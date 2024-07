Platte County Commission

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Platte County, which includes Kansas City’s northwestern suburbs and the area around Kansas City International Airport, has a three-member commission.

Both the 1st District, which represents the area roughly south of the airport, and the 2nd District, which roughly covers the county north of I-435, are up for election this year.

Candidates for the 2024 primary include Charles McDonald and Allyson Berberich in District 1, and incumbent Joe Vanover and Melissa Steele Moran in District 2.

Platte County commissioners serve four-year terms.

Find information about each candidate and their policy positions below, in both English and Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

District 1

Democrat

Charles McDonald

Political bio / Biografía política

Charles McDonald is a first-time candidate. He has worked for over two decades in the nonprofit and health care sectors and is a night-shift supervisor and laboratory scientist at North Kansas City Hospital. McDonald moved to Platte County from New Orleans in 2006 after Hurricane Katrina. He has volunteered at the YMCA of Greater Kansas City, Heart to Heart International and Boy Scouts of America.

Charles McDonald es el candidato que se postula por primera vez. Ha trabajado durante más de dos décadas en los sectores de salud y en entes sin fines de lucro y actualmente es supervisor y científico de laboratorio del turno de noche en el Hospital North Kansas City. McDonald se mudo al condado de Platte desde Nueva Orleans en el 2006, después del huracán Katrina. Ha sido voluntario en YMCA of Greater Kansas City, Heart to Heart International y Boy Scouts of Americ

Policy positions / Posturas políticas

McDonald would prioritize preparing the county for the future as it rapidly grows. He wants to create a comprehensive strategic plan for Platte County to address areas including transportation, parks, housing and public safety. He would also prioritize community involvement in the commission’s decision-making process and wants to stop wasteful spending in local government. McDonald also wants to prioritize inclusive governance to make Platte County more equitable.

McDonald daría prioridad a la preparación del condado para el futuro a medida que crece rápidamente. Quiere crear un plan estratégico global para el condado de Platte que aborde áreas como el transporte, los parques, la vivienda y la seguridad pública. También daría prioridad a la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de la comisión y quiere detener el despilfarro en el gobierno local. McDonald también quiere dar prioridad a la participación de toda la gente en el gobierno para que el condado de Platte sea más equitativo.



Republican

Allyson Berberich

Political bio / Biografía política

Allyson Berberich has lived in Platte County for 16 years and is Parkville’s current Ward 4 alderman. Previously, she served on the Parkville Planning and Zoning Commission for four years. Berberich also runs her own small business after working in the corporate world for over 20 years.

Allyson Berberich ha vivido en el Condado de Platte durante 16 años y es la actual concejal del Distrito 4 de Parkville. Anteriormente, fue miembro de la Comisión de Planificación y Zonificación de Parkville durante cuatro años. Berberich también dirige su propia pequeña empresa después de trabajar en el mundo empresarial durante más de 20 años.

Policy positions / Posturas políticas

As a business owner, Berberich plans to support policies that promote economic development and attract investment to the area. She also wants to prioritize transportation and infrastructure projects that benefit both residents and businesses. Berberich supports law enforcement and wants to work collaboratively with local law enforcement agencies if elected to the commission. Berberich would also prioritize fiscal responsibility and transparency in allocating county resources.

Como empresaria, Berberich piensa apoyar políticas que fomenten el desarrollo económico y atraigan inversiones a la zona. También quiere dar prioridad a los proyectos de transporte e infraestructuras que beneficien tanto a los residentes como a las empresas. Berberich apoya las fuerzas policiales y quiere trabajar en colaboración con las fuerzas del orden locales si es elegida para la comisión. Berberich también daría prioridad a la responsabilidad fiscal y la transparencia en la asignación de los recursos del condado.



District 2

Republicans

Joe Vanover (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Joe Vanover was elected to represent the 2nd District on the Platte County Commission in 2020. He was formerly an assistant prosecutor for Platte County and an attorney for over 20 years. He said he enjoys local government because it is possible to make change in the community and treat people fairly.

Joe Vanover fue elegido para representar al 2º Distrito en la Comisión del Condado de Platte en el 2020. Anteriormente fue fiscal adjunto del Condado de Platte y abogado durante más de 20 años. Dijo que disfruta del gobierno local porque es posible hacer cambios en la comunidad y tratar a las personas de manera justa.

Policy positions / Posturas políticas

Vanover said the biggest issue facing Platte County’s government is that the jail is full, and he believes a taxpayer-funded jail expansion can address overcrowding. Vanover is against a proposed sales tax for the Platte County Children’s Fund to provide mental health services, which he called a step toward universal health care and something parents should manage instead. He says he prioritizes adapting to a post-pandemic world. He helped allocate American Rescue Plan funding to a COVID Response Committee to create a safer customer experience for residents interacting with county offices. Vanover also helped renew Platte County’s roads sales tax at a reduced rate.

Vanover dijo que el mayor problema que enfrenta el gobierno del Condado de Platte es que la cárcel está llena, y cree que una expansión de la cárcel financiada por los contribuyentes puede hacer frente al problema. Vanover está en contra de una propuesta de impuesto sobre las ventas para financiar el Fondo de Niños del Condado de Platte para proporcionar servicios de salud mental, que calificó de un paso hacia la atención universal de salud y algo que los padres deben proporcionar en su lugar. Dice que da prioridad a la adaptación a un mundo post-pandémico. Ayudó a asignar fondos del Plan de Rescate Americano a un Comité de Respuesta de COVID para crear una experiencia de cliente más segura para los residentes que interactúan con las oficinas del condado. Vanover también ayudó a reducir el impuesto especial sobre las ventas que es destinado al mantenimiento de los caminos.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato



Melissa Steele Moran

Political bio / Biografía política

Melissa Steele Moran owns in-home care business Senior Helpers Kansas City North and co-owns business support company Bookkeeping+ with her husband. Moran also serves on A Turning Point’s board and the Platte County Gala Committee. She is the current board president of the Parkville Area Chamber & EDC and the president of Northland Professionals in Aging.

Melissa Steele Moran es propietaria de la empresa de cuidados a domicilio Senior Helpers Kansas City North y copropietaria de la empresa de apoyo empresarial Bookkeeping+ con su marido. Moran también es miembro de la junta de A Turning Point y del Comité de la Gala del Condado de Platte. Es la actual presidenta de la Cámara de Comercio y la Comisión Económica de Desarrollo (EDC) del área de Parkville y presidenta de Northland Professionals in Aging.

Policy positions / Posturas políticas

As a longtime business owner and local resident, Moran believes she can properly be a servant leader. Moran wants to prioritize transparency and availability of local government, as well as fiscal responsibility. She wants to be a “positive voice at the table” within the Platte County Commission.

Como propietaria de un negocio desde hace mucho tiempo y residente local, Moran cree que tiene las bases para ser una líder servicial. Moran quiere priorizar la transparencia y la calidad de servicio del gobierno local, así como la responsabilidad fiscal. Ella quiere ser una "voz positiva en la mesa" dentro de la Comisión del Condado de Platte.