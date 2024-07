Missouri House District 35

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 35 is in Jackson County, and covers Unity Village and parts of Kansas City and Lee’s Summit. Democratic incumbent Keri Ingle is running for re-election, and Michael Green is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Keri Ingle (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Keri Ingle was first elected to the Missouri House in 2018 and is seeking her fourth term. She is a social worker specializing in child welfare. Ingle has worked as the adoption specialist for the Jackson County Children’s Division and has also worked in schools and medical centers.

Keri Ingle fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de Missouri en 2018 y busca su cuarto mandato. Es trabajadora social especializada en bienestar infantil. Ingle ha trabajado como especialista en adopciones para la División Infantil del Condado de Jackson y también ha trabajado en escuelas y centros médicos.

Policy positions / Posturas políticas

Ingle’s priorities include supporting local schools, workforce development, job creation and resources for public safety — particularly to protect children from abuse and neglect. In 2021, she successfully co-sponsored a law that created basic regulations for religious boarding schools after allegations emerged of some schools physically and sexually abusing students. This year, she is sponsoring bills prohibiting religious discrimination for foster families, requiring sexual assault policies for colleges and removing the statute of limitations for some criminal and civil cases related to sex crimes.

Las prioridades de Ingle incluyen el apoyo a las escuelas locales, el desarrollo de la fuerza laboral, la creación de empleo y los recursos para la seguridad pública, en particular para proteger a los niños de los abusos y el abandono. En 2021, copatrocinó con éxito una ley que creaba una normativa básica para los internados religiosos, después de que surgieran acusaciones de que algunas escuelas abusaban física y sexualmente de los estudiantes. Este año, patrocina proyectos de ley que prohíben la discriminación religiosa de las familias foster, exigen políticas sobre agresiones sexuales para las universidades y eliminan la ley de prescripción de algunos casos penales y civiles relacionados con delitos sexuales.

Republicans

Michael Green

Political bio / Biografía política

Michael Green is a truck driver, father of four and grandfather living in Kansas City. The longest portion of his career has been in the military. He deployed to Iraq and served as a chaplain’s assistant. He has also worked with military veterans at a university. He is a newcomer to politics.

Michael Green es conductor de camiones, padre de cuatro hijos y abuelo, y vive en Kansas City. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el ejército. Fue desplegado en Irak y sirvió como ayudante de capellán. También ha trabajado con veteranos militares en una universidad. Es recién llegado al ámbito político.

Policy positions / Posturas políticas

Green’s campaign focuses on safety, security and prosperity. One of his top priorities is supporting the police in any way possible, as well as supporting other first responders. He wants to improve school safety and is interested in having chaplains in schools as a way of creating a more peaceful environment and giving students a safe person to talk to. Green also emphasizes cybersecurity and securing local food production. He wants to have lower taxes to encourage existing businesses and attract new businesses, and said having more quality jobs could lower crime.

La campaña de Green se centra en la seguridad y la prosperidad. Una de sus principales prioridades es apoyar a la policía en todo lo posible, así como a otros equipos de primeros auxilios. Quiere mejorar la seguridad escolar y está interesado en que haya capellanes en las escuelas como forma de crear un entorno más pacífico y dar a los estudiantes una persona segura con la que hablar. Green también hace hincapié en la ciberseguridad y en asegurar la producción local de alimentos. Quiere tener impuestos más bajos para animar a las empresas existentes y atraer a nuevas empresas, y dijo que tener más puestos de trabajo de calidad podría reducir la delincuencia.