Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Clay County Assessor Tracy Baldwin, a Republican, is running unopposed for re-election to his countywide seat.

County assessors in Missouri serve four-year terms.



Republicans

Tracy Baldwin (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Tracy Baldwin was first elected Clay County assessor in 2020. Before that, he worked in the assessor’s office for 10 years as a field appraiser, then for four years as the deputy assessor.

Tracy Baldwin fue elegido por primera vez asesor del Condado de Clay en el año 2020. Antes de eso, trabajó en la oficina del asesor durante 10 años como perito valuador y luego durante cuatro años como asesor adjunto.

Policy positions / Posturas políticas

Baldwin introduced the idea to reduce a surtax for commercial property owners. When voters approved the ballot question in November 2022, Clay County became the first county in Missouri to reduce the tax since it was established in 1985. Leading up to the 2022 election, the proposal was divisive among government officials because it predominantly benefited large business owners at the expense of public schools and county services. Baldwin also helped implement a property tax credit for seniors that was passed by the Missouri legislature, and he worked with the county administrator to update the county’s mapping system.

Baldwin introdujo la idea de reducir un impuesto adicional para los propietarios comerciales. Cuando los votantes aprobaron la pregunta de la boleta electoral en noviembre del 2022, el condado de Clay se convirtió en el primer condado de Missouri en reducir el impuesto desde que se estableció en 1985. Antes de las elecciones del 2022, la propuesta fue divisiva entre los funcionarios del gobierno porque benefició predominantemente a los propietarios de grandes negocios a expensas de las escuelas públicas y los servicios del condado. Baldwin también ayudó a implementar un crédito de impuestos a la propiedad para personas mayores que fue aprobado por la legislatura de Missouri, y trabajó con el administrador del condado para actualizar el sistema de cartografía del condado.

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.