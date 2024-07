Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Incumbent Darryl Forté, a Democrat, is running unopposed for Jackson County Sheriff.

Sheriffs in Missouri serve four-year terms.

Democrats

Darryl Forté (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Darryl Forté was appointed Jackson County sheriff in 2018 following the resignation of his predecessor, Mike Sharp, who was accused of sexual harassment by a former employee. Forté previously served as chief of the Kansas City Police Department from 2011 until 2017.

Darryl Forté fue nombrado alguacil del condado de Jackson en el 2018 tras la renuncia de su predecesor, Mike Sharp, acusado de acoso sexual por una antigua empleada. Forté se desempeñó anteriormente como jefe del Departamento de Policía de Kansas City desde el 2011 hasta el 2017.

Policy positions / Posturas políticas

As police chief, Forté pushed changes to reduce police violence. After the 2016 killings of Philando Castile and Alton Sterling, Forté said incidents like those stemmed from a lack of training and “unreasonable fear” of Black men by police. He opposed local control of KCPD. Forté prioritized what he saw as management failings and bloat in the sheriff’s office and implemented body camera requirements for deputies. Forté highlighted the new county jail as his most significant achievement as sheriff. In 2022, Forté refused to let about 400 jail inmates register to vote, citing a law that does not exist.

Como jefe de policía, Forté impulsó cambios para reducir la violencia policial. Después de los asesinatos de Philando Castile y Alton Sterling en el 2016, Forté dijo que incidentes como esos se derivaron de la falta de capacidad y el “miedo irracional” de la policia a los hombres de color. Se opuso al control local del KCPD. Forté dio prioridad a lo que él veía como fallos de gestión y demasiada burocracia en la oficina del alguacil e implementó requisitos de cámaras corporales para los diputados. Forté destacó que como Alguacil, su logro más significativo fue la construcción de la nueva cárcel del condado. En el 2022, citando una ley que no existe, Forté se negó a permitir que unos 400 reclusos de la cárcel se registraran para votar.

Republicans

There are no Republicans running for this position.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.