Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Platte County Sheriff Mark Owen is not seeking re-election, so it’s an open race for his countywide seat. Erik Holland, a Republican, is the sole candidate running in the 2024 primary.

Sheriffs in Missouri serve four-year terms.



Republicans

Erik Holland

Political bio / Biografía política

Erik Holland has been with the Platte County Sheriff’s Office since 1999 and has served as undersheriff since 2016. He’s a graduate of the FBI National Academy and has served on several boards. His roles include patrol, investigations and tactical operations. He’s a basic law enforcement academy instructor and an adjunct professor at Park University.

Erik Holland ha estado en la Oficina del Alguacil del Condado de Platte desde 1999 y ha servido como asistente de Alguacil desde el 2016. Es graduado de la Academia Nacional del FBI y ha servido en varias juntas. Sus funciones incluyen patrullaje, investigaciones y operaciones tácticas. Es instructor de una academia de policía básica y profesor adjunto en la Universidad de Park.

Policy positions / Posturas políticas

“I am running as a Republican, but my position is strictly pro-public safety,” Holland said in a news release. “In the Platte County Sheriff’s Office, we don’t have time to debate political preferences. We are far too busy working to prevent crime and keep our communities safe from bad actors.” Holland said he hopes to continue building on the previous sheriff’s tenure, including quick response times and increasing resources for officers. “As your sheriff, I will continue to work day and night to collaborate with neighboring sheriff’s departments, local police departments, and fellow agencies to keep crime rates low.”

En un comunicado de prensa Holland dijo, "me postulo como republicano, pero mi posición es estrictamente a favor de la seguridad pública. En la Oficina del Alguacil del Condado de Platte, no tenemos tiempo para debatir preferencias políticas. Estamos demasiado ocupados trabajando para prevenir el crimen y mantener a nuestras comunidades a salvo de los malos actores." Holland dijo que espera continuar con el trabajo del Alguacil anterior, como los tiempos de respuesta rápida y el aumento de los recursos para los oficiales. "Como su Alguacil, continuaré trabajando día y noche para colaborar con los departamentos de alguaciles vecinos, los departamentos de policía locales y otras agencias de orden público para mantener bajos los índices de criminalidad".

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.