Missouri House District 16

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 16 covers Kansas City Northland neighborhoods in Clay County. Republican incumbent Chris Brown is running for re-election, and Gloria Young is running in the 2024 Democratic primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Republicans

Chris Brown (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Chris Brown is a real estate agent in Kansas City and a retired North Kansas City district schoolteacher. He also coached football and wrestling. He holds a master’s degree from Benedictine College. He was first elected to the Missouri House in 2020.

Chris Brown es agente inmobiliario en Kansas City y maestro jubilado del distrito de North Kansas City. También fue entrenador de fútbol y lucha libre. Tiene una maestría del Benedictine College. Fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Missouri en 2020.

Policy positions / Posturas políticas

Brown sponsored HB 2062, which prohibits eviction moratoriums in Missouri cities and counties. His campaign website lists public safety as a top focus and says he supports economic development. He holds endorsements from the firefighters union and the Fraternal Order of Police, and has a 92% rating from the National Rifle Association, a 75% rating from the American Conservative Union and a 0% rating from the Missouri Sierra Club. He has straddled the issue of abortion rights, earning a 50% rating from Pro-Choice Missouri.

Brown patrocinó la ley HB 2062, que prohíbe las moratorias de desalojo en las ciudades y condados de Missouri. En la página web de su campaña, Brown menciona la seguridad pública como uno de sus principales objetivos y afirma que apoya el desarrollo económico. Cuenta con el respaldo del sindicato de bomberos y de la Fraternal Order of Police, y tiene una valoración del 92% de la National Rifle Association, del 75% de la American Conservative Union y del 0% del Missouri Sierra Club. En cuanto al derecho al aborto, ha obtenido una valoración del 50% de Pro-Choice Missouri.

Democrats

Gloria Young

Political bio / Biografía política

Gloria Young is a longtime community volunteer with a bachelor’s degree from the University of Kansas. Her LinkedIn account says she has joined “numerous local activist groups working to promote environmental accountability.” It says she contracts with the city of Kansas City to support projects addressing litter and pollution.

Gloria Young es una veterana voluntaria comunitaria licenciada por la University of Kansas. Su cuenta de LinkedIn dice que se ha unido a "numerosos grupos activistas locales que trabajan para promover la responsabilidad medioambiental". Dice que tiene contratos con la ciudad de Kansas City para apoyar proyectos relacionados con la basura y la contaminación.

Policy positions / Posturas políticas

Young says she is committed to housing, food security and “individual rights to bodily autonomy.” She supports abortion rights and favors local control of schools, especially regarding their policies on curriculum, bathrooms and books. She is similarly opposed to state efforts to limit library books. In a Ballotpedia questionnaire, Young said she is a strong proponent of air and water quality. She said she is committed to promoting “justice and diplomacy at the international level” as a way of improving the safety of people in her district.

Young dice estar comprometida con la vivienda, la seguridad alimentaria y "los derechos individuales a la autonomía corporal". Apoya el derecho al aborto y está a favor del control local de las escuelas, especialmente en lo que respecta a sus políticas sobre planes de estudios, baños y libros. También se opone a que el Estado limite los libros de las bibliotecas. En un cuestionario de Ballotpedia, Young se declaró firme defensora de la calidad del aire y del agua. Dijo estar comprometida con la promoción de "la justicia y la diplomacia a nivel internacional" como forma de mejorar la seguridad de los habitantes de su distrito.