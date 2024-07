Missouri House District 15

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 15 is in Clay County and covers Gladstone, Oakview and Oakwood Park. Candidates for the 2024 primary include Greg Smith, Kenneth Jamison and Mike Jones.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Kenneth Jamison

Political bio / Biografía política

Kenneth Jamison was raised and continues to live in Gladstone. He is a lawyer and owns his practice. Jamison is a Marine veteran and is a member of the Veterans of Foreign Wars Post 10906, American Legion Post 626, Gladstone Chamber of Commerce and the Kansas City Northland Elks Lodge.

Kenneth Jamison se crió y sigue viviendo en Gladstone. Es abogado y propietario de su bufete. Jamison es veterano de los Marines y miembro de Veterans of Foreign Wars Post 10906, American Legion Post 626, Gladstone Chamber of Commerce y de Kansas City Northland Elks Lodge.

Policy positions / Posturas políticas

Jamison’s top priorities include accessible health care, education and economic growth. Jamison says he will fight to expand health care, for reproductive rights and to overturn Missouri’s abortion ban. On his website, Jamison says “complicated medical decisions are best left to women, their families and their doctors — not the government.” He believes in increasing public funding for technical schools, state colleges and K-12 education, including increasing teacher pay. Jamison says he will fight to fund infrastructure projects that create jobs and encourage small-business growth in Kansas City’s Northland.

Las principales prioridades de Jamison incluyen la asistencia a la salud accesible, la educación y el crecimiento económico. Jamison afirma que luchará por ampliar los cuidados de salud, por los derechos reproductivos y por anular la prohibición del aborto en Missouri. En su página web, Jamison dice que "las decisiones médicas complicadas es mejor dejarlas en manos de las mujeres, sus familias y sus médicos, no del gobierno". Él cree en el aumento de la financiación pública para las escuelas técnicas, universidades estatales y la educación K-12, incluyendo el aumento de sueldo de los maestros. Jamison dice que luchará para financiar proyectos de infraestructuras que creen puestos de trabajo y fomenten el crecimiento de las pequeñas empresas en la zona norte de Kansas City.

Greg Smith

Political bio / Biografía política

Greg Smith has lived much of his life in Gladstone. He works at the Ford Kansas City Assembly Plant in Claycomo and is a member of United Auto Workers Local Union 249. Smith served as vice chair of the union’s Citizen Action Program, developing and implementing worker-friendly policies. Smith frequently joins striking workers.

Greg Smith ha vivido gran parte de su vida en Gladstone. Trabaja en la planta de ensamblaje de Ford Kansas City, en Claycomo, y es miembro del sindicato local 249 de United Auto Workers. Smith fue vicepresidente del Programa de Acción Ciudadana del sindicato, desarrollando y aplicando políticas favorables a los trabajadores. Smith se une con frecuencia a los trabajadores en huelga.

Policy positions / Posturas políticas

Smith’s top priorities include more funding for public education, support for unions and small businesses, mental health care and reproductive rights. Smith says he will fight against legislation limiting what can be taught in schools. On his website, Smith says he supports robust mental health care to target addiction and violence “instead of passing laws that only deal with the aftermath.” Smith has been endorsed by the United Auto Workers Midwest States Citizen Action Program Council, Pipe Fitters Local Union 533 and the political education arm of the Communications Workers of America union.

Entre las principales prioridades de Smith figuran una mayor financiación de la educación pública, el apoyo a los sindicatos y las pequeñas empresas, la atención a la salud mental y los derechos reproductivos. Smith afirma que luchará contra la legislación que limita lo que se puede enseñar en las escuelas. En su página web, Smith dice que apoya una sólida atención a la salud mental para atajar la adicción y la violencia "en lugar de aprobar leyes que sólo se ocupan de las secuelas". Smith ha recibido el apoyo del nited Auto Workers Midwest States Citizen Action Program Council, del sindicato Pipe Fitters Local Union 533 y de la sección de educación política del sindicato Communications Workers of America.

Republicans

Mike Jones

Political bio / Biografía política

Mike Jones has lived in Clay County for nearly 40 years. He works in commercial and residential construction and is a member of the KC Woodworkers’ Guild and Knights of Columbus. Jones is an American Cancer Society legislative ambassador and attends St. Andrew the Apostle Parish in Gladstone.

Mike Jones vive en el Condado Clay desde hace casi 40 años. Trabaja en la construcción comercial y residencial y es miembro del KC Woodworkers’ Guild and Knights of Columbus. Jones es un embajador legislativo de la Sociedad Americana del Cáncer y asiste a la Parroquia de San Andrés Apóstol en Gladstone.

Policy positions / Posturas políticas

Jones’ top priorities included increasing salaries for teachers, giving parents more power in education, supporting law enforcement, promoting economic development and defending constitutional rights. In a post announcing his candidacy, Jones said he wants to “transcend partisan divides and work towards a brighter, more cooperative future.” Jones is “Republican values approved” by the Republican Association of Central Committees of Missouri. The vetting process includes a survey proving the candidate aligns with the state GOP values including opposing gay marriage, “protection of the lives of In Vitro Fertilized embryos” and anti-abortion legislation.

Las principales prioridades de Jones incluyen el aumento de los salarios de los maestros, dando a los padres más poder en la educación, el apoyo a la aplicación de la ley, la promoción del desarrollo económico y la defensa de los derechos constitucionales. En un post anunciando su candidatura, Jones dijo que quiere "trascender las divisiones partidistas y trabajar por un futuro más brillante y cooperativo." Jones cuenta con la "aprobación de los valores republicanos" de la Republican Association of Central Committees of Missouri. El proceso de selección incluye una encuesta en la que se demuestra que el candidato está en línea con los valores del Partido Republicano del estado, incluida su oposición al matrimonio homosexual, a la "protección de la vida de los embriones fecundados in vitro" y a la legislación antiabortista.