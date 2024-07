Missouri House District 23

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 23 includes parts of Kansas City’s East Side.

Democratic incumbent Michael Johnson is running for re-election, and Daniel P. Contreras is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Michael Johnson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Kansas City native Michael Johnson was elected to the Missouri House in 2020 and reelected in 2022. An insurance agent and Army veteran, Johnson serves on the Economic Development and Transportation Accountability committees, among others. His uncle Charles Hazley was a Kansas City councilman for 20 years.

Michael Johnson, nativo de Kansas City, fue elegido para la Cámara de Missouri en el 2020 y reelegido en el 2022. Un agente de seguros y veterano del Ejército, Johnson sirve en los comités de Desarrollo Económico y para la seguridad de medios de Transporte, entre otros. Su tío Charles Hazley fue concejal de Kansas City durante 20 años.

Policy positions / Posturas políticas

Johnson has introduced legislation relating to internet access in urban areas and mental health. In 2023, he voted against bills that attempted to ban gender-affirming health care for minors. The Sierra Club, an environmental advocacy organization, gave Johnson a 100% rating for voting on 2021 and 2022 bills in support of electric vehicles and fossil fuel regulation. A third of Johnson’s campaign dollars for his last two elections came from labor organizations, like unions.

Johnson ha introducido una ley relacionada al acceso a Internet en zonas urbanas y a la salud mental. En el 2023, votó en contra de proyectos de ley que intentaban prohibir el tratamiento médico a menores para el cambio de su género. En 2021 y 2022, el Sierra Club, una organización de defensa del medio ambiente, dio a Johnson una puntuación del 100% por votar a favor de proyectos de ley en apoyo de los vehículos eléctricos y la regulación de los combustibles. En sus dos últimas elecciones, un tercio de los fondos de la campaña de Johnson provino de organizaciones laborales, como los sindicatos.

Republicans

Daniel P. Contreras

Political bio / Biografía política

Daniel Contreras is a committeeman for the Jackson County Republican Party. With family members, he runs a brand described as “embod(ying) the American spirit,” with a podcast, YouTube channel and merchandise like a beanie and sweatshirt.

Daniel Contreras es miembro del comité del Partido Republicano del Condado de Jackson. Junto con miembros de su familia, dirige una marca que describe como "la encarnación del espíritu americano", con un podcast, un canal de YouTube y productos como gorras y sudaderas.

Policy positions / Posturas políticas

Contreras voted yes on the April Jackson County stadium vote, according to a post on X, formerly known as Twitter. In response to Kansas City Mayor Quinton Lucas announcing a crime prevention program, he retweeted with the caption “Protecting ‘predators.’” Contreras has shared multiple posts from white supremacist Nick Fuentes and a meme that paired a Trans Day of Visibility post with an image of Hitler. Contreras does not have a campaign website.

En la votación de abril, Contreras votó sí para la construcción del estadio en el condado de Jackson, según un post en X, antes conocido como Twitter. En respuesta al anuncio del alcalde de Kansas City, anunciando un programa de prevención del crimen, Quinton Lucas, hizo un retweet con la leyenda "Protegiendo a los “depredadores” Contreras ha compartido varias publicaciones del supremacista racial Nick Fuentes y un meme que emparejaba una publicación del Dia de la Visibilidad Trans con una imagen de Hitler.