, in a statement, called herself “a mom on a mission, a conservative fighter and a constitutional attorney.” Coleman said she has “fought to deport illegal immigrants, defend our Second Amendment, reverse Bidenomics and sponsored the strongest pro-life legislation ever to become law in Missouri.”

Mary Elizabeth Coleman, de la ciudad de Arnold, ejerce en el Senado de Missouri después de haber servido previamente en la Cámara de Representantes de Missouri. Coleman, en una declaración, se llamó a sí misma "una madre con misión, una luchadora conservadora y una abogada constitucional". Coleman dijo que ella ha "luchado para deportar a los inmigrantes ilegales, defender nuestra Segunda Enmienda, revertir el Bidenomics ( los proyectos económicos de Biden) y que patrocinó la legislación pro-vida más fuerte jamás convertida en ley en Missouri."

Policy positions / Posturas políticas

Coleman touted one of her key policy positions as making “certain illegal immigrants do not vote in our elections.” She said that the state needs “proven conservatives who can walk the walk, not just talk the talk” and said the most important job will be protecting the state’s elections and its founding documents. Coleman in 2022 pursued legislation allowing for lawsuits against people who obtain abortions out of the state. It did not pass. She also filed legislation to make it harder for Missourians to amend the constitution, but the legislation also did not pass.

Coleman mencionó una de sus posiciones políticas claves, el cómo "asegurarse de que los inmigrantes ilegales no voten en nuestras elecciones". Ella dijo que el estado necesita "conservadores experimentados que puedan actuar y no solo hablar" y dijo que el trabajo más importante será la protección de las elecciones del estado y sus documentos fundamentales. Coleman en el 2022 buscó implementar una ley que permita demandas contra las personas que obtienen los abortos fuera del estado. No se aprobó. También presentó una ley para dificultar que los ciudadanos de Missouri modifiquen la constitución, pero tampoco fue aprobada.



Jamie Corley

Political bio / Biografía política

Jamie Corley hails from St. Louis. Her campaign described her as a “a fifth generation Missourian and proven conservative leader.” Corley previously was a congressional staffer and led a Republican effort to overturn Missouri’s abortion ban. Her campaign said she was committed to “promoting and protecting the policies that make Missouri a great place to live and raise a family.”

Jamie Corley es nativa de St. Louis. Su campaña la describe como "una missuriana de quinta generación y una líder conservadora ". Corley trabajó anteriormente como personal de apoyo en el Congreso y dirigió un esfuerzo republicano para revocar la prohibición del aborto en Missouri. Su campaña dijo que estaba comprometida a "promover y proteger las políticas que hacen de Missouri un gran lugar para vivir y criar una familia."

Policy positions / Posturas políticas

Corley’s top priority if elected would be to ensure Missouri’s elections are safe and secure, her campaign said. She would do this by preventing noncitizens from voting in Missouri elections and promoting voter identification. Her campaign also said that the secretary of state’s office “must work to reduce red tape and streamline governmental processes” so “businesses can register and operate efficiently.”

Según su campaña, la principal prioridad de Corley, si es elegida, sería garantizar que las elecciones de Missouri sean seguras. Para ello, impediría que las personas que no son ciudadanos votaran en las elecciones de Missouri y promovería el uso de identificación de los votantes. Su campaña también dijo que la oficina del secretario de Estado "debe trabajar para reducir la burocracia y agilizar los procesos gubernamentales" para que "las empresas puedan registrarse y operar de manera eficiente."

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Valentina Gomez

Political bio / Biografía política

Valentina Gomez, from St. Louis, touts herself on her campaign website as a real estate investor, financier, strategist and former NCAA swimmer. Her family immigrated from Colombia. Gomez has amassed a significant following, and a large amount of criticism, for her social media presence, which is riddled with anti-LGBTQ rhetoric.

Valentina Gómez, de St. Louis, se presenta en la página web de su campaña como inversora de bienes raíces, financiera, estratega y antigua nadadora de la NCAA. Su familia emigró de Colombia. Gómez ha acumulado un gran número de seguidores y de críticas por su presencia en las redes sociales, que está llena de retórica anti-LGBTQ.

Policy positions / Posturas políticas

Gomez has courted controversy for her social media posts, including one in which she burned LGBTQ-themed books with a flamethrower. She also posted a video in which she promised to name former Gov. Eric Greitens as a senior adviser if elected and another in which she vowed to blow up “corrupt voting machines.” In a video posted on the day before Easter, Gomez said that “Christianity is under attack by Biden and his satanic cult.” Gomez, in a statement, touted six policy positions, including strengthening voter ID requirements and defunding “any library that puts pornographic or sexual content in the shelves.”

