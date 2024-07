Missouri House District 21

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 21, in Jackson County, covers part of Independence. Candidates for the 2024 primary include Will Jobe and Marjain Breitenbach.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Will Jobe

Political bio / Biografía política

Will Jobe is an attorney who has worked in public defense and served as a guardian ad litem representing the interests of children in Jackson County Family Court. He has worked part time at the headquarters of the Remnant Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, where he is a minister. He is a father of three and veteran of Operation Iraqi Freedom.

Will Jobe es un abogado que ha trabajado en la defensa pública y ha ejercido como guardian ad litem representando los intereses de los niños en el Tribunal de Familia del Condado de Jackson. Ha trabajado medio tiempo en la sede de la Remnant Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, donde es ministro. Es padre de tres hijos y veterano de la Operación Libertad Iraquí.

Policy positions / Posturas políticas

Jobe’s priorities include improving school funding and teacher salaries. He is opposed to state support for private schools but would be in favor of public school open enrollment and charter schools if they don’t take funding from traditional public schools. He supports labor unions, a state child tax credit, paid maternity leave and increased FMLA protections. He wants to support veterans and expand resources for people struggling with mental illness by increasing funding to the Department of Mental Health and other providers. He opposes initiative petition reform that would make it harder to change the state constitution.

Las prioridades de Jobe son mejorar la financiación de las escuelas y los salarios de los maestros. Él se opone al apoyo estatal a las escuelas privadas, pero estaría a favor de la escuela pública de inscripción abierta y a las escuelas chárter si no toman los fondos de las escuelas públicas tradicionales. Es partidario de los sindicatos, de un crédito tributario estatal por hijos, de la incapacidad por maternidad pagada y de una mayor protección de la FMLA. Él quiere apoyar a los veteranos y ampliar los recursos para las personas que luchan con enfermedades mentales mediante el aumento de la financiación del Departamento de Salud Mental y otros proveedores. Se opone a la reforma de la petición de iniciativa que haría más difícil cambiar la constitución del estado.

Republicans

Marjain Breitenbach

Political bio / Biografía política

Marjain Breitenbach retired in early 2024. Previously, he co-owned and operated Doughboys Donuts in Raytown, which he and his wife sometimes used to spread political messages. Breitenbach has served as president of a credit union and a homeowners association and was treasurer for his wife, Elisa Breitenbach, when she ran for Independence City Council in 2020.

Marjain Breitenbach se jubiló a principios de 2024. Anteriormente, fue copropietario y administrador de Doughboys Donuts en Raytown, que él y su esposa utilizaban a veces para difundir mensajes políticos. Breitenbach ha sido presidente de una cooperativa de crédito y de una asociación de propietarios de vivienda y fue tesorero de su esposa, Elisa Breitenbach, cuando se presentó como candidata al Ayuntamiento de Independence en 2020.

Policy positions / Posturas políticas

Marjain Breitenbach’s priorities include securing the borders, parental rights and opposing abortion. He wants to reduce Missouri’s budget and favors election measures such as paper ballots, cleaning up voter rolls, having single-day elections and hand-counting ballots. He supports lower taxes and is concerned about older Jackson County residents struggling with property tax increases. Breitenbach wants to do more to address drug use and is in favor of initiative petition reform making it harder to change the state constitution. He and his wife drew news coverage in 2021 when they posted a sign blaming COVID-19 rates on immigrants.

Entre las prioridades de Marjain Breitenbach figuran la seguridad de las fronteras, los derechos de los padres y la oposición al aborto. Quiere reducir el presupuesto de Missouri y está a favor de medidas electorales como las papeletas de papel, la limpieza de las listas de votantes, la celebración de elecciones en un solo día y el recuento manual de las papeletas electorales. Es partidario de la reducción de impuestos y le preocupan los residentes de más edad del Condado de Jackson que tienen que hacer frente al aumento de los impuestos sobre la propiedad. Breitenbach quiere hacer más para abordar el consumo de drogas y está a favor de la reforma de la petición de iniciativa por lo que es más difícil cambiar la constitución del estado. Él y su esposa llamaron la atención de las noticias en 2021 cuando publicaron un cartel culpando a las tasas de COVID-19 a los inmigrantes.