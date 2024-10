Jackson County Question 1: Senior Services Tax Levy

Find information about Question 1 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la pregunta uno, tanto en inglés como en español.

Jackson County voters on Nov. 5 will consider whether to approve a new property tax levy to support services for citizens at least 60 years old.

Los votantes del Condado Jackson considerarán el 5 de noviembre si aprueban una nueva imposición fiscal sobre la propiedad para apoyar los servicios a los ciudadanos de al menos 60 años.

Actual text / Texto actual

Shall Jackson County, Missouri, levy a tax of five (5) cents per each one hundred (100) dollars assessed valuation for the purpose of providing services to persons sixty years of age or older?

¿Deberá el Condado Jackson, Missouri, imponer un impuesto de cinco (5) centavos por cada cien (100) dólares de valoración tasada con el fin de proporcionar servicios a las personas de sesenta años o más?

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote on Jackson County Question 1 would allow the county to levy a property tax to pay for services like rides and meals for people in the county who are 60 and older. The tax of 5 cents for every $100 of assessed property value would bring in about $8 million a year. It would amount to an increase of about $20 to the average homeowner’s annual tax bill.

A 2003 state law paved the way for a property tax dedicated to providing services for seniors. Fifty-five of Missouri’s 115 counties have already passed a senior tax levy. Clay and Platte counties have already approved similar levies.

Un voto afirmativo a la Pregunta 1 del Condado Jackson permitiría al condado imponer un impuesto sobre la propiedad para sufragar servicios como traslados y comidas para las personas mayores de 60 años del condado. El impuesto de 5 centavos por cada $100 dólares de valor tasado de la propiedad recaudaría unos $8 millones de dólares al año. Equivaldría a un aumento de unos $20 dólares en la factura anual de impuestos del propietario promedio de una vivienda.

Una ley estatal de 2003 preparó el terreno para un impuesto sobre bienes inmuebles dedicado a proporcionar servicios a las personas mayores. Cincuenta y cinco de los 115 condados de Missouri ya han aprobado una imposición fiscal para personas mayores. Los condados de Clay y Platte ya han aprobado una imposición similar.



What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote would mean no additional property tax for senior services in the county. But without the dedicated fund, nonprofits working to help Jackson County seniors have said they are struggling to cover the needs of a growing senior population.

Federal dollars that had been available during COVID are running out and other charitable funders have moved away from donating money for senior services, they said.

Un voto "no" significa que no habría ningún impuesto adicional sobre la propiedad para los servicios de la tercera edad en el condado. Pero sin el fondo dedicado, las organizaciones sin fines de lucro que trabajan para ayudar a los ancianos del Condado Jackson han dicho que están luchando para cubrir las necesidades de una creciente población de ancianos.

Los dólares federales que habían estado disponibles durante el COVID se están agotando y otros proveedores de fondos benéficos han dejado de donar dinero para los servicios para mayores, dijeron.

What will happen if it passes? / ¿Qué ocurrirá si se aprueba?

Funds raised through the tax would be deposited in a special Senior Citizens’ Services Fund, which would be administered by a seven-member board of directors. That board would be appointed by the county Legislature. The special fund would support programs designed to improve the health, nutrition and quality of life of residents 60 and older. Money could be used for the operational and capital needs of senior-related programs.

Los fondos recaudados mediante el impuesto se depositarían en un fondo especial de servicios para la tercera edad (Senior Citizens' Services Fund), que sería administrado por una junta directiva de siete miembros. Esa junta sería nombrada por la Legislatura del condado. El fondo especial apoyaría programas diseñados para mejorar la salud, la nutrición y la calidad de vida de los residentes de 60 años o más. El dinero podría utilizarse para las necesidades operativas y de capital de los programas relacionados con la tercera edad.

Learn more about Jackson County Question 1