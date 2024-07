Missouri House District 31

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 31, in Jackson County, covers the western and northeastern parts of Blue Springs. Candidates for the 2024 primary include Jeremy Rowan and Ron Fowler.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Jeremy Rowan

Political bio / Biografía política

Jeremy Rowan owns a martial arts school in Blue Springs and is a member of the Blue Springs Chamber of Commerce. He is also a graduate of the Blue Springs Citizens Police Academy, a PTA member and self-described advocate for mental health. Rowan ran unsuccessfully for the Blue Springs City Council in 2023.

Jeremy Rowan es propietario de una escuela de artes marciales en Blue Springs y miembro de la Cámara de Comercio de Blue Springs. También es graduado de la Academia de Policía Ciudadana de Blue Springs, miembro de la Asociación de Padres y Maestros y autodenominado defensor de la salud mental. Rowan se postuló sin éxito para el Consejo de la Ciudad de Blue Springs en 2023.

Policy positions / Posturas políticas

Rowan lists his top policy priorities as funding and supporting public schools and protecting women’s health rights. Rowan says he supports “sensible gun legislation” and “believe(s) in the Second Amendment.” He is also endorsed by Moms Demand Action. Rowan supports legalizing sports betting in Missouri and wants to make sure all revenue it generates goes to fund public projects. He is against legislation that would make the initiative petition process more difficult and supports LGBTQ+ rights. Rowan is endorsed by the AFL-CIO.

Sus principales prioridades políticas son la financiación y el apoyo a las escuelas públicas y la protección de los derechos de la salud de la mujer. Rowan dice que apoya una "legislación sensata sobre armas" y "cree en la Segunda Enmienda". También cuenta con el respaldo de Moms Demand Action. Rowan apoya la legalización de las apuestas deportivas en Missouri y quiere asegurarse de que todos los ingresos que generen se destinen a financiar proyectos públicos. Está en contra de la legislación que dificultaría el proceso de petición de iniciativas y apoya los derechos LGBTQ+. Rowan está respaldado por la AFL-CIO.



Republicans

Ron Fowler

Political bio / Biografía política

Ron Fowler is a self-described “fiscal conservative.” He has been a Blue Springs city councilman since 1992 and is on the Planning & Zoning, Citizens Public Safety, Parks, and Solid Waste Planning commissions. Fowler is the Public Safety Advisory Board council liaison and a manager at Lake City Ammunition Plant.

Ron Fowler se autodefine como "conservador fiscal". Ha sido concejal de Blue Springs desde 1992 y forma parte de las comisiones de Planificación y Zonificación, Seguridad Pública Ciudadana, Parques y Planificación de Residuos Sólidos. Fowler es el enlace del Consejo Asesor de Seguridad Pública y gerente de Lake City Ammunition Plan.

Policy positions / Posturas políticas

Fowler’s top priorities are funding law enforcement, lowering taxes and promoting policies that advocate for school choice. His platform includes “reigning in wasteful spending” and “ensuring that the state is spending within its means,” according to a press release in The Missouri Times. Fowler also says he hopes to remove “unnecessary regulatory burdens” for small businesses and pass legislation that protects property owners from rising property tax assessments. Fowler declined requests for an interview.

Las principales prioridades de Fowler son financiar la aplicación de la ley, bajar los impuestos y promover políticas que aboguen por las opciones escolares. Su plataforma incluye "frenar el despilfarro" y "garantizar que el Estado gaste dentro de sus posibilidades", según un comunicado de prensa publicado en The Missouri Times. Fowler también dice que espera eliminar las "cargas reglamentarias innecesarias" para las pequeñas empresas y aprobar leyes que protejan a los propietarios del alza de impuestos sobre propiedad. Fowler declinó las solicitudes de entrevista.