Missouri House District 55

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 55, in Cass County, covers parts of Pleasant Hill and Harrisonville. Republican William (Bill) Irwin is running unopposed for this position.

Missouri state representatives serve two-year terms.

Republicans

William (Bill) Irwin

Political bio / Biografía política

William (Bill) Irwin received a bachelor’s degree in business administration from the University of Missouri and a master’s degree in national security and strategic studies from the Naval War College. Irwin was a Navy Seal and served 33 years. He was also a Lee’s Summit police officer and undercover detective with the Jackson County Drug Task Force.

William (Bill) Irwin completó su licenciatura en administración de negocios de la University of Missouri y una maestría en seguridad nacional y estudios estratégicos de la Naval War College. Irwin fue Seal de la Marina y sirvió 33 años ahí. También fue policía en Lee’s Summit y detective encubierto con las fuerzas antidrogas del Condado Jackson.

Policy positions / Posturas políticas

Irwin is campaigning on limited government, local control for school districts and the protection of First and Second Amendment rights and opposes abortion. He has endorsements from Rep. Mike Haffner, who currently represents the district, and U.S. Rep. Mark Alford.

Irwin está haciendo campaña por un gobierno limitado, control local de los distritos escolares y la protección de los derechos de la Primera y Segunda Enmienda y se opone al aborto. Cuenta con el respaldo del Representante Mike Haffner, quien actualmente representa el distrito, y también lo respalda el Congresista Mark Alford.

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.