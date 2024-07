Missouri House District 38

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 38 includes Liberty and part of Clay County. Republican incumbent Chris Lonsdale is running for re-election, and Martin Jacobs is running in the 2024 Democratic primary.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Republicans

Chris Lonsdale (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Chris Lonsdale lives in Liberty, where he has been the district representative since he was elected in 2022. He is from Missouri, graduating from Liberty High School in 2014 and Mizzou in 2018.

Chris Lonsdale vive en Liberty, donde ha sido representante del distrito desde que fue elegido en el 2022. Él es de Missouri, se graduó de Liberty High School en el 2014 y de la Universidad de Mizzou en el 2018.

Policy positions / Posturas políticas

Some of the bills Lonsdale has sponsored include HB 2357, which would require all public school shower rooms, locker rooms and restrooms to be designated for and used by students according to their sex assigned at birth. He also sponsored a bill that expands the requirement for children to wear personal flotation devices. He has co-sponsored bills from other representatives that will prevent doctors from administering gender transition procedures and will provide funding for alternative therapies for veterans with PTSD and traumatic brain injuries.

Algunos de los proyectos de ley que Lonsdale ha patrocinado incluyen HB 2357, que requeriría que todas las duchas, vestuarios y baños de las escuelas públicas sean designados y utilizados por los estudiantes de acuerdo con su sexo asignado al nacer. También patrocinó un proyecto de ley que amplía el requisito de que los niños lleven dispositivos personales de flotación. Ha co-patrocinado proyectos de ley de otros representantes que impedirán a los médicos administrar procedimientos de transición de género y proporcionarán financiación para terapias alternativas para veteranos con trastorno por estrés postraumático (TEPT) y lesiones cerebrales traumáticas.



Democrat

Martin Jacobs

Political bio / Biografía política

Martin Jacobs lives in Liberty, where he was a former principal at Liberty North High School.

Martin Jacobs vive en Liberty, donde fue director de la Liberty North High School. Se postula como demócrata para el Distrito 38 de la Cámara de Representantes de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Jacobs is invested in ensuring a strong, safe community that works for all of its citizens. Some of Jacobs’ positions include prioritizing tax dollar spending for his district’s public schools, providing funding to ensure the health and safety of local first responders and bringing state tax dollars home to improve local infrastructure.

Jacobs trabaja para garantizar una comunidad fuerte y segura que beneficie a todos sus ciudadanos. Algunas de las posiciones de Jacobs incluyen priorizar el gasto de los impuestos para las escuelas públicas de su distrito, proporcionar financiación para garantizar la salud y la seguridad de las personas de primeros auxilios a nivel local, y lograr que el dinero que se paga en impuestos estatales vuelva al distrito en forma de proyectos de infraestructura.