Gómez ha suscitado mucha polémica por sus publicaciones en las redes sociales, incluida una en la que prendió fuego a libros con temas de LGBTQ con un lanzallamas. También publicó un vídeo en el que prometía nombrar al ex gobernador Eric Greitens como asesor principal si era elegida y otro en el que prometío explotar "máquinas de votación corruptas". En un vídeo publicado el día antes de Pascua, Gómez dijo que "el cristianismo está siendo atacado por Biden y su culto satánico." Gómez, en una declaración, mencionó seis posiciones políticas, incluyendo el fortalecimiento de los requisitos de identificación de votantes y la desfinanciación de "cualquier biblioteca que ponga contenido pornográfico o sexual en los estantes."



Denny Hoskins

Political bio / Biografía política

Denny Hoskins, from Warrensburg, was elected to the Missouri Senate in 2016 after previously serving in the Missouri House. In the Senate, Hoskins was a founding member of the Missouri Freedom Caucus, a hard-right group of senators who frequently sparred with GOP leadership. A certified public accountant, Hoskins is also a veteran of the Missouri Army National Guard.

Denny Hoskins, de Warrensburg, fue elegido para el Senado de Missouri en el 2016 después de servir previamente en la Cámara de Representantes de Missouri. En el Senado, Hoskins fue miembro fundador del Missouri Freedom Caucus, un grupo de senadores de extrema derecha que a menudo se enfrentaba a los líderes del Partido Republicano. Hoskins es contador público y veterano de la Guardia Nacional de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Hoskins, in an email, touted his “conservative voting record.” If elected, he said, he will push for “election integrity,” which includes in-person voting on paper ballots. He said he would fight to make sure that noncitizens cannot vote (which is already state law) and pointed to legislation to deport undocumented immigrants out of the state. Hoskins also touted an endorsement from Missouri Right to Life’s political action committee. He said he would also work to ensure the secretary of state’s business registration process is streamlined. Hoskins faces a lawsuit for sharing false posts about the February shooting at the Kansas City Chiefs Super Bowl parade.

Hoskins, en un correo electrónico, menciona su "historial de voto conservador". Si es elegido, dijo, impulsará la "integridad electoral", que incluye el voto en persona con papeletas. Dijo que lucharía para asegurarse de que las personas que no son ciudadanos no puedan votar (que ya es ley estatal) y señaló a la legislación para deportar a los inmigrantes indocumentados fuera del estado. Hoskins también promocionó el respaldo del comité de acción política Missouri Right to Life. Dijo que también trabajaría para asegurar que el proceso de registro de empresas de la Secretaría de Estado se agilice. Hoskins se enfrenta a una demanda por compartir mensajes falsos sobre el tiroteo de febrero en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs.

Dean Plocher

Political bio / Biografía política

Dean Plocher hails from Des Peres in the St. Louis area. He currently serves as speaker of the Missouri House, one of the most powerful positions in Missouri politics. First elected in 2015, Plocher previously served as a municipal judge and served on the board for the Missouri Municipal and Associate Circuit Judges Association.

Dean Plocher es nativo de Des Peres, en la región de St. Louis. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, uno de los puestos más poderosos de la política de este estado. Elegido por primera vez en el 2015, Plocher se desempeñó anteriormente como juez municipal y formó parte de la junta directiva de la Asociación de Jueces Municipales y de Circuito de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Plocher, in his final year as speaker, faced a monthslong ethics investigation amid a bevy of scandals including revelations that he received nearly $4,000 in government reimbursements for expenses already paid by his campaign. The Missouri House Ethics Committee ultimately dismissed the complaint this year, but he faces a whistleblower lawsuit. Plocher’s campaign touts his “consistent work championing election integrity during his time in the legislature.” It also pointed to his “business and corporate law background.” His campaign announcement said that he is “committed to ensuring only American citizens vote in state elections.”

Como presidente de la cámara, en su último año, Plocher se enfrentó a una investigación de ética que duró meses en medio de una serie de escándalos, incluyendo revelaciones de que recibió casi $4.000 dólares en reembolsos del gobierno por gastos ya pagados por su campaña. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Missouri por fin retiró la denuncia en este año, pero Plocher se enfrenta a otra denuncia que se volvió una demanda La campaña de Plocher destaca su "constante labor en defensa de la integridad electoral durante su mandato en la legislatura". También destaca su "formación en derecho empresarial y corporativo". En su anuncio de campaña dijo que está "comprometido a garantizar que sólo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones estatales."

