Missouri Amendment 2

Find information about Amendment 2 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la Enmienda 2, tanto en inglés como en español.

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their November ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

Amendment 2 proposes making it legal for people 21 years old and older to bet on sports in Missouri. If it passes, the Missouri Gaming Commission would regulate sports betting statewide. The state would establish a 10% tax on revenues from sports gambling and allocate any leftover funds to education.

The state anticipates a one-time cost of $660,000 and ongoing annual costs of $5.2 million. The state could collect up to $28.9 million annually from tax revenue. Initial licensing fees would bring in $11.75 million.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de noviembre, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

La Enmienda 2 propone legalizar que las personas de 21 años y más puedan hacer apuestas deportivas en Missouri. Si pasa, la Missouri Gaming Commission (Comisión del Juego en Missouri) regularía las apuestas deportivas en todo el estado. El Estado establecería un impuesto del 10% sobre los ingresos de las apuestas deportivas y destinaría los fondos sobrantes a la educación.

El Estado prevé un costo una sola vez de $660,000 dólares y un costo anual de 5.2 millones de dólares. El Estado podría recaudar hasta $28.9 millones de dólares anuales en ingresos fiscales. Las tarifas iniciales para las licencias recaudarían $11.75 millones de dólares.

Actual text / Texto actual

"Do you want to amend the Missouri Constitution to:

allow the Missouri Gaming Commission to regulate licensed sports wagering including online sports betting, gambling boats, professional sports betting districts and mobile licenses to sports betting operators;

restrict sports betting to individuals physically located in the state and over the age of 21;

allow license fees prescribed by the Commission and a 10% wagering tax on revenues received to be appropriated for education after expenses incurred by the Commission and required funding of the Compulsive Gambling Prevention Fund; and

allow for the general assembly to enact laws consistent with this amendment?



State governmental entities estimate onetime costs of $660,000, ongoing annual costs of at least $5.2 million, and initial license fee revenue of $11.75 million. Because the proposal allows for deductions against sports gaming revenues, they estimate unknown tax revenue ranging from $0 to $28.9 million annually. Local governments estimate unknown revenue.”

“Desea que se enmiende la Constitución de Missouri a:

Permitir que la Comisión del Juego en Missouri regule las apuestas deportivas licenciadas incluyendo las apuestas deportivas en línea, en barcos de juego, distritos de apuestas sobre deportes profesionales, y licencias móviles para los operadores de apuestas deportivas;

restringir las apuestas deportivas a las personas que se encuentren físicamente en el estado y sean mayores de 21 años;

permitir que las tarifas de licencia prescritas por la Comisión y un impuesto de apuestas del 10% sobre los ingresos percibidos se destinen a la educación después de los gastos incurridos por la Comisión y la financiación requerida del Fondo de Prevención de la Apuestas Compulsivas; y

permitir que la asamblea general promulgue leyes conformes a esta enmienda?



Las entidades gubernamentales estatales estiman un costo único de $660,000 dólares, costos anuales continuos de al menos $5.2 millones de dólares e ingresos iniciales por concepto de licencias de $11.75 millones de dólares. Dado que la propuesta permite deducciones de los ingresos de las apuestas deportivas, estiman unos ingresos fiscales desconocidos que oscilan entre 0 y $28.9 millones de dólares anuales. Los gobiernos locales estiman ingresos desconocidos”.

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote supports the legalization of sports betting in Missouri for anyone over the age of 21. It would institute a 10% wagering tax on revenues generated from sports gambling, which the state would allocate to educational institutions.

El voto “sí” apoya la legalización de las apuestas deportivas en Missouri para los mayores de 21 años. Establecería un impuesto del 10% sobre los ingresos generados por las apuestas deportivas, que el Estado destinaría a instituciones educativas.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote means sports gambling would remain illegal in Missouri.

El voto “no” quiere decir que las apuestas deportivas seguirían siendo ilegales en Missouri.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If Amendment 2 passes, sports gambling will become legal in Missouri for anyone above 21 years of age.

Si la Enmienda 2 pasa, las apuestas deportivas se vuelven legales en Missouri para cualquier persona de 21 años o mayor.