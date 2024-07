Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Incumbent Rob Willard, a Republican, is running for reelection as the Platte County Treasurer. There are no other candidates for this position.

Republicans

Rob Willard (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Rob Willard has served as the Platte County Treasurer since 2012. He is an attorney with Korein Tillery and has more than 20 years of legal experience, including five years with the Platte County Prosecuting Attorney’s Office. Willard holds a law degree from the University of Missouri-Kansas City School of Law.

Rob Willard ha fungido como tesorero de Platte County desde 2012. Es abogado en Korein Tillery y tiene más de 20 años de experiencia legal, incluyendo cinco años en la Oficina de la Fiscalía de Platte County. Willard cuenta con una licenciatura de derecho de la Facultad de Derecho de la University of Missouri-Kansas City.

Policy positions / Posturas políticas

In 2016, Willard initiated a fraudulent wire transfer of nearly $50,000 to someone he thought was the Platte County commissioner. Willard issued an apology for the mistake and repaid nearly half the funds. He emphasizes transparency, accountability and restoring public trust as key priorities in his position.

En 2016, Willard inició una transferencia bancaria de cerca de $50,000 a alguien quién él pensó era el comisionado del Condado Platte. Willard giró una disculpa por el error y reembolsó cerca de la mitad de los fondos. El candidato enfatiza la transparencia, la rendición de cuentas y la restauración de la confianza pública como prioridades en su puesto.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.