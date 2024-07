Missouri House District 33

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 33 is in southeast Jackson County, and covers parts of Blue Springs, Greenwood, Lake Lotawana and Lone Jack. Republican incumbent Chris Sander is running for re-election, facing Carolyn S. Caton in the 2024 primary. No Democrats are running.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Republicans

Chris Sander (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Chris Sander, an openly gay MAGA Republican, was first elected to the Missouri House of Representatives in 2020. He is running for his third term representing Lone Jack in Jackson County. Sander, 41, grew up in the St. Louis area, where he still owns a seasonal fireworks business.

Chris Sander, un republicano MAGA abiertamente gay, fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Missouri en 2020. Se presenta a su tercer mandato representando a Lone Jack en el condado de Jackson. Sander, de 41 años, creció en el área de St. Louis, donde todavía posee un negocio estacional de fuegos artificiales.

Policy positions / Posturas políticas

Sander backed a bill signed into law in 2021 that makes it illegal for Missouri to enforce federal gun laws. He supports abortion restrictions because he believes the government has a legitimate role protecting fetuses. He opposes government involvement in individual health care decisions, such as transgender health care. Sander supports legislation to let parents enroll their children in public schools outside their home districts and has pushed for making the Jackson County assessor an elected, rather than appointed, position. From his seat on the House budget committee, he backed the $2.8 billion upgrade to Interstate 70.

Sander respaldó un proyecto de ley promulgado en el 2021 que prohíbe a Missouri aplicar las leyes federales sobre armas de fuego. Apoya las restricciones al aborto porque cree que el gobierno tiene un papel legítimo en la protección de los fetos. Se opone a la participación del gobierno en las decisiones individuales de atención médica, como la atención médica transgénero. Sander apoya la legislación que permite a los padres matricular a sus hijos en escuelas públicas fuera de sus distritos de origen y ha presionado para que el asesor del Condado Jackson sea un cargo electo, en lugar de designado. Desde su puesto en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, apoyó la mejora de la interestatal 70 por valor de 2.800 millones de dólares.

Carolyn S. Caton

Political bio / Biografía política

Carolyn S. Caton, secretary of the Jackson County Republican Party, lives in Blue Springs. She has worked in sales and management positions in the transportation industry. From June 1990 to July 1993, she served on the Blue Springs Park Commission before resigning to move out of state.

Carolyn S. Caton, secretaria del Partido Republicano del Condado de Jackson, vive en Blue Springs. Ha trabajado en puestos de ventas y gestión en la industria del transporte. De junio de 1990 a julio de 1993, fue miembro de la Comisión de Parques de Blue Springs antes de dimitir para trasladarse fuera del estado.

Policy positions / Posturas políticas

Caton, who describes herself as a Christian conservative, enthusiastically backs Donald Trump. She is running against incumbent Rep. Chris Sander, an openly gay Republican, because she believes he isn’t conservative enough. In particular, Caton opposes Sander’s stand against a Missouri law that restricts medical treatment for transgender minors. Caton describes herself as against abortion, she opposes gun control, and she believes parents should be able to use tax dollars to send their children to the school they choose.

Caton, que se describe a sí misma como conservadora cristiana, apoya con entusiasmo a Donald Trump. Se presenta contra el actual representante Chris Sander, un republicano abiertamente gay, porque cree que no es lo suficientemente conservador. En particular, Caton se opone a la postura de Sander contra una ley de Missouri que restringe el tratamiento médico de los menores transexuales. Caton se describe a sí misma como contraria al aborto, se opone al control de armas y cree que los padres deberían poder utilizar el dinero de los impuestos para enviar a sus hijos a la escuela que elijan.



Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.