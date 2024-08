Missouri Amendment 3

Find information about Amendment 2 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la Enmienda 2, tanto en inglés como en español.

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their November ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

Amendment 3 is the first major statewide challenge to Missouri’s near-total ban on abortion, which went into effect immediately after the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade in 2022.

It proposes overturning the state’s abortion ban and enshrining the right to an abortion in the Missouri Constitution. It would legalize abortion in Missouri until the point of fetal viability.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de noviembre, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

La enmienda 3 es el primer gran desafío estatal a la prohibición casi total del aborto en Missouri, que entró en vigor inmediatamente después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade en 2022.

Propone anular la prohibición del aborto en el estado y consagrar el derecho al aborto en la Constitución de Misuri. Legalizaría el aborto en Missouri hasta el punto de viabilidad fetal.

Actual text / Texto actual

“Do you want to amend the Missouri Constitution to:

establish a right to make decisions about reproductive health care, including abortion and contraceptives, with any governmental interference of that right presumed invalid;

remove Missouri’s ban on abortion;

allow regulation of reproductive health care to improve or maintain the health of the patient;

require the government not to discriminate, in government programs, funding, and other activities, against persons providing or obtaining reproductive health care; and

allow abortion to be restricted or banned after Fetal Viability except to protect the life or health of the woman?



State governmental entities estimate no costs or savings, but unknown impact. Local governmental entities estimate costs of at least $51,000 annually in reduced tax revenues. Opponents estimate a potentially significant loss to state revenue.”

“Desea que se enmiende la Constitución de Missouri a:

Establecer el derecho a tomar decisiones sobre la salud y cuidado reproductivo, incluyendo el aborto y los anticonceptivos, sin ninguna interferencia gubernamental de ese derecho presuntamente inválidod;

eliminar de la prohibición del aborto en Missori;

permitir la regulación de la salud y cuidado reproductivo para mejorar o mantener la salud del paciente;

requerir que el gobierno no discrimine, en programas de gobierno, financiamiento, y otras actividades, en contra de las personas que proporcionan o reciben salud y cuidado reproductivo; y

permitir que se restrinja o prohíba el aborto después de la viabilidad fetal, excepto para proteger la vida o la salud de la mujer?



Las entidades gubernamentales estatales no estiman costes ni ahorros, pero desconocen el impacto. Las entidades gubernamentales locales estiman costos de al menos $51,000 dólares anuales en ingresos fiscales reducidos. Quienes se oponen estiman una pérdida potencialmente significativa para los ingresos del Estado”.

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote would constitutionally protect the right to an abortion in Missouri. A “yes” vote would also overturn the state’s current ban on abortion, which bans all abortions except to save the mother’s life. A “yes” vote also prohibits the state from suing or filing criminal charges against a medical provider who performs an abortion.

El voto “sí” protegeria constitucionalmente el derecho a un aborto en Missouri. El voto “sí” también anula la actual prohibición del aborto en el estado la cual prohibe todos los abortos excepto los que se realizan para salvarle la vida a la madre. El voto “sí” también le prohíbe al estado demandar o levantar cargos criminales en contra del proveedor médico que realiza el aborto.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote will keep in place Missouri’s current abortion ban.

El voto “no” mantiene la actual prohibición del aborto en el estado de Missouri.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If it passes, Missouri’s abortion ban will fall, and the state constitution will be amended to protect the right to an abortion. Abortions will become legal in the state up until the point of fetal viability.

Si pasa, caerá la prohibición del aborto en Missouri, y la constitución del estado será enmendada para proteger el derecho al aborto. Los abortos se hacen legales en el estado hasta el punto de la viabilidad fetal.