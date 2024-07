Missouri House District 25

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 25 is a strip of Kansas City along the Missouri-Kansas state line that extends from part of the Country Club Plaza south to Interstate 435. It includes Loose Park and the Brookside and Waldo neighborhoods.

Candidates for the 2024 primary include Pattie Mansur and Steven Bright.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Pattie Mansur

Political bio / Biografía política

A former at-large member and chair of the Kansas City school board from 2014 until 2021, this is Pattie Mansur’s first campaign for a state elected position. She holds bachelor’s and master’s degrees from the University of Missouri in journalism and marketing, respectively.

Ex miembro general y presidenta de la junta escolar de Kansas City desde el 2014 hasta el 2021, ésta es la primera campaña de Pattie Mansur para un cargo estatal. Tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad de Missouri en periodismo y mercadotecnia, respectivamente.

Policy positions / Posturas políticas

Mansur has stated in posts on LinkedIn that she supports Medicaid expansion, including in neighboring Kansas. She works as a policy director for REACH Healthcare Foundation, a nonprofit promoting health equity in the Kansas City area. She has described herself as “active in public education advocacy” and was endorsed by the nonprofit group People for Public Schools in her 2021 school board reelection campaign.

En publicaciones en LinkedIn Mansur ha declarado que apoya la ampliación de Medicaid, incluso en el estado vecino de Kansas. Trabaja como directora de políticas para la fundación REACH Healthcare, una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad en el sistema de salud en el área de Kansas City. Se ha descrito a sí misma como "activista en la defensa de la educación pública" y fue respaldada por el grupo sin fines de lucro People for Public Schools en su campaña de reelección del consejo escolar del 2021.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Republicans

Steven Bright

Political bio / Biografía política

Steven Bright has been a delegate in district and state Republican caucuses, but has never before sought elected office. Originally from Texas, Bright has lived in Kansas City for 24 years and works in conflict mediation at a law firm that represents landlords. He describes himself as “not a politician,” adding that he has a friendly relationship with opponent Pattie Mansur.

Steven Bright ha sido delegado en asambleas republicanas de distrito y estatales, pero nunca antes había aspirado a un cargo público. Originario de Texas, Bright vive en Kansas City desde hace 24 años y trabaja en un bufete de abogados como mediador de conflictos que representa a propietarios. Se describe a sí mismo como "no soy político", y añade que mantiene una relación amistosa con su oponente Pattie Mansur.

Policy positions / Posturas políticas

Bright describes his core policy positions as “safety, unity and freedom,” saying that he is “a centrist at heart” who values compromise and solutions. He proposed levying heavy fines on those who commit petty crimes and creating jobs where offenders can work off their debt to victims and the government. Bright supports direct democracy, proposing a portal where constituents could tell him directly how they want him to vote on bills in the state House.

Bright describe sus principales posiciones políticas como "seguridad, unidad y libertad", afirmando que es "un centrista de corazón" que valora el compromiso y las soluciones. Propone imponer fuertes multas a quienes cometan delitos menores y crear puestos de trabajo en los que los delincuentes puedan saldar su deuda con las víctimas y el gobierno. Bright apoya la democracia directa y propone un portal en el que los electores puedan decirle directamente cómo quieren que vote los proyectos de ley en la Cámara de Representantes.