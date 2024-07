Missouri House District 32

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 32, in Jackson County, covers Grain Valley, Oak Grove, Buckner, Sibley and Levasy. Republican incumbent Jeff Coleman is running for re-election, and Jennifer Cassidy is running in the 2024 Democratic primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Republicans

Jeff Coleman (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jeff Coleman, a financial adviser, is running for a fourth term in the Missouri House. Before joining the legislature, he served as mayor pro tem on the Grain Valley Board of Aldermen, as vice president of the Grain Valley School Board and in a number of other Grain Valley civic organizations.

Jeff Coleman, asesor financiero, se presenta a un cuarto mandato en la Cámara de Representantes de Missouri. Antes de incorporarse a la legislatura, fue alcalde interino de la Junta de Concejales de Grain Valley, vicepresidente del Consejo Escolar de Grain Valley y miembro de otras organizaciones cívicas de Grain Valley.

Policy positions / Posturas políticas

Coleman, who is a member of the National Rifle Association, backed a 2021 bill that made it illegal for Missouri to enforce federal gun laws. He supported efforts to amend the state’s initiative petition process to make it harder for citizens to change the state constitution. Coleman, who opposes abortion, backed legislation to deny Medicaid funding to Planned Parenthood. And he has proposed legislation to amend the state constitution to make the Jackson County assessor an elected, not appointed, position and to limit how much the county is allowed to increase property tax assessments.

Coleman, que es miembro de la asociación National Rifle Association, apoyó un proyecto de ley de 2021 que ilegalizaba que Missouri aplicara las leyes federales sobre armas de fuego. Apoyó los esfuerzos por enmendar el proceso de petición de iniciativas del estado para dificultar que los ciudadanos cambien la constitución estatal. Coleman, que se opone al aborto, apoyó la legislación para denegar la financiación de Medicaid a Planned Parenthood. Y ha propuesto legislación para enmendar la constitución del estado para que el asesor del condado de Jackson sea un cargo electo, no designado, y para limitar cuánto puede aumentar el condado las valuaciones de los impuestos sobre la propiedad.



Democrats

Jennifer Cassidy

Political bio / Biografía política

Jennifer Cassidy, a Grain Valley hair and makeup artist, said she is running for office to honor her late daughter Lauren, who died in January of congenital defects related to Down syndrome. Before opening her own business, Cassidy worked as a nonprofit fundraiser. This is the first time she has run for office.

Jennifer Cassidy, estilista de cabello y maquilladora de Grain Valley, dijo que se presenta a las elecciones para honrar a su difunta hija Lauren, que murió en enero de defectos congénitos relacionados con el síndrome de Down. Antes de abrir su propio negocio, Cassidy trabajó como recaudadora de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Es la primera vez que se postula para un cargo público.

Policy positions / Posturas políticas

Cassidy opposes school vouchers, which she believes take money away from public schools and direct it to schools not required to enroll students with disabilities. She supports abortion access and opposed the legislature’s ban on funding to Planned Parenthood. Cassidy supports unions and believes corporations and wealthy Missourians should pay higher taxes so the state can adequately fund services, such as public education and health services. The state legislature should focus on issues that actually affect the state, she said, rather than on grabbing headlines. “The culture wars have to go away,” Cassidy said. “We need to focus on Missourians.”

Cassidy se opone a los vales escolares, que en su opinión restan dinero a las escuelas públicas y lo destinan a escuelas que no están obligadas a inscribir a alumnos con discapacidades. Apoya el acceso al aborto y se opone a que la legislatura prohíba la financiación de Planned Parenthood. Cassidy apoya a los sindicatos y cree que las empresas y los ciudadanos ricos de Missouri deberían pagar impuestos más altos para que el estado pueda financiar adecuadamente servicios como la educación pública y los servicios de salud. La legislatura estatal debería centrarse en cuestiones que realmente afectan al estado, dijo, en lugar de acaparar titulares. "Las guerras culturales tienen que desaparecer", dijo Cassidy. "Tenemos que centrarnos en los habitantes de Missouri".