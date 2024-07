Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Incumbent Shanna Burns is facing off against challenger Samantha Price for Platte County’s Public Administrator position. Both are Republicans; no Democrats are running this year.

Republicans

Shanna Burns (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Shanna Burns was first elected Platte County public administrator in 2020. She also was a deputy in the office for two years. Before working in the public administrator’s office, she spent five years working as a 911 dispatcher.

Shanna Burns fue electa por primera vez para administradora pública del Condado Platte en el año 2020. También fue sustituta en esa oficina durante dos años. Antes de trabajar en la oficina del administrador público, trabajó durante cinco años como despachadora de la línea 911.

Policy positions / Posturas políticas

The public administrator serves as the guardian for residents whom the probate courts have deemed unable to manage their own affairs. This primarily includes people with severe disabilities. In the 2020 election, former Platte County Sheriff Mark Owen and Burns’ predecessor, Jera Pruitt, endorsed her. Burns said the experience of raising a child with special needs gives her unique insight into how to care for Platte County residents with disabilities.

El administrador público funge como el guardián para los residentes a quienes el tribunal testamentario ha considerado incapacitados para administrar sus propios asuntos. Eso principalmente incluye a las personas con discapacidades severas. En la elección del 2020, el Sheriff anterior, Mark Owen, y su predecesora, Jera Pruitt, respaldaron su candidatura. Burns dijo que la experiencia de criar a un hijo con necesidades especiales le da una perspectiva única sobre cómo cuidar de los residentes con discapacidades que viven en el Condado Platt.

Samantha Price

Political bio / Biografía política

Price did not respond to multiple requests by phone and email to participate in the 2024 KC Voter Guide. According to her LinkedIn, Price has worked as a funeral director since January 2022. She has an associate’s degree in criminal justice. Price previously ran for public administrator against Burns in 2020.

Price no respondió a las múltiples peticiones por teléfono y correo electrónico para participar en la Guía Electoral de Kansas City 2024. De acuerdo a su página de LinkedIn, Price ha trabajado como directora funeraria desde enero del 2022. Cuenta con una licenciatura asociada en justicia criminal. Price se postuló anteriormente para administrador público contra Burns en el 2020.

Policy positions / Posturas políticas

Not available.

No disponible

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.