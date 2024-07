Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Clay County Sheriff Will Akin, a Republican, is running unopposed for re-election to his countywide seat.

Sheriffs in Missouri serve four-year terms.



Republicans

Will Akin (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Will Akin became Clay County sheriff in 2021. Before his election, he obtained a bachelor's degree in criminal justice and an MBA. He served in the U.S. Army and was a Blackhawk helicopter pilot and later a police adviser in Afghanistan. He lives in Liberty with his wife, Jennifer. They have three sons.

Will Akin se convirtió en Alguacil del condado de Clay en el 2021. Antes de su elección, obtuvo una licenciatura en justicia penal y un MBA. Prestó servicio en el Ejército de los Estados Unidos y fue piloto de helicópteros Blackhawk y más tarde asesor policial en Afganistán. Vive en Liberty con su esposa, Jennifer, y tienen tres hijos.

Policy positions / Posturas políticas

Akin is focused on building partnerships with schools and other law enforcement agencies. His priorities include improving school liaison officer programs and collaborating with local, state and federal public safety departments. He would also like to enhance training for first responders and school officials, and promotes countywide working groups “to maximize critical incident response.” He also prioritizes developing “public and private relationships between law enforcement and the residents of Clay County.” According to Akin’s website, other priorities include implementing new technologies, updating best practices and establishing a Citizen Action Committee that will help guide his office’s efforts.

El enfoque de Akin se centra en desarrollar asociaciones con escuelas y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sus prioridades incluyen mejorar los programas de oficiales de enlace en las escuelas y colaborar con los departamentos de seguridad pública locales, estatales y federales. También le gustaría mejorar la formación del personal de primeros auxilios y de los funcionarios escolares, y promover grupos de trabajo en todo el condado "para maximizar la respuesta a incidentes críticos." También quiere priorizar el desarrollo de "relaciones entre los sectores públicos y privados, entre las fuerzas del orden y los residentes del condado de Clay." Según el sitio web de Akin, otras prioridades incluyen la implementación de nuevas tecnologías, la actualización de las mejores prácticas y el establecimiento de un Comité de Acción Ciudadana que ayudará a guiar los esfuerzos de su oficina.

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.