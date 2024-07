Missouri House District 22

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 20 includes the Ivanhoe and Palestine East neighborhoods on Kansas City’s East Side, the Truman Sports Complex area and parts of southern Independence.

Democratic incumbent Yoland Young is running for re-election, and Mireya Barragan is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Yolanda Young (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Yolanda Young has represented District 22 since 2020. A longtime resident of the Ivanhoe neighborhood on Kansas City’s East Side, Young previously served on the Ivanhoe Neighborhood Council and her family runs Young Family Farm. She currently serves on the House Workforce Development, Economic Development and Agriculture Policy committees.

Yolanda Young ha representado al vigésimo segundo Distrito desde el año 2020. Residente desde hace mucho tiempo del vecindario de Ivanhoe en el lado este de Kansas City, Young sirvió anteriormente en el Consejo Vecinal de Ivanhoe y su familia dirige Young Family Farm, una granja local. En la cámara es miembro de los comités de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Desarrollo Económico y Política Agrícola.

Policy positions / Posturas políticas

Young has sponsored bills to fund nurses and mental health counselors in public schools, expand resources for the blind, require background checks for the sale and transfer of firearms and raise Missouri’s minimum wage to $15 per hour by 2026. Her campaign website says she aims to “work for legislation that supports labor unions, better schools, affordable housing, and access to good health care.” She also supports government transparency, local control of the Kansas City Police Department, abortion rights and alternatives to incarceration for nonviolent offenders.

Young ha patrocinado proyectos de ley para financiar enfermeras y consejeros de salud mental en las escuelas públicas, ampliar los recursos para los ciegos, exigir el chequeo de antecedentes para la venta y transferencia de armas de fuego y aumentar el salario mínimo de Missouri a $15 dólares por hora para el año 2026. La página web de su campaña dice que su objetivo es "trabajar por una legislación que apoye a los sindicatos, mejores escuelas, viviendas accesibles y acceso a una buena atención de la salud". También apoya la transparencia gubernamental, el control local del Departamento de Policía de Kansas City, el derecho al aborto y alternativas al encarcelamiento para delincuentes no violentos.

Republicans

Mireya Barragan

Political bio / Biografía política

Mireya Barragan received one write-in vote for the position of 3rd Ward committeewoman of the Kansas City Election Board in Kansas City’s Republican primary election on Aug. 2, 2016.

El 2 de agosto del 2016, en las elecciones primarias del Partido Republicano, Mireya Barragán recibió un solo voto por escrito para ser representante del 3er Ward de Kansas City en la Junta Electoral de la ciudad.

Policy positions / Posturas políticas

Aside from being listed as a candidate by the Missouri secretary of state’s office, Barragan has no public record of political activity. She does not have a campaign website or any active social media pages and she does not appear in candidate filings through the Missouri Ethics Commission. Phone calls to nine phone numbers associated with her online were not returned.

Aparte de estar en las listas como candidata en la oficina del Secretario de Estado de Missouri, Barragán no tiene antecedentes públicos de actividad política. No tiene un sitio web de campaña ni páginas activas en las redes sociales y no aparece en los registros de candidatos de la Comisión de Ética de Missouri. Las llamadas telefónicas a nueve números de teléfono asociados con ella en línea no fueron devueltas.