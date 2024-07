Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House District 30, in Jackson County, includes parts of Lee's Summit. Republican incumbent Jonathan Patterson is running for re-election, and Kevin Grover is running in the 2024 Demoratic primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Republicans

Jonathan Patterson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jonathan Patterson was first elected to the Missouri House in 2018. He serves as the majority floor leader and was chosen by Republicans to take over as speaker should he win reelection. Patterson was a surgeon before entering politics and received his bachelor’s and medical degrees from Mizzou. He lives in Lee's Summit with his wife, Jennifer, and their two children.

Jonathan Patterson fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Missouri en 2018. Se desempeña como líder de la mayoría en el piso y fue elegido por los republicanos para asumir el cargo de presidente en caso de que gane la reelección. Patterson era cirujano antes de entrar en política y recibió su licenciatura y su título de médico de Mizzou. Vive en Lee's Summit con su esposa, Jennifer, y sus dos hijos.

Policy positions / Posturas políticas

As majority floor leader, Patterson is in charge of deciding what legislation gets debated. He supports legislation that “focuses on lowering crime, increasing educational opportunities and helping businesses grow.” Patterson in 2020 successfully passed legislation that created a statewide witness protection fund to assist law enforcement. This year he co-sponsored bills to protect in vitro fertilization and increase school safety measures. Patterson has also at times taken positions that diverge from his party. If he were to win reelection, Patterson would be the first House speaker to represent Jackson County since the 1800s and the first person of Asian descent to hold the position.

Como líder de la mayoría, Patterson es el encargado de decidir qué legislación se debate. Él apoya la legislación que "se centra en la reducción de la delincuencia, el aumento de las oportunidades educativas y ayudar a las empresas a crecer." En 2020, Patterson aprobó con éxito una ley que creaba un fondo estatal de protección de testigos para ayudar a las fuerzas del orden público. Este año copatrocinó proyectos de ley para proteger la fertilización in vitro y aumentar las medidas de seguridad escolar. Patterson también ha tomado a veces posiciones que divergen de su partido. Si ganara la reelección, Patterson sería el primer presidente de la Cámara en representar al Condado Jackson desde los años 1800s y la primera persona de ascendencia asiática en ocupar el cargo.



Democrats

Kevin Grover

Political bio / Biografía política

Kevin Grover hails from Lee’s Summit. He said that he’s a retired teacher and public school administrator of 31 years. He said he is also an educator and co-pastor in his church congregation because he was looking for “meaningful opportunities to make a difference in others’ lives.”

Kevin Grover es originario de Lee's Summit. Dijo que es un maestro jubilado y fue administrador de escuelas públicas por 31 años. Dijo que también es un educador y co-pastor en su congregación de la iglesia porque estaba buscando "oportunidades significativas para hacer una diferencia en las vidas de otros."

Policy positions / Posturas políticas

Grover outlined three key policy positions in a statement: Education, personal autonomy and a strong economy. He said his district has some of Missouri's best public schools and he is dedicated to keeping it that way. Public money, he said, should be spent in public schools and not private institutions that aren’t held to the same accountability standards. Grover also called for reversing the state’s near-total abortion ban and said that accessing reproductive health care, including cancer screenings, should be safe and affordable. He also said that the state’s future “depends on workforce training, good paying union jobs, and supporting small businesses.”

Grover indicó tres posiciones políticas claves en una declaración: Educación, autonomía personal y una economía fuerte. Dijo que su distrito tiene algunas de las mejores escuelas públicas de Missouri y que se dedicaría a mantenerlo así. El dinero público, dijo, debe ser gastado en las escuelas públicas y no en instituciones privadas que no están sujetas a las mismas normas de rendimiento. Grover también pidió que se revierta la prohibición casi total del aborto en el estado y dijo que el acceso a la atención de la salud reproductiva, incluidas las pruebas de detección del cáncer, debe ser seguro y accesible. También dijo que el futuro del estado "depende de la formación de la mano de obra, de empleos sindicales bien remunerados y del apoyo a las pequeñas empresas."