Missouri House District 26

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 26 covers south Kansas City in Jackson County. Candidates for the 2024 primary include Tiffany Price and Anthony Zarantonello.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Tiffany Price

Political bio / Biografía política

This is Tiffany Price’s first run for elected office. Price is founder and executive director of Hold Em Up 4 Care, which provides clothing and mentorship for underserved youth. Price graduated from Southeast High School in 1999, has four sons and is pursuing a bachelor’s degree in social work at the University of Central Missouri.

Esta es la primera vez que Tiffany Price se presenta a un cargo electo. Price es fundadora y directora ejecutiva de Hold Em Up 4 Care, que proporciona ropa y mentoría a jóvenes desfavorecidos. Price se graduó de Southeast High School en 1999, tiene cuatro hijos y está estudiando una licenciatura en trabajo social en University of Central Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Price’s priorities include health care with an emphasis on increasing mental health access and protecting reproductive rights; enacting common-sense gun legislation to curb gun violence; improving education for all; and protecting laws against discrimination in housing, employment, the use of public accommodations and loans or other financial assistance. Price has received campaign endorsements from the Kansas City chapter of Moms Demand Action.

Entre las prioridades de Price figuran la atención sanitaria, con énfasis en el aumento del acceso a la salud mental y la protección de los derechos reproductivos; la promulgación de leyes sobre armas con sentido común para frenar la violencia armada; la mejora de la educación para todos; y la protección de las leyes contra la discriminación en la vivienda, el empleo, el uso de alojamientos públicos y los préstamos u otras ayudas financieras. Price cuenta con el respaldo de la sección de Kansas City de Moms Demand Action.



Republicans

Anthony Zarantonello

Political bio / Biografía política

Zarantonello did not respond to requests to participate in the 2024 Kansas City Election Guide and had no verifiable information online.

Zarantonello no respondió a las solicitudes para participar en la Guía Electoral de Kansas City 2024 y no cuenta con información verificable en línea.

Policy positions / Posturas políticas

Zarantonello did not respond to requests to participate in the 2024 Kansas City Election Guide and had no verifiable information online.

Zarantonello no respondió a las solicitudes para participar en la Guía Electoral de Kansas City 2024 y no cuenta con información verificable en línea.