Clay County Commission

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Clay County, which covers North Kansas City, Gladstone, Liberty, parts of Kansas City and other northern suburbs, has a seven-member commission.

Four of those members are running unopposed for reelection this year. Two are nonpartisan at-large seats to represent a whole area, and two are eastern and western district seats representing smaller portions of those regions.

Candidates for the 2024 primary include JoAnn Lawson, Megan Thompson, Jason Withington and Jon Carpenter.

Clay County commissioners serve four-year terms.

Eastern Commissioner at-large

JoAnn Lawson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

JoAnn Lawson is a nonpartisan candidate originally elected in 2022, when she campaigned on support for law enforcement, fiscal responsibility, infrastructure improvements and collaborating with other commissioners.

JoAnn Lawson es una candidata no partidista que fue elegida originalmente en el 2022, cuando hizo campaña sobre el apoyo a las fuerzas policiales, la responsabilidad fiscal, las mejoras de infraestructura y la colaboración con otros comisionados.

Policy positions / Posturas políticas

This year, Lawson is running on a platform of “common sense government” and wants accountability and transparency within the commission. As a commissioner, she has helped freeze property taxes for senior citizens in Clay County, improved the 911 emergency system and allocated additional funding to both infrastructure and law enforcement.

Este año, Lawson se postula sobre una plataforma de "gobierno de sentido común" y quiere responsabilidad y transparencia dentro de la comisión. Como comisionada, ha ayudado a fijar los impuestos a la propiedad para las personas mayores en el condado de Clay, ha mejorado el sistema de emergencias del 911 y ha asignado fondos adicionales tanto a la infraestructura como a las fuerzas policiales.



Eastern Commissioner seat 1

Megan Thompson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Megan Thompson is a Republican and was originally elected to the commission in 2020. She previously served as a county clerk, focusing on addressing delays in government services and streamlining services. Thompson is also a small-business owner.

Megan Thompson es republicana y fue elegida originalmente para la comisión en el 2020. Anteriormente se desempeñó como secretaria del condado, centrándose en abordar los retrasos en los servicios gubernamentales y la racionalización de los servicios. Thompson también es propietaria de una pequeña empresa.

Policy positions / Posturas políticas

When originally elected, she said she would fight corruption in the commission and work to make it more efficient. She has criticized former commissioners’ use of taxpayer funds. Thompson also strongly supports law enforcement.

Cuando fue elegida, dijo que lucharía contra la corrupción en la comisión y trabajaría para hacerla más eficiente. Ha criticado el uso que los anteriores comisarios han hecho de los fondos de los contribuyentes. Thompson también apoya firmemente a las fuerzas policiales.



Western Commissioner at-large

Jason Withington (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jason Withington is a nonpartisan currently serving as the western commissioner at-large. He first was elected in 2022, when he said the county should consider lower taxes. While commissioner, Withington has also worked on a development plan to revive the Harlem Riverfront area.

Jason Withington actualmente se desempeña como el comisionado no partidista para el distrito occidental. Fue elegido por primera vez en el 2022, cuando dijo que el condado debe considerar la reducción de impuestos. Mientras era comisionado, Withington también ha trabajado en un plan de desarrollo para revivir el área de Harlem Riverfront.

Policy positions / Posturas políticas

Withington says has fought for more accountability in county government during his time as a commissioner. He also said the county should stop trying to compete with the private sector in areas like the airport and marina businesses and that he supports reallocating money from these efforts to instead fund road and bridge maintenance. He has also expressed a goal to achieve countywide broadband.

Withington dice que ha luchado por una mayor transparencia en el gobierno del condado durante su tiempo como comisionado. También ha dicho que el condado debería dejar de intentar competir con el sector privado en áreas como el aeropuerto y los negocios de muelles en los lagos y que apoya la reasignación de dinero de estos esfuerzos para financiar en su lugar el mantenimiento de carreteras y puentes. También ha expresado su objetivo de lograr la red en línea (internet) en todo el condado.



Western Commissioner seat 1

Jon Carpenter (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jon Carpenter is a Democrat originally elected to the western commissioner seat in 2020. He previously represented Missouri’s 15th District in the state House of Representatives. He owns his own marketing and advertising firm, Carpenter Communications, and is a member of the Gladstone Area Chamber of Commerce and Northland Democratic Club.

Jon Carpenter es un demócrata que fue elegido originalmente para el puesto de comisionado en el distrito occidental en el 2020. Anteriormente representó al Distrito número 15 de Missouri en la Cámara de Representantes del estado. Es dueño de su propia empresa de mercadotecnia y publicidad, Carpenter Communications, y es miembro de la Cámara de Comercio del Área de Gladstone y del Club Demócrata Northland.

Policy positions / Posturas políticas

When in the state legislature, Carpenter supported public school funding, an increased minimum wage and environmental protections. He is seeking better transparency and ethics from the commission and supports a stronger conflict-of-interest policy for county officeholders. Carpenter also says the county should be accountable to its citizens and a good steward of their taxpayer money. He believes the county should focus on improving infrastructure, safety and access to social services.

En la legislatura estatal, Carpenter apoyó la financiación de la escuela pública, el aumento del salario mínimo y la protección del medio ambiente. Él está buscando una mayor transparencia, normas éticas para la comisión y apoya una política más fuerte de conflicto de intereses para los titulares de oficinas del condado. Carpenter también dice que el condado debe ser responsable ante sus ciudadanos y un buen administrador del dinero de los contribuyentes. Él cree que el condado debe centrarse en mejorar la infraestructura, la seguridad y el acceso a los servicios sociales.