Shane Schoeller

Political bio / Biografía política

Shane Schoeller serves as the county clerk for Greene County. He previously served in the Missouri House. His campaign said in a statement that in the House, he “fought for Voter ID laws, paper ballots, and other election reforms to ensure secure, accurate, and fair elections.” In Greene County, Schoeller “uncovered voter fraud and held the offender accountable,” his campaign said.

Shane Schoeller es secretario del condado de Greene. Anteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes de Missouri. Su campaña dijo en un comunicado que en la Cámara, "luchó por las leyes que exigen el uso de identificación para votar, papeletas de voto, y otras reformas electorales para garantizar elecciones seguras, precisas y justas." En el condado de Greene, Schoeller "descubrió el fraude electoral y responsabilizó al infractor", dijo su campaña.

Policy positions / Posturas políticas

Schoeller’s campaign touted several key policy positions in a statement, including requiring signature verification for all mailed absentee ballots “to ensure secure, accurate and fair elections.” Also among his policy positions are “ensuring only U.S. citizens vote in our elections, protecting Missouri's voter ID law, ensuring bipartisan election judges, requiring paper ballots, strong chain-of-custody procedures.” He said he would also equip entrepreneurs with “foundational financial literacy tools” and safeguard investors from predatory schemes.

En un comunicado, la campaña de Schoeller menciona varias posiciones políticas claves, incluyendo la exigencia de verificación de firmas para todas las papeletas de votos mandadas por correo "para garantizar unas elecciones seguras, precisas y justas". También entre sus posiciones políticas están "asegurar que sólo los ciudadanos de EE.UU. voten en nuestras elecciones, proteger la ley que requiere el uso de identificación para votar en Missouri, asegurar jueces electorales bi-partidistas, requerir papeletas de voto, fuertes procedimientos y seguimientos para la custodia de las papeletas". También dijo que dotaría a los empresarios de "herramientas básicas de educación financiera" y que mantendrá a los inversores a salvo de los estafadores.

Adam Schwadron

Political bio / Biografía política

Adam Schwadron hails from St. Charles. He was first elected to the Missouri House in 2020. Schwadron owns and operates Clean Carpet Co. in St. Charles. He is a member of the National Eagle Scout Association, the NRA and the St. Charles Pachyderm Club’s board. He holds degrees from St. Louis Community College and the University of Missouri-St. Louis.

Adam Schwadron es nativo de St.Charles. Fue elegido por primera vez en la Cámara de Representantes de Missouri en el año 2020. Schwadron es dueño y gerente de una compañía de limpieza de alfombras, Clean Carpet Co., en St. Charles. Es miembro de la Asociación Nacional de Eagle Scouts, la NRA (Asociación Nacional del Rifle) y la junta directiva del Club Pachyderm de St. Charles (Club de Republicanos). Obtuvo el título de licenciado del St. Louis Community College y la Universidad de Missouri-St Louis.

Policy positions / Posturas políticas

Schwadron’s campaign website touts nine key policy positions, including signature verification for absentee ballots, citizen-only voting and stopping attempts to “federalize” Missouri elections. If elected, he has vowed to reduce “red tape” for people starting businesses, support law enforcement and push back against ESG ("Environmental, Social, Governance" considerations) in investing. Schwadron, referring to books, said on his campaign website that if people “cannot read it out loud or show the pictures in a school board meeting,” then it doesn’t belong in a public library. He has also touted himself as "pro-life" and pointed to his support for the Second Amendment.

El sitio web de la campaña de Schwadron menciona nueve posiciones políticas claves de su campaña, incluida la verificación de firmas para las papeletas de voto por correo, el voto exclusivo para ciudadanos y el rechazo de los intentos de "federalizar" las elecciones de Missouri. Si es elegido, se ha comprometido a reducir la " los obstáculos burocráticos" para las personas que inician negocios, apoyar el orden público y parar el efecto ESG (“Environmental, Social, Governance” - condicionados por cuestiones de medio ambiente, justicia social, y transparencia) en la inversión. En el tema de los libros, Schwadron dijo en su sitio web de campaña que si la gente "no puede leerlo en voz alta o mostrar las imágenes en una reunión del consejo escolar", entonces el libro no debe de estar disponible en una biblioteca pública. También se ha declarado "provida" y ha señalado su apoyo a la Segunda Enmienda.

