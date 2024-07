Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Two Republicans and no Democrats are running in the primary for Platte County Assessor.

County Commissioner Dagmar Wood is facing off against challenger Marcus Farr, who is the appraiser for the county assessor’s office.

Republicans

Dagmar Wood

Political bio / Biografía política

Dagmar Wood is a candidate for Platte County assessor and a member of the county commission. She has lived and worked in the county since 1988. Wood holds a master’s of public administration from the University of Missouri-Kansas City and has experience as a Federal Reserve Bank analyst.

Dagmar Wood es candidata para el puesto de asesor del Condado Platte. Ha vivido y trabajado en el condado desde 1988. Wood cuenta con una maestría en administración pública de la Universidad de Missouri-Kansas City y tiene experiencia como analista para el Banco de Reserva Federal.

Policy positions / Posturas políticas

She said she aims to improve taxpayer relations and transparency. As county commissioner, Wood championed freezing property taxes for seniors and she lobbied for a state law granting homeowners more time to appeal valuation increases. She has also appointed a board of equalization to hear homeowners’ valuation appeals, won a court case to save taxpayers from a significant bond shortfall, and supported law enforcement funding.

Dijo que su objetivo es mejorar las relaciones y transparencia para los contribuyentes. Como comisionada del condado, Wood ha promovido el congelamiento de los impuestos por propiedad para las personas de la tercera edad y ha cabildeado por una ley estatal que otorgue a los propietarios de vivienda más tiempo para apelar los incrementos de valoración. También ha asignado una junta directiva de igualación para escuchar las apelaciones de valoración de los propietarios de vivienda, ganó un caso en la corte para salvar a los contribuyentes de un pérdida significativa por un bono, y apoyó el financiamiento para el órden público.

Marcus Farr

Political bio / Biografía política

Marcus Farr is running for Platte County assessor. He is a certified real estate appraiser and has been an appraiser for the Platte County Assessor’s Office for over 20 years. Farr and his wife are raising two children in Platte County.

Marcus Farr es aspirante al puesto de asesor del Condado Platte. Es tasador de bienes raíces certificado y ha sido tasador para la Oficina del Asesor del Condado Platte por más de 20 años. Farr y su esposa están criando dos hijos en el Condado Platte.

Policy positions / Posturas políticas

In his time in the appraiser’s office, Farr has integrated new software systems and developed programs to enhance appraisal accuracy and compliance with the State Tax Commission. He said he advocates for senior tax relief and aims to provide the lowest possible assessments and unbiased evaluations for taxpayers.

Durante su trayectoria en la oficina del tasador, Farr ha integrado sistemas de software y desarrollado programas para mejorar la precisión de la valoración y el cumplimiento con la Comisión Estatal de Impuestos. Dijo que aboga por el alivio tributario de las personas de la tercera edad y tiene como objetivo proporcionar las valoraciones más bajas posibles y las evaluaciones sin sesgo para los contribuyentes.



Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.