Missouri House District 20

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 20 includes the northern and eastern parts of Independence. Candidates for the 2024 primary include Clarence Franklin Jr. and Mike Steinmeyer.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Clarence Franklin Jr.

Political bio / Biografía política

Clarence Franklin Jr. filed to run on the Democratic ticket for Missouri’s 20th House District on March 26, according to the Missouri Secretary of State’s website.

Según el sitio web del Secretario de Estado de Missouri, el 26 de marzo Clarence Franklin Jr. presentó su candidatura demócrata al vigésimo distrito de la Cámara de Representantes de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Franklin did not respond to requests to participate in the 2024 KC Voter Guide and had no verifiable information online.

Franklin no respondió a las solicitudes para participar en la Guía del Votante de las elecciones del 2024 en KC y no tenía información que fuera verificable en línea."

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Republicans

Mike Steinmeyer

Political bio / Biografía política

Mike Steinmeyer served as an Independence City Council member from 2020 until 2023. A U.S. Navy veteran, Steinmeyer spent 15 years doing missionary work and later worked in real estate before running for Independence City Council. This is his first campaign for state office.

A partir del año 2020 Mike Steinmeyer sirvió como miembro del Consejo de la Ciudad de Independence hasta el 2023. Veterano de la Marina de los Estados Unidos, Steinmeyer pasó 15 años haciendo trabajo como misionero y luego trabajó en bienes raíces antes de postularse para el Concejo Municipal de Independence. Ésta es su primera campaña para un cargo estatal.

Policy positions / Posturas políticas

Steinmeyer’s stated policy priorities include “empowering parents to make educational decisions for their children and strongly supporting Missouri’s agricultural sector.” He has also stated support for addressing food insecurity, improving public safety and upholding the First and Second Amendments. “I envision a Missouri that values family, ensures the safety of its communities, and upholds the foundational principles of our nation,” Steinmeyer stated in a campaign press release.

Las prioridades políticas declaradas de Steinmeyer incluyen "apoyar la autoridad de los padres para tomar decisiones educativas para sus hijos y apoyar firmemente al sector agrícola de Missouri". También ha declarado su apoyo a la lucha contra la inseguridad alimentaria, la mejora de la seguridad pública y la defensa de las Enmiendas Primera y Segunda de la Constitución. En un comunicado de prensa de campaña, Steinmeyer declaró: "Imagino un Missouri que valore la familia, garantice la seguridad de sus comunidades y defienda los principios fundacionales de nuestra nación".