Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 18, in Clay County, covers North Kansas City, Avondale and parts of Kansas City between North Kansas City and Gladstone. Democrat Eric Woods is running for re-election, and there are no candidates in the Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Eric Woods (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Eric Woods is the Democratic incumbent representative for Missouri House District 18. He took office in January 2023. A lifelong Northlander, Woods has served on civic boards and works in data security. After a recent North Kansas City school shooting, Woods spoke out about stricter gun laws.

Eric Woods es el representante demócrata titular del Distrito 18 de la Cámara de Representantes de Missouri. Asumió el cargo en enero de 2023. Woods, que lleva toda la vida en Northland, ha formado parte de juntas cívicas y trabaja en seguridad de datos. Después de un reciente tiroteo en una escuela del norte de Kansas City, Woods se pronunció a favor de leyes de armas más estrictas.

Policy positions / Posturas políticas

Woods lists his top priorities as voting access, public education and “common sense” solutions to gun violence. He opposes legislation that would restrict Missouri’s initiative petition process and has sponsored bills that would allow for same-day voter registration, automatic voter registration and electronic signature collection for ballot petitions. Woods sponsored a bill that would amend the Missouri Constitution to grant counties and the cities of St. Louis and Kansas City the authority to pass local gun laws. He also sponsored a bill that would require a permit and training course for concealed carry.

Woods enumera sus principales prioridades como el acceso al voto, la educación pública y soluciones de "sentido común" a la violencia armada. Se opone a la legislación que restringiría el proceso de petición de iniciativas de Missouri y ha patrocinado proyectos de ley que permitirían el registro de votantes el mismo día, el registro automático de votantes y la colecta electrónica de firmas para las peticiones de votación. Woods patrocinó un proyecto de ley que enmendaría la Constitución de Missouri para conceder a los condados y a las ciudades de St. Louis y Kansas City la autoridad para aprobar leyes locales sobre armas de fuego. También patrocinó un proyecto de ley que exigiría un permiso y un curso de formación para portar armas ocultas.



Republicans

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.