Missouri House District 28

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 28 includes parts of Kansas City and Jackson County, centered around Raytown. Candidates for the 2024 primary include Donna Barnes, Mike Sager and Steven W. Hinton.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Donna Barnes

Political bio / Biografía política

Donna Barnes is running to replace her husband, Jerome Barnes, whose term is expiring. Born and raised in Kansas City, Donna Barnes graduated from Southeast High School and attended UMKC and Penn Valley Community College. She’s retired from the U.S. Postal Service and is a member of the Connection Point church in Raytown.

Donna Barnes se postula para sustituir a su marido, Jerome Barnes, cuyo mandato vence. Nacida y criada en Kansas City, Donna Barnes se graduó en el Southeast High School y asistió a UMKC y a Penn Valley Community College. Está jubilada del Servicio Postal de EE.UU. y es miembro de la iglesia Connection Point de Raytown.

Policy positions / Posturas políticas

Barnes, who said she shares her husband’s commitment to the community, is primarily concerned with health care, education, the working class and tax relief for seniors.

Barnes, que dijo compartir el compromiso de su marido con la comunidad, se preocupa sobre todo por la atención a la salud, la educación, la clase trabajadora y el alivio fiscal para las personas mayores.



Mike Sager

Political bio / Biografía política

Mike Sager is running for a second term in the Missouri House from a different district. He served one term in the Missouri House, from District 48, from 2002 through 2004. During his previous term, he served on the Conservation and Natural Resources, Tax Policy, Agriculture and Natural Resources Appropriations committees.

Mike Sager se presenta a un segundo mandato en la Cámara de Representantes de Missouri por un distrito diferente. Cumplió un término en la Cámara de Representantes de Missouri, por el Distrito 48, de 2002 a 2004. Durante su anterior mandato, formó parte de los comités de Conservación y Recursos Naturales, Política Fiscal, Agricultura y Asignaciones para Recursos Naturales.

Policy positions / Posturas políticas

Sager says he wants every Missouri resident to have the opportunity for lifesaving care through preventive tests. Because state Republicans delayed expanding Medicare until 2021, Sager says, he hadn’t qualified for care because he’s a stay-at-home dad and part-time worker. When he finally got a colonoscopy, he discovered he had colon cancer. Two years ago, he had surgery. “Obamacare saved my life,” he said.

Sager dice que quiere que todos los residentes de Missouri tengan la oportunidad de recibir atención médica que salve vidas mediante pruebas preventivas. Debido a que los republicanos del estado retrasaron la ampliación de Medicare hasta 2021, Sager dice, que no había calificado para el cuidado porque él es padre de familia que trabaja en casa y trabajador de medio tiempo. Cuando por fin se hizo una colonoscopia, descubrió que tenía cáncer de colon. Hace dos años le operaron. "Obamacare me salvó la vida", afirma.

Republicans

Steven W. Hinton

Political bio / Biografía política

Steven W. Hinton filed to run for Missouri House District 28 listing an address in Raytown.

Steven W. Hinton se registró como candidato para el Distrito 28 de la Cámara de Representantes de Missouri con una dirección en Raytown.

Policy positions / Posturas políticas

Hinton did not respond to requests to participate in the 2024 Kansas City Election Guide and had no verifiable information online.

Hinton no respondió a la solicitud de participar en la Guía Electoral de Kansas City 2024 y no cuenta con información verificable en línea.