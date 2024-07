Missouri House District 34

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 34, in Jackson County, covers parts of Lee’s Summit. Democratic incumbent Kemp Strickler is running for re-election, and J.C. Crossley is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Kemp Strickler (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Kemp Strickler of Lee’s Summit was first elected to the Missouri House in 2022, beating his Republican challenger by fewer than 50 votes. He grew up in Kansas City and spent a 36-year career at Hallmark, retiring as a data analytics manager.

Kemp Strickler, de Lee's Summit, fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Missouri en 2022, venciendo a su contrincante republicano por menos de 50 votos. Creció en Kansas City y trabajó 36 años en Hallmark, donde se jubiló como director de análisis de datos.

Policy positions / Posturas políticas

During his first term in the House, Strickler served as ranking member of the tax reform committee and held seats on the property tax reform, insurance policy and higher education committees. Strickler said public education should be fully funded, including vocational training and community colleges. He supports abortion rights and equal rights for the LGBTQ+ community. Strickler introduced a resolution that asks voters to amend the state constitution to allow Kansas City and St. Louis and any county to regulate firearms.

Durante su primer mandato en la Cámara de Representantes, Strickler fue miembro principal del comité de reforma fiscal y ocupó puestos en los comités de reforma del impuesto sobre propiedad, política de seguros y educación superior. Strickler afirma que la educación pública debe financiarse íntegramente, incluida la formación vocacional y los colegios comunitarios. Es partidario del derecho al aborto y de la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Strickler presentó una resolución que pide a los votantes que enmienden la constitución estatal para permitir que Kansas City y St. Louis y cualquier condado regulen las armas de fuego.



Republicans

J.C. Crossley

Political bio / Biografía política

J.C. Crossley, a retired Lee’s Summit business owner, fell about 50 votes shy of winning the seat in 2022. The year before, Crossley sold the HVAC business he’d owned for three decades. His son, Aaron Crossley, a Democrat, is running for a second term representing neighboring Independence.

J.C. Crossley, un empresario jubilado de Lee's Summit, se quedó a unos 50 votos de ganar el puesto en 2022. El año anterior, Crossley vendió su negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado que había tenido durante tres décadas. Su hijo, Aaron Crossley, demócrata, se presenta para un segundo mandato en representación de la vecina ciudad de Independence.

Policy positions / Posturas políticas

Crossley promises to be a voice for “traditional conservative values” and said he will bring his experience as a business owner to Jefferson City. Crossley supports lower taxes and fewer government regulations. During a 2022 candidate forum, he said he would push for more training programs for high school students to learn trades. People with good-paying jobs that offer health insurance, he said, wouldn’t be “a drag on society.” Crossley answered a question about abortion access, saying, “I don’t believe there’s ever a good time to take a human life.”

Crossley promete ser la voz de los "valores conservadores tradicionales" y afirma que aportará a Jefferson City su experiencia como empresario. Crossley apoya impuestos más bajos y menos regulaciones gubernamentales. Durante un foro de candidatos en 2022, dijo que impulsaría más programas de formación para que los estudiantes de secundaria aprendan oficios. Las personas con empleos bien remunerados que ofrecen seguro de salud, dijo, no serían "un lastre para la sociedad." Crossley respondió a una pregunta sobre el acceso al aborto, diciendo: "No creo que haya nunca un buen momento para quitar una vida humana".