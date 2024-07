Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 17 is in Clay County and covers part of Kansas City’s Northland, Pleasant Valley, Claycomo, Randolph and Birmingham. Republican incumbent Bill Allen is running for re-election. One candidate, Shirley Mata, is running in the Democratic primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Republicans

Bill Allen (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Bill Allen narrowly won his election in 2022 to flip the Missouri House District 17 seat Republican after statewide redistricting. A Navy veteran, Allen is the vice chancellor of the online University of Arkansas Grantham, a previously for-profit university that was bought and made public by the University of Arkansas.

Bill Allen ganó por un estrecho margen su elección en 2022 para darle la vuelta al puesto republicano del distrito 17 de la Cámara de Representantes de Missouri tras la redistribución de distritos a nivel estatal. Veterano de la Armada, Allen es vicerrector de la Universidad online de Arkansas Grantham, una universidad anteriormente privada con que fue comprada y convertida en pública por la Universidad de Arkansas.

Policy positions / Posturas políticas

Allen’s priorities include parents’ rights, religious freedom and investing in infrastructure and affordable tuition. His sponsored bills include HB 2845, which prevents the prohibition of in vitro fertilization procedures; HB 1518, whMissouich prohibits public colleges and universities from discriminating against religious student associations; and HB 1545, which modifies the minimum percentage of a prison sentence someone must serve in relation to their age. As of his January campaign report, Allen receives support from four political action committees including the Bootheel Values PAC and Missouri Pork PAC.

Las prioridades de Allen incluyen los derechos de los padres, la libertad religiosa y la inversión en infraestructura y matrícula costeable. Entre los proyectos de ley que ha patrocinado figuran el HB 2845, que impide la prohibición de los procedimientos de fecundación in vitro; el HB 1518, que prohíbe a las universidades públicas discriminar a las asociaciones de estudiantes religiosas; y el HB 1545, que modifica el porcentaje mínimo de una pena de prisión que alguien debe cumplir en relación con su edad. A partir de su informe de campaña de enero, Allen recibe el apoyo de cuatro comités de acción política, incluyendo el Bootheel Values PAC y Missouri Pork PAC.



Democrats

Shirley Mata

Political bio / Biografía política

Shirley Mata grew up in Clay County and worked at the Ford plant in Claycomo, following in her father’s footsteps. She is a member of United Auto Workers Local 249 and was elected recording secretary. Mata volunteers for the Heart of America Humane Society and has adopted rescue dogs.

Shirley Mata creció en el Condado de Clay y trabajó en la planta de Ford en Claycomo, siguiendo los pasos de su padre. Es miembro de United Auto Workers Local 249 y fue elegida secretaria de actas. Mata es voluntaria de la Heart of America Humane Society y ha adoptado perros de rescate.

Policy positions / Posturas políticas

Mata is running to flip the District 17 seat to Democrat because she says people “need a legislature working on behalf of the middle class, not special interests or large corporations.” She supports organized labor and lists a strong economy with good-paying jobs as one of her priorities. Her other priorities include affordable health care; public education, including universal early childhood education; abortion rights; and local control of the Kansas City Police Department. Mata supports the Prescription Drug Monitoring Program, which tracks patients’ prescription drug history to avoid overprescribing opiates.

Mata se presenta para cambiar el puesto del Distrito 17 de republicano a demócrata porque dice que la gente "necesita una legislatura que trabaje en nombre de la clase media, no de los intereses especiales ni de las grandes corporaciones". Apoya el trabajo organizado y considera que una de sus prioridades es una economía fuerte con empleos bien remunerados. Otras de sus prioridades son una atención de salud costeable; la educación pública, incluida la educación infantil universal; el derecho al aborto; y el control local del Departamento de Policía de Kansas City. Mata apoya el Programa de Control de Medicamentos Recetados, que rastrea el historial de medicamentos recetados de los pacientes para evitar la prescripción excesiva de opiáceos.