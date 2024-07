Missouri House District 12

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 12 is in Kansas City’s Northland and covers part of Platte County, including Parkville and Riverside. Democratic incumbent Jamie Johnson is running for re-election. Mike Jones is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Jamie Johnson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jamie Johnson flipped her Missouri House seat for the Democrats in 2022 and is the first Black person to represent Platte County. She moved to Kansas City’s Northland from New Orleans after Hurricane Katrina. Johnson is a program leader with the Girl Scouts of Northeast Kansas and Northwest Missouri.

Jamie Johnson consiguió su puesto en la Cámara de Representantes de Missouri para los demócratas en 2022 y es la primera persona de raza negra que representa al Condado Platte. Se trasladó al Northland de Kansas City desde Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Johnson es líder del programa con las Girl Scouts del noreste de Kansas y el noroeste de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Johnson lists her priorities as public education, support for veterans, affordable health care and gun safety. She says abortion is “not just a healthcare issue, but an economic issue” and that access needs to be protected — she supports the initiative petition to enshrine abortion rights into the state constitution. Johnson opposed the effort to make it harder for Missourians to change the constitution. Johnson’s sponsored bills include HB 1446, which would allow insurance to reimburse doulas, and HJR 152, which would amend the state constitution to allow counties, Kansas City and St. Louis to regulate firearms.

Sus prioridades son la educación pública, el apoyo a los veteranos, la atención médica costeable y la seguridad de las armas. Afirma que el aborto "no es sólo una cuestión de salud, sino una cuestión económica" y que es necesario proteger el acceso a él: apoya la petición de iniciativa para consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado. Johnson se opuso al intento de dificultar a los ciudadanos de Missouri el cambio de la constitución. Los proyectos de ley patrocinados por Johnson incluyen el HB 1446, que permitiría a los seguros reembolsar a las doulas, y el HJR 152, que enmendaría la constitución del estado para permitir a los condados, Kansas City y St. Louis regular las armas de fuego.

Republicans

Mike Jones

Political bio / Biografía política

Mike Jones is an Air Force veteran who grew up and still lives in Platte County. He says he’s running to return the House seat to the Republicans. Jones owns Elite Painting KC, an interior and exterior painting company. Jones has not held public office before.

Mike Jones es un veterano de la Fuerza Aérea que creció y aún vive en el Condado Platte. Dice que se presenta para devolver el puesto de la Cámara a los republicanos. Jones es dueño de Elite Painting KC, una empresa de pintura de interiores y exteriores. Jones no ha ocupado cargos públicos antes.

Policy positions / Posturas políticas

Jones’ priorities include implementing tax cuts and supporting small businesses. He is critical of Missouri’s level of state spending. Jones condemned Kansas City Mayor Quinton Lucas for saying the local economy would benefit from asylum-seekers getting jobs in the city, and supported Scott Fricker and Jerry Nolte, the presiding commissioners of Platte and Clay counties respectively, urging Lucas to rescind his statement and accusing him of violating Missouri law. Jones has opposed calls to defund police and he “will continue to be an unwavering supporter of our law enforcement.” He has received a campaign donation from Platte County Prosecuting Attorney Eric Zahnd.

Las prioridades de Jones incluyen la aplicación de recortes de impuestos y el apoyo a las pequeñas empresas. Es crítico con el nivel de gasto estatal de Missouri. Jones condenó al alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, por decir que la economía local se beneficiaría de que los solicitantes de asilo consiguieran trabajo en la ciudad, y apoyó a Scott Fricker y Jerry Nolte, comisionados presidentes de los Condados de Platte y Clay respectivamente, que instaron a Lucas a retractarse de sus declaraciones y le acusaron de violar la ley de Missouri. Jones se ha opuesto a las peticiones de desfinanciación de la policía y "seguirá siendo un defensor inquebrantable de nuestras fuerzas del orden". Ha recibido una donación para su campaña del fiscal del Condado Platte, Eric Zahnd.