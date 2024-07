Missouri House District 62

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri House of Representatives District 62 includes western and southern parts of Cass County and northern parts of Bates County. Republican incumbent Sherri Gallick is running unopposed for re-election.

Missouri state representatives serve two-year terms.



Republican

Sherri Gallick (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Sherri Gallick was elected in 2022. Gallick is a graduate of the University of Missouri, where she studied education. Gallick formerly worked as an executive in the livestock industry.

Sherri Gallick fue elegida en 2022. Gallick es licenciada por la University of Missouri, donde estudió Pedagogía. Gallick trabajó anteriormente como ejecutiva en la industria ganadera.

Policy positions / Posturas políticas

Gallick was named the Freshman Legislator of the Year by the Missouri Chamber of Commerce in 2023. Gallick sponsored HB 1437 to establish a “Blair’s Law” that makes discharging a firearm within city limits a criminal negligence offense. Gallick also sponsored and co-sponsored bills that increase tax breaks for revitalization in rural areas, support law enforcement and strengthen regulation around waste management facilities. Gallick opposes abortion. But she also co-sponsored HB 2402, which would allow a court to grant a divorce regardless of pregnancy status. Gallick has ties to and received campaign contributions from Missouri agriculture groups and Realtor groups.

Gallick fue nombrada Legisladora Novata del Año por la Cámara de Comercio de Missouri en 2023. Gallick patrocinó HB 1437 para establecer una "Ley de Blair" que hace que descargar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad sea un delito de negligencia criminal. Gallick también patrocinó y copatrocinó proyectos de ley que aumentan las exenciones tributarias para la revitalización de las zonas rurales, apoyan la aplicación de la ley y fortalecen la regulación en torno a las instalaciones de gestión de residuos. Gallick se opone al aborto. Pero también copatrocinó HB 2402, que permitiría a un tribunal conceder un divorcio independientemente de la situación del embarazo. Gallick tiene vínculos con grupos agrícolas de Missouri y grupos de agentes inmobiliarios y ha recibido contribuciones para su campaña.



Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.