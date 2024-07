Missouri House District 27

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 27 covers parts of southeast Kansas City, including the neighborhoods of Candlelight Ridge, Strupwood, Sheraton Estates, Swope Park, Town Fork Creek, Foxtown East, Blue Hills, Citadel, Rockhill and Brookside. Melissa Douglas is the only candidate for the 2024 primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Melissa Douglas

Political bio / Biografía política

Melissa Douglas, the lone candidate for House District 27, is the 17th Ward Democratic Party committeewoman. A lifelong Kansas City resident, she is a graduate of KCPS and holds a bachelor’s degree in business management and a master’s in public administration.

Melissa Douglas, la única candidata para el Distrito 27 de la Cámara de Representantes, es la miembro del comité del Partido Demócrata del pabellón 17. Ha residido en Kansas City toda su vida, se graduó de KCPS y tiene una licenciatura en administración de empresas y una maestría en administración pública.

Policy positions / Posturas políticas

Douglas said she is a “dedicated, experienced and effective advocate for families” and has worked as the homeless family liaison at KCPS for 15 years.

Douglas dijo que es una "dedicada, experimentada y eficaz defensora de las familias" y ha trabajado como enlace de familias sin vivienda en KCPS durante 15 años.

Republicans

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.