Democrats

Haley Jacobson

Political bio / Biografía política

Haley Jacobson, from the St. Louis area, graduated from Reed College in Portland, Oregon, according to her campaign website. Jacobson has worked jobs including on a farm in Portugal and in education in China. After returning to St. Louis, Jacobson worked for nonprofit organizations. After the COVID-19 pandemic, Jacobson earned a degree in nursing and works at an emergency department.

Haley Jacobson, de la zona de St. Louis, se licenció en el Reed College de Portland (Oregón), según la página web de su campaña. Jacobson ha trabajado en una granja en Portugal y en el sector educativo en China. Tras regresar a St. Louis Jacobson trabajó para organizaciones sin fines de lucro. Tras la pandemia de COVID-19, Jacobson se licenció en enfermería y trabaja en un departamento de urgencias.

Policy positions / Posturas políticas

Jacobson, on her campaign website, touts several key policy positions that align with the role of secretary of state, including supporting the state library, overseeing investments and securities and promoting business development. Jacobson’s website said that she has felt frustrated because the job of secretary of state “seems to have become more and more politicized and partisan, and less and less about doing the routine but necessary work needed to run our State.” She said she wants to change that.

En la página web de su campaña, Jacobson menciona varias de sus posiciones políticas claves que encajan con el papel de secretaria de Estado, como el apoyo a la biblioteca estatal, la supervisión de inversiones y títulos de crédito, y la promoción del desarrollo empresarial. El sitio web de Jacobson dice que se ha sentido frustrada porque el trabajo de secretaria de Estado "parece haberse politizado y se ha vuelto más partidista, y cada vez menos se trata de hacer el trabajo rutinario pero necesario para dirigir nuestro Estado". Dijo que quiere cambiar esa situación.

Barbara Phifer

Political bio / Biografía política

Barbara Phifer, from Kirkwood, was first elected to the Missouri House in 2020 and served two terms. A mother of five, Phifer previously was a Methodist pastor for more than 40 years.

Barbara Phifer, de la ciudad de Kirkwood, fue elegida por primera vez a la Cámara de Representantes de Missouri en el 2020 y sirvió dos términos. Madre de cinco hijos, Phifer anteriormente fue pastora metodista durante más de 40 años.

Policy positions / Posturas políticas

Phifer, in a phone call, touted several of her key policy positions. She said she wants all eligible voters to have access to voting. She said she will push for impartial and accurate ballot language on all constitutional and statutory ballot measures. She also is advocating for professional and rapid registration services for businesses. Phifer said that the secretary of state should be a nonpartisan position that serves everybody in the state.

Phifer, en una llamada telefónica, habló de varias de sus posiciones políticas claves para su campaña. Dijo que quiere que todos los votantes tengan acceso al voto. Afirmó que presionará para que todas las medidas constitucionales y legales sean imparciales y precisas. También aboga por unos servicios de registro rápidos y profesionales para las empresas. Phifer afirmó que la Secretaría de Estado debe ser un cargo no partidista que sirva a todos los habitantes del estado.



Monique Williams

Political bio / Biografía política

Monique Williams hails from St. Louis. She said in a statement that she spent her professional career working as an auditor in the Missouri Auditor’s Office from 1999 to 2009. She also worked as an accountant and auditor for the city of St. Louis from 2010 to 2022.

Monique Williams es nativa de la ciudad de St. Louis. En un comunicado afirma que desarrolló su carrera profesional trabajando como auditora en la Oficina del Auditor de Missouri de 1999 al 2009. También trabajó como contadora y auditora para la ciudad de St. Louis del 2010 al 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Williams touted seven key policy positions in a statement, including upholding “election integrity through monitoring election equipment to ensure safe, secure, accurate and reliable information is processed.” She said she would also maintain a voter fraud hotline, increase voting availability, secure mail-in ballots and improve communications with voters through training videos and online systems. Williams said she would also support public libraries and programs that enhance education and reading skills. She would also maintain online access for business registrations and other information to assist business services.

En una declaración, Williams habló de siete posiciones políticas claves en su campaña, incluyendo la defensa de "la integridad electoral a través de la supervisión de los equipos electorales para garantizar que se procese información segura, precisa y confiable". Ella dijo que también mantendría una línea de teléfono directa para reportes de fraude electoral, aumentaría la disponibilidad de varias maneras de votar, aseguraría los votos por correo y mejoraría las comunicaciones con los votantes a través de videos de capacitación y sistemas en línea. Williams dijo que también apoyaría las bibliotecas públicas y los programas que mejoran la educación y la alfabetización. También mantendría el acceso en línea para el registro de empresas y otra información para ayudar a los servicios empresariales.