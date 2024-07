Missouri House District 37

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 37 includes parts of south Kansas City, south of Bannister Road but north of Grandview. Incumbent Mark Sharp, a Democrat, is running unopposed for re-election.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Democrats

Mark Sharp (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Mark Sharp has been the district representative since 2019. He is from Kansas City and his dad, John Sharp, is a former city councilman.

Mark Sharp ha sido el representante del distrito desde el 2019. Es de Kansas City y su padre, John Sharp, es un ex concejal de la ciudad.

Policy positions / Posturas políticas

Some of Sharp’s positions listed on his campaign website include adequately funding public schools, community colleges and public universities, as well as cracking down on violent crime. Sharp has sponsored legislation known as Blair’s Law to make celebratory gunfire — or discharging a firearm in cities with criminal negligence — a statewide offense. He has also co-sponsored legislation to strengthen penalties against witness tampering and to establish a pretrial witness protection program for Missouri.

Algunas de las posiciones de Sharp enumeradas en su sitio web de campaña incluyen financiar adecuadamente las escuelas públicas, los community colleges y las universidades públicas, así como tomar medidas enérgicas contra el crimen violento. Sharp ha patrocinado la legislación conocida como la Ley de Blair para que los disparos de celebración - o la descarga de un arma de fuego en las ciudades con negligencia criminal - sea un delito en todo el estado. También ha patrocinado con otros una legislación para reforzar las sanciones contra la manipulación de testigos y para establecer un programa de protección de testigos antes del juicio para Missouri.

Republicans

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.