Missouri Amendment 6

Find information about Amendment 6 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la Enmienda 6, tanto en inglés como en español.

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their November ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

Amendment 6 asks voters to alter the Missouri Constitution to allow the state court system to impose costs and fees on court cases to help compensate current and former sheriffs, prosecuting attorneys and circuit attorneys.

It would amend a portion of the state constitution addressing the administration of “justice without sale, denial or delay.” The amendment would overturn a unanimous 2021 Missouri Supreme Court ruling that deemed unconstitutional a $3 fee charged on all court cases in the state to fund sheriffs’ retirement benefits.

Amendment 6 was placed on the ballot by the Missouri General Assembly, which approved the measure during the final day of its spring legislative session.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de noviembre, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

La Enmienda 6 pide a los votantes a alterar la Constitución de Missouri para permitir al sistema de cortes estatales que imponga costos y tarifas en los casos de corte para ayudar a compensar a los actuales y previos alguaciles, fiscales, y abogados de circuito.

Enmendaría una parte de la constitución estatal que aborda la administración de “justicia sin venta, denegación o retraso.” La enmienda anularía una sentencia unánime del Tribunal Supremo de Missouri de 2021 que consideraba inconstitucional una tasa de 3 dólares cobrada en todos los casos de corte del estado para financiar las prestaciones de jubilación de los alguaciles.

La Enmienda 6 fue introducida a la boleta por la Asamblea General de Missouri, la cual aprobó la medida durante el último día de su sesión legislativa en la primavera.

Actual text / Texto actual

"Shall the Missouri Constitution be amended to preserve funding of law enforcement personnel for the administration of justice?

State and local governmental entities estimate an unknown fiscal impact."

"¿Debe enmendarse la Constitución de Missouri para conservar la financiación del personal del orden público encargado de hacer cumplir la ley para la administración de justicia?

Las entidades gubernamentales estatales y locales estiman un impacto fiscal desconocido."



What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote would amend the Missouri Constitution to levy fees on court cases to fund salaries and benefits for current and former sheriffs, prosecuting attorneys and circuit attorneys.

Votar “sí” enmendaría la Constitución de Missouri para imponer tasas a los casos de corte con el fin de financiar los salarios y prestaciones de los actuales y antiguos alguaciles, fiscales y abogados de circuito.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote would not amend the Missouri Constitution to levy fees on court cases to fund those salaries and benefits.

Votar “no” no enmendaría la Constitución de Missouri para imponer tasas en los casos de corte con el fin de financiar esos salarios y prestaciones.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If voters approve Amendment 6, Missouri courts would charge fees on all cases to generate funds for sheriffs’ and prosecutors’ retirement plans. Under state law overturned by the 2021 Missouri Supreme Court ruling, fees per case are capped at $3 for sheriffs and $4 for prosecutors .