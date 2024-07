Missouri Amendment 1

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their August ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de agosto, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

Amendment 1 would allow the Missouri General Assembly to pass a property tax exemption for child care facilities. The Missouri General Assembly voted in 2023 to put it on this year’s August ballot. Find information about Amendment 1 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

La Enmienda Número 1 permitiría a la Asamblea General de Missouri aprobar una exención de impuestos a la propiedad para instalaciones de cuidado infantil. La Asamblea General de Missouri votó en el 2023 para poner la enmienda en la boleta electoral de agosto de este año. Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la primera enmienda, tanto en inglés como en español.

Actual text / Texto actual

“Shall the Missouri Constitution be amended to allow places where individuals, corporations, organizations, and associations provide childcare outside of the child’s home to be exempt from property tax? This is intended to make childcare more available, which would support the well-being of children, families, the workforce, and society as a whole.

State governmental entities estimate the state’s Blind Pension Fund could have annual lost revenue of up to $400,000. Local governments expect an unknown fiscal impact.”

"¿Debe enmendarse la Constitución de Missouri para permitir que los lugares donde individuos, corporaciones, organizaciones y asociaciones proporcionan cuidado de niños fuera de sus hogares estén exentos del impuesto sobre la propiedad? Con ello se pretende aumentar la disponibilidad de guarderías, lo que contribuiría al bienestar de los niños, las familias, la población activa y la sociedad en su conjunto.

Las entidades gubernamentales estatales estiman que el Fondo de Pensiones de Ciegos del Estado podría tener una pérdida anual de ingresos de hasta $400,000 dólares. Se desconoce el impacto fiscal en los gobiernos locales”.

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote would permit the General Assembly to debate and pass legislation that would exempt child care providers from property taxes.

Un voto afirmativo permitiría a la Asamblea General debatir y aprobar legislaciones que exentarían de los impuestos sobre la propiedad a los proveedores encargados del cuidado infantil.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote would prohibit the General Assembly from passing a tax exemption for child care facilities.

Un voto negativo prohibiría a la Asamblea General aprobar una exención fiscal para los centros de cuidado infantil.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If passed, Amendment 1 would not automatically wipe out property taxes for child care centers. It would only give state lawmakers the power to create those tax breaks. And those property tax exemptions would only apply for care of children outside their families’ homes.

Si se aprueba, la primera Enmienda no eliminaría automáticamente los impuestos a la propiedad para los centros de cuidado infantil. Sólo daría a los legisladores estatales el poder de crear esas exenciones fiscales. Y esas exenciones de impuestos a la propiedad sólo se aplicarían para el cuidado de niños fuera de los hogares de sus familias.