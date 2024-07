Missouri House District 36

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 36, in southern Jackson County, covers Grandview and Martin City. Democratic incumbent Anthony Ealy Jr. is running for re-election, and Dave Thomas is running in the 2024 Republican primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Democrats

Anthony Ealy Jr. (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Ealy is an attorney at Ealy Law, Notary & Consulting, LLC, and a former legislative fellow for U.S. Rep. Emanuel Cleaver. The self-described “progressive Democrat” has been the youngest state representative in Missouri history and the first Black representative from Grandview.

Ealy es abogado de Ealy Law, Notary & Consulting, LLC, y antiguo colaborador legislativo del congresista Emanuel Cleaver. El autodenominado "demócrata progresista" ha sido el representante estatal más joven de la historia de Missouri y el primer representante negro de Grandview.

Policy positions / Posturas políticas

Ealy’s priorities include reducing gun violence, expanding public transit and voting rights, improving public infrastructure, growing local unions and protecting abortion rights and immigrant communities. He has also sponsored a bill known as the Firefighter Bill of Rights, which would grant more protections to firefighters who are under investigation. Two of Ealy’s biggest goals are bringing the streetcar or more bus routes to south Kansas City, and increasing funding for public libraries. “They provide essential social services and not just books to read,” he said.

Entre las prioridades de Ealy figuran la reducción de la violencia armada, la ampliación del transporte público y el derecho al voto, la mejora de las infraestructuras públicas, el crecimiento de los sindicatos locales y la protección del derecho al aborto y de las comunidades inmigrantes. También ha patrocinado un proyecto de ley conocido como Carta de Derechos de los Bomberos, que otorgaría más protecciones a los bomberos que están bajo investigación. Dos de los principales objetivos de Ealy son llevar el tranvía o más líneas de autobús al sur de Kansas City y aumentar la financiación de las bibliotecas públicas. "Proporcionan servicios sociales esenciales y no sólo libros para leer", dijo.



Republicans

Dave Thomas

Political bio / Biografía política

Dave Thomas is a Grandview Republican committee member. He is a Vietnam War veteran who served as a chaplain for the U.S. Army.

Dave Thomas es miembro del Comité Republicano de Grandview. Es veterano de la Guerra de Vietnam y fungió como capellán en la Armada de Estados Unidos.

Policy positions / Posturas políticas

Thomas did not respond to requests for comment. His website describes him as an “America first Republican” and includes links to the Missouri Republican Party platform and MyPillow CEO Mike Lindell’s “Election Crime Bureau” website. On Facebook, Thomas wrote that “A vote for Donald Trump, is, a vote, for America, as originally ordained by the United States Constitution.”

Thomas no respondió a las peticiones de comentarios. En su página web se describe como un "republicano de Estados Unidos primero" e incluye enlaces a la plataforma del Partido Republicano de Missouri y a la página web de la "Oficina de Delitos Electorales" del director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell. En Facebook, Thomas escribió que "Un voto para Donald Trump, es, un voto, para América, como originalmente ordenado por la Constitución de los Estados Unidos."