Missouri Amendment 7

Find information about Amendment 7 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la Enmienda 7, tanto en inglés como en español.

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their November ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

Amendment 7 seeks to prohibit ranked-choice voting in Missouri and to change Missouri law to say that only U.S. citizens can vote in elections. This amendment grants an exception to cities already using ranked-choice voting in nonpartisan municipal elections, which applies to St. Louis.

Ranked-choice voting refers to a voting process in which voters rank all the candidates on the ballot in order of preference. A candidate receiving a majority of the first-choice votes wins the election. However, if no candidate receives a majority of these votes, the candidate with the fewest first-choice votes is eliminated.

Voters who chose this candidate as their top choice have their votes redistributed to their second-choice candidate. The process repeats until one candidate has earned a majority of the revised first-choice votes.

This amendment also would change the constitution to say that “only” U.S. citizens can vote in elections. Currently, it says that “all” U.S. citizens can vote.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de noviembre, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

La Enmienda 7 pretende prohibir el voto por orden de preferencia en Missouri y cambiar la ley de Missouri para que sólo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones. Esta enmienda concede una excepción a las ciudades que ya utilizan el voto por orden de preferencia en las elecciones municipales no partidistas, cosa que aplica a St. Louis.

El voto por orden de preferencia es un proceso de votación en el que los votantes clasifican a todos los candidatos de la boleta electoral por orden de preferencia. El candidato que recibe la mayoría de los votos de primera opción gana las elecciones. Sin embargo, si ningún candidato recibe la mayoría de estos votos, el candidato con menos votos de primera opción es eliminado.

Los votantes que eligieron a este candidato como primera opción redistribuyen sus votos entre el candidato de su segunda opción. El proceso se repite hasta que un candidato obtiene la mayoría de los votos de primera opción revisados.

Esta enmienda también cambiaría la Constitución para decir que "sólo" los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones. Actualmente, dice que "todos" los ciudadanos estadounidenses pueden votar.

Actual text / Texto actual

"Shall the Missouri Constitution be amended to:



Make the Constitution consistent with state law by only allowing citizens of the United States to vote;

Prohibit the ranking of candidates by limiting voters to a single vote per candidate or issue; and

Require the plurality winner of a political party primary to be the single candidate at a general election?

State and local governmental entities estimate no costs or savings."

"Debe enmendarse la Constitución de Missouri a:



Hacer que la Constitución sea consistente con la ley estatal permitiendo votar sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos;

Prohibir la clasificación de los candidatos limitando a los votantes a un único voto por candidato o tema; y

¿Exigir que el ganador de las primarias de un partido político sea el candidato único en las elecciones generales?

Las entidades gubernamentales estatales y locales no estiman costos ni ahorros."



What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote supports banning ranked-choice voting in Missouri, except in cities that already use the practice in nonpartisan municipal elections. It also indicates a desire to change the phrasing of state law from “all” U.S. citizens may vote in elections to “only” U.S. citizens may vote.

Votar "sí" apoya la prohibición de la votación por orden de preferencia en Missouri, excepto en las ciudades que ya utilizan esta práctica en las elecciones municipales no partidistas. También indica el deseo de cambiar la redacción de la ley estatal de "todos" los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en las elecciones a "sólo" los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote means that laws governing elections in Missouri remain the same. It does not mean the state will adopt ranked-choice voting or that noncitizens will be allowed to vote.

Votar “no” significa que las leyes que gobiernan las elecciones en Missouri permanecerían como están. No significa que el estado vaya a adoptar el voto por orden de preferencia ni que se vaya a permitir votar a los no ciudadanos.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

Amendment 7 would prohibit the state from enacting a ranked-choice voting system without changing that state constitution, which would require approval from voters.

It would change the phrasing of state law to say that “only” U.S. citizens may vote in elections. However, noncitizens are already banned from voting, so there would be no changes in the way voters are registered or participate in elections.