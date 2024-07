Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Jackson County Prosecutor Jean Peters Baker is not seeking re-election, so it’s an open race for her countywide seat. Candidates for the 2024 primary include Stephanie Burton, John Gromowsky, Melesa Johnson and Tracey Chappell.

County prosecutors in Missouri serve four-year terms.

Democrats

Stephanie Burton

Political bio / Biografía política

Stephanie Burton earned her law degree from the University of Missouri-Kansas City in 2010. She has worked with the Midwest Innocence Project and the Death Penalty Litigation Clinic. She has trial experience in state and federal courts, focusing on violent crime cases, and has expertise in jury selection and conviction integrity units, which assess past cases to reverse wrongful convictions.

Stephanie Burton se licenció en Derecho de la Universidad de Missouri-Kansas City en el 2010. Ha trabajado con el Midwest Innocence Project y la Death Penalty Litigation Clinic. Tiene experiencia en juicios en tribunales estatales y federales, centrándose en casos de delitos violentos, y es experta en selección de jurados y unidades de integridad de condenas, que evalúan casos anteriores para anular condenas erróneas.

Policy positions / Posturas políticas

Burton’s campaign platforms include swiftly and fairly prosecuting violent offenders, combating property crime and prioritizing the needs of victims by providing resources during the legal process, according to her website. As prosecutor, she would like to expand diversion programs for those with substance abuse or mental health problems, increase expungement opportunities and support alternatives to pretrial detention for those charged with nonviolent crimes. She would also aim to engage in community policing initiatives to build trust and advocate for policies that strengthen oversight of the police department. Additionally, she would engage in youth programming and mentorship initiatives and support affordable housing efforts.

Las plataformas de campaña de Burton incluyen el enjuiciamiento rápido y justo de los delincuentes violentos, la lucha contra los delitos contra la propiedad y la priorización de las necesidades de las víctimas mediante la provisión de recursos durante el proceso legal, según su sitio web. Como fiscal, le gustaría ampliar los programas de rehabilitación para aquellos con problemas de abuso de sustancias o de salud mental, aumentar las oportunidades de eliminación de antecedentes penales y apoyar alternativas a la detención preventiva para los acusados de delitos no violentos. También se propondría participar en iniciativas policiales comunitarias para fomentar la confianza y abogar por políticas que refuercen la supervisión del departamento de policía. Además, participaría en iniciativas de programación y tutoría de jóvenes y apoyaría los esfuerzos para conseguir viviendas accesibles.

John Gromowsky

Political bio / Biografía política

John Gromowsky was raised in Kansas City, attended West Point and served in the Army. He graduated from DePaul University College of Law. In between two stints with the Jackson County Prosecutor’s Office, he spent nearly 16 years as a defense attorney. He is currently an attorney in the prosecutor’s violent crimes unit.

John Gromowsky se crió en Kansas City, asistió a West Point y prestó servicio en el Ejército. Se licenció en Derecho de la Universidad DePaul. Entre dos períodos en la Fiscalía del Condado de Jackson, pasó casi 16 años como abogado defensor. Actualmente es fiscal de la unidad de delitos violentos de la fiscalía.

Policy positions / Posturas políticas

As prosecutor, Gromowsky would collaborate with law enforcement to get violent offenders off the streets, according to his website. He said that he used to attend neighborhood meetings and hear from groups about their safety concerns. He would return to that kind of model. He would like to build trust in the criminal justice system and repair the disconnect between the prosecutor’s office and the police department. Those steps, he said, would help people be willing to be witnesses and talk to officers. Gromowsky would also prioritize the conviction integrity unit and push for more funding for prosecutors and the resources they need.

Como fiscal, según su sitio web, Gromowsky colaboraría con las fuerzas del orden para sacar de las calles a los delincuentes violentos. Dijo que solía asistir a reuniones vecinales y escuchar a los grupos sobre sus preocupaciones en materia de seguridad. Volvería a ese tipo de modelo. Le gustaría fomentar la confianza en el sistema de justicia penal y revivir la comunicación entre la fiscalía y el departamento de policía. Esas medidas, dijo, ayudarían a la gente a estar dispuesta a ser testigo y a hablar con los agentes. Gromowsky también daría prioridad a la unidad de integridad de las condenas e impulsaría una mayor financiación para los fiscales y los recursos que necesitan.

Melesa Johnson

Political bio / Biografía política

Melesa Johnson was raised in Jackson County and earned her degree from the University of Missouri School of Law. She joined the Jackson County Prosecutor’s Office in 2014 and practiced what she called “transformative justice.” She is Kansas City Mayor Quinton Lucas’ director of public safety and oversees Partners for Peace, a citywide anti-violence strategy.

Melesa Johnson se crió en el condado de Jackson y se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Se unió a la Oficina del Fiscal del Condado de Jackson en el 2014 y practicó lo que ella llama "justicia transformadora." Es directora de seguridad pública del alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, y supervisa Partners for Peace, una estrategia contra la violencia en toda la ciudad.

Policy positions / Posturas políticas

As prosecutor, Johnson would seek to establish new violence prevention and intervention programs, according to her website. She would like to increase support for COMBAT, a program that works with local organizations on drug and violence prevention. She would also like to improve access to cellphone data analysis and charge fentanyl distributors. Additionally, she wants to improve witness protection and advocate for victims. She would also create a new property crimes division and host trainings between detectives and prosecutors. To reduce case dismissals, she would address evidentiary insufficiencies. Johnson would also form an office that is inclusive and reflects the diversity of the community.

Según su sitio web, como fiscal, Johnson trataría de establecer nuevos programas de prevención de la violencia y de intervención. Le gustaría aumentar el apoyo a COMBAT, un programa que trabaja con organizaciones locales en la prevención de las drogas y la violencia. También le gustaría mejorar el acceso al análisis de datos de teléfonos móviles y procesar a los distribuidores de fentanilo. Además, quiere mejorar la protección de testigos y defender a las víctimas. También crearía una nueva división de delitos contra la propiedad y organizaría cursos de formación entre detectives y fiscales. Para reducir los casos revocados por jueces, abordaría las insuficiencias probatorias. Johnson también formaría una oficina que sea inclusiva y que reflejara la diversidad de la comunidad.

Republicans

Tracey Chappell

Political bio / Biografía política

Tracey Chappell earned her law degree from the University of Missouri-Kansas City and was a senior assistant county counselor for Jackson County. She served as a special representative for the Missouri Office of Chief Disciplinary Counsel and was the first African American woman to serve as the prosecutor in Blue Springs.

Tracey Chappell se licenció en Derecho de la Universidad de Missouri-Kansas City y fue consejera adjunta superior del condado de Jackson. Trabajó como representante especial de la Oficina del Asesor Jefe Disciplinario de Missouri y fue la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de fiscal en Blue Springs.

Policy positions / Posturas políticas

Chappell has six “common-sense priorities” that she says will reshape the criminal justice system in Jackson County. Those areas of focus include prosecuting violent offenders, prosecuting property crimes, protecting the rights of victims, engaging the community and law enforcement to reduce crime, reestablishing trust and transparency in the prosecutor’s office and expanding mental health courts.

Chappell tiene seis "prioridades de sentido común" que según ella van a remodelar el sistema de justicia penal en el condado de Jackson. Esas áreas de enfoque incluyen la persecución de los delincuentes violentos, la persecución de los delitos contra la propiedad, la protección de los derechos de las víctimas, la participación de la comunidad y la aplicación de la ley para reducir la delincuencia, el restablecimiento de la confianza y la transparencia en la oficina del fiscal y la ampliación de los tribunales de salud mental.