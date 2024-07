Missouri House District 56

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 56, in Cass County, includes Belton and Raymore. Republican Michael Davis is running for re-election, and faces Todd Berck and Ryan Johnson in the 2024 primary. Pam Jenkins Hatcher is running unopposed in the Democratic primary.

Missouri state representatives serve for two years.



Republicans

Michael Davis (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Michael Davis holds a bachelor’s in education from Harris-Stowe State University and a law degree from Washburn University. He has worked as an after-school educator and a grassroots engagement director with the conservative Americans for Prosperity. He was elected for his first term in 2020.

Michael Davis obtuvo una licenciatura en educación de Harris-Stowe State University y una licenciatura en derecho en Washburn University. Ha trabajado como educador extraescolar y como director de participación comunitaria con la organización conservadora Americans for Prosperity. Davis fue elegido para su primer mandato en 2020.

Policy positions / Posturas políticas

Davis has been a strong voice on key conservative issues like gun rights and abortion. Davis has co-sponsored bills to limit federal influence over Missouri gun laws and to prohibit public funds to facilities that perform abortions. He supported marijuana legalization by proposing a constitutional amendment for recreational use. Davis also sponsored bills to allow convicted felons to run for elected public office and to provide inmates with reasonable access to phone services. Recently, Davis has been vocal about preventing landfills from being built near cities without their permission.

Davis fue elegido para su primer mandato en 2020. Ha sido una voz fuerte en temas conservadores clave como los derechos de armas y el aborto. Davis ha copatrocinado proyectos de ley para limitar la influencia federal sobre las leyes de armas de Missouri y para prohibir los fondos públicos a las instalaciones que realizan abortos. Apoyó la legalización de la marihuana proponiendo una enmienda constitucional para su uso recreativo. Davis también patrocinó proyectos de ley para permitir a los delincuentes condenados presentarse a cargos públicos electos y para proporcionar a los reclusos un acceso razonable a los servicios telefónicos. Recientemente, Davis se ha manifestado a favor de impedir que se construyan vertederos cerca de las ciudades si el permiso de las ciudades.

Todd Berck

Political bio / Biografía política

Todd Berck is a retired teacher and football coach. He holds degrees from Southwest Baptist University and the University of Missouri-Columbia. Berck taught math in St. Charles County before coaching the football team at Summit Christian Academy. He is now the Kansas City football representative for the Fellowship of Christian Athletes.

Todd Berck es un profesor jubilado y entrenador de fútbol. Tiene títulos de la Universidad Bautista del Suroeste y la Universidad de Missouri-Columbia. Berck enseñó matemáticas en el condado de St. Charles antes de entrenar al equipo de fútbol americano de la Academia Cristiana Summit. Ahora es el representante de fútbol americano de Kansas City para la Comunidad de Atletas Cristianos (Fellowship of Christian Athletes).

Policy positions / Posturas políticas

Berck positions himself as a law-and-order, small-government social conservative. He was vocal against the proposed landfill in Raymore and advocates for strong conservative leadership to address community challenges in Cass County.

Berck se posiciona como un conservador social que valora el orden público y que los gobiernos sean pequeños y menos intrusos. Se manifestó en contra del basurero propuesto en Raymore y aboga por un fuerte liderazgo conservador para hacer frente a los retos de la comunidad en el condado de Cass.

Ryan Johnson

Political bio / Biografía política

Ryan Johnson is the associate commissioner for Cass County. He is also the former chairman of the Cass County Republican Party and a veteran of the U.S. Army and Coast Guard. Johnson lives in Raymore with his wife and three children.

Ryan Johnson es comisario adjunto del condado de Cass. También es ex presidente del Partido Republicano del Condado de Cass y veterano del Ejército y de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Johnson vive en Raymore con su esposa y sus tres hijos.

Policy positions / Posturas políticas

Johnson’s campaign focuses on reduced government overreach, lower taxes and enhancing public safety. He supports school choice, fully funding law enforcement and defending constitutional rights, including the Second Amendment. He opposes abortion. Johnson emphasizes cutting spending, reducing income and property taxes and creating an environment where small businesses can thrive. As a veteran, he is also a strong advocate for military families and veterans’ issues. Johnson’s past efforts include keeping Cass County open during COVID-19, opposing the south Kansas City landfill and supporting law enforcement and education freedom.

La campaña de Johnson se centra en reducir el poder del gobierno, bajar los impuestos y mejorar la seguridad pública. Apoya la libre elección de escuela, la plena financiación de las fuerzas del orden y la defensa de los derechos constitucionales, entre ellos la Segunda Enmienda. Se opone al aborto. Johnson hace hincapié en recortar el gasto, reducir los impuestos sobre la renta y el patrimonio y crear un entorno en el que las pequeñas empresas puedan prosperar. Como veterano, es también un firme defensor de las familias de militares y de las cuestiones relacionadas con los veteranos. Los esfuerzos anteriores de Johnson incluyen mantener el condado de Cass abierto durante COVID-19, oponiéndose al vertedero (basurero) del sur de Kansas City y el apoyo de las fuerzas policiales y la libertad de educación.

Democrat

Pam Jenkins Hatcher

Political bio / Biografía política

Pam Jenkins Hatcher has been working in real estate for 35 years. She opened her own brokerage, Integrity Group Real Estate, in 2018. She was previously the director of technical real estate for CBRE Group Inc., a commercial real estate investment firm. Hatcher and her husband live in Raymore.

Pam Jenkins Hatcher lleva 35 años trabajando en el sector de bienes raíces. Ella abrió su propia agencia, Integrity Group Real Estate, en el 2018. Anteriormente fue directora de bienes raíces técnicos para CBRE Group Inc., una firma de inversión inmobiliaria comercial. Vive con su esposo en Raymore.

Policy positions / Posturas políticas

Hatcher was strongly against the proposed landfill in Raymore. She has supported different educational causes, including the Raymore-Peculiar Public School Foundation and Belton Education Foundation. Hatcher is a member of the Raymore and Belton chambers of commerce.

Hatcher se opuso firmemente al basurero propuesto en Raymore. Ha apoyado diferentes causas educativas, entre ellas la Fundación de Escuelas Públicas Raymore-Peculiar y la Fundación de Educación Belton. Hatcher es miembro de las cámaras de comercio de Raymore y Belton.