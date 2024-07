Missouri House District 19

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 19 includes Kansas City’s Northeast and West Side. Candidates for the 2024 primary include Patricia Hernandez, Wick Thomas and Karen Spalding.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Patricia Ann Geronima Hernandez

Political bio / Biografía política

Patricia Hernandez is a member of the Jackson County Democrats and previously served as president of the Indian Mound Neighborhood Association. A Kansas City native, Hernandez works as an administrative coordinator at the Greater Kansas City Coalition to End Homelessness.

Patricia Hernandez es miembro del Partido de los Demócratas del Condado de Jackson y anteriormente fue presidenta de la Asociación de Vecinos de Indian Mound. Nacida en Kansas City, Hernandez trabaja como coordinadora administrativa en la Coalición para Acabar con la Indigencia en Kansas City.

Policy positions / Posturas políticas

Hernandez plans to focus on policies that empower vulnerable communities, invest in affordable housing and support resources for people experiencing homelessness, according to her campaign site. In an interview with Kansas City Hispanic News, Hernandez said she opposes Missouri’s abortion ban and wants gun buyers to undergo background checks. Hernandez has been going to the statehouse with term-limited representative Ingrid Burnett and said they have worked together for seven years. Hernandez’s largest donor from January to April 2024 was a Kansas City accountant.

Según el sitio web de su campaña, Hernández planea centrarse en políticas que den fuerza a las comunidades vulnerables, inviertan en viviendas accesibles y recursos de apoyo para las personas sin hogar. En una entrevista con Kansas City Hispanic News, Hernandez dijo que se opone a la prohibición del aborto en Missouri y quiere que los compradores de armas se sometan al chequeo de antecedentes. Hernandez ha estado yendo a la legislatura estatal con la representante Ingrid Burnett y dijo que han trabajado juntas durante siete años. El mayor donante de Hernández desde enero a abril del 2024 fue un contador de Kansas City.

Wick Thomas

Political bio / Biografía política

A Northeast resident, Wick Thomas works as a community college librarian. In the last two elections, Thomas ran for the same Missouri House seat against the now term-limited incumbent Ingrid Burnett. The lifelong Missourian said they held their first protest at age 16, according to a 2020 Pitch article.

Residente de la zona de Northeast, Wick Thomas trabaja como bibliotecario en un Community College. En las dos últimas elecciones, Thomas se postuló para el mismo puesto de la Cámara de Missouri contra la titular con un término limitado Ingrid Burnett. Residente de Missouri de toda la vida dijo que celebró su primera protesta a los 16 años , según un artículo del periodico Pitch publicado en el 2020.

Policy positions / Posturas políticas

Thomas’ campaign website said they support Medicaid expansion, affordable housing and reversing book and drag bans. Thomas collected signatures for the Missouri abortion rights ballot initiative, according to their Instagram. Gun control advocacy group Moms Demand Action endorsed Thomas. Their website specifically mentions the decades-old Missouri Non-Discrimination Act, which would add sexual orientation and gender to identities protected under the state human rights act. Thomas’ largest donors include a local scientist, accountant and teacher and New York-based author Brian Selznick.

El sitio web de la campaña de Thomas dijo que apoyan la expansión de Medicaid, el acceso a la vivienda y revertir las prohibiciones de libros y de la asistencia a los conciertos de drag queens y drag kings. En su cuenta de Instagram, Thomas recolectó firmas para la iniciativa electoral del derecho al aborto en Missouri. El grupo de defensa del control de armas Moms Demand Action apoyó a su campaña. Su sitio web menciona específicamente la Ley de No Discriminación de Missouri, que tiene décadas de antigüedad, y que añadiría la orientación sexual y el género a las identidades protegidas por la ley estatal de derechos humanos. Entre los mayores donantes de Thomas se encuentran una persona local que es científico, contador y profesor, y también se encuentra el autor neoyorquino Brian Selznick.

Republicans

Karen Spalding

Political bio / Biografía política

Karen Spalding is a member of the Jackson County Republican Committee and has worked as a music teacher in area public schools for 20 years. In the last election, Spalding lost to incumbent Ingrid Burnett, pulling in 21% of the votes.

Karen Spalding es miembro del Comité Republicano del condado de Jackson y durante 20 años ha trabajado como profesora de música en las escuelas públicas de la zona. En las últimas elecciones, Spalding perdió frente a Ingrid Burnett, que obtuvo el 21% de los votos.

Policy positions / Posturas políticas

Spalding described herself as “the conservative voice and choice” on her website. In a phone interview, she said she opposes additional gun control policies and wants to keep abortion banned in Missouri. She said employers should give preference on jobs to American citizens, ahead of undocumented residents. When constituents disagree with her personal beliefs, Spalding said she would follow the majority’s view.

En su página web, Spalding se describe a sí misma como "la voz y la opción conservadora". En una entrevista telefónica, dijo que se opone a políticas adicionales de control de armas y quiere mantener la prohibición al aborto en Missouri. Dijo que los empleadores deberían dar preferencia en los puestos de trabajo a los ciudadanos estadounidenses, por delante de los residentes indocumentados. Cuando los electores no están de acuerdo con sus creencias personales, Spalding dijo que seguiría la opinión de la mayoría.