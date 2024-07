Missouri Amendment 4

Proposed amendments to the Missouri constitution go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see the following questions on their August ballot. Amendments need a simple majority to pass, and then they are added to the state constitution.

En Missouri las enmiendas propuestas a la constitución se someten a votación en todo el estado, lo que significa que en su papeleta de agosto, todos los votantes con derecho a voto en el estado verán las siguientes preguntas. Las enmiendas necesitan una mayoría simple para ser aprobadas, y luego se agregan a la constitución del estado.

Find information about Amendment 4 below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la Cuarta Enmienda, tanto en inglés como en español.

What is the amendment? / ¿Qué es la enmienda?

Amendment 4 asks voters whether to authorize a law passed by the Missouri legislature and governor in 2022 requiring Kansas City to increase its minimum funding of the Kansas City Police Department from 20% to 25% of its general revenue.

La Enmienda Número 4 pregunta a los votantes si deben autorizar una ley aprobada por la legislatura y el gobernador de Missouri en el año 2022 que requiere que Kansas City aumente su financiación al Departamento de Policía de Kansas City del 20% al 25% de sus ingresos generales como el mínimo porcentaje autorizado.

Missouriansfirst voted on the amendment in November 2022. But after a lawsuit from Kansas City Mayor Quinton Lucas challenging Amendment 4, the state Supreme Court ruled that the ballot measure’s fiscal note summary — the last sentence voters read before checking “yes” or “no” — was so misleading that it warrants a redo. The court ordered a new election for Aug. 6.

Los ciudadanos de Missouri votaron por primera vez sobre la enmienda en noviembre del año 2022. Pero después de que el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, presentó una demanda para impugnar la Enmienda 4, el Tribunal Supremo del estado dictaminó que el resumen de la nota fiscal de la medida de votación — la última frase que los votantes leen antes de comprobar y marcar "sí" o "no" — era tan engañoso que justifica que se vuelva a hacer. El tribunal ordenó que se celebraran nuevas elecciones el 6 de agosto.

Amendment 4 was first placed on the ballot by the Missouri General Assembly.

La Enmienda Número. 4 fue incluida por primera vez en la papeleta electoral por la Asamblea General de Missouri.

Actual text / Texto actual

“Shall the Missouri Constitution be amended to authorize laws, passed before December 31st, 2026, that increase minimum funding for a police force established by a state board of police commissioners to ensure such police force has additional resources to serve its communities?

This would authorize a law passed in 2022 increasing required funding by the City of Kansas City for police department requests from 20% of general revenue to 25%, an increase of $38,743,646, though the City previously provided that level of funding voluntarily. No other state or local governmental entities estimate costs or savings.”

"¿Se modificará la Constitución de Missouri para autorizar leyes, aprobadas antes del 31 de diciembre del 2026, que aumentan la financiación mínima de una fuerza policial establecida por una junta estatal de comisionados de policía para garantizar que dicha fuerza policial disponga de recursos adicionales para servir a sus comunidades?

Esto autorizaría una ley aprobada en el año 2022 que aumenta la financiación requerida por la ciudad de Kansas City para las solicitudes del departamento de policía del 20% de los ingresos generales al 25%, un aumento de 38,743,646 dólares, aunque anteriormente la ciudad proporcionaba ese nivel de financiación de forma voluntaria. Ninguna otra entidad gubernamental estatal o local estima costos o ahorros".

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote will put into effect the 2022 law that requires Kansas City to increase its annual minimum funding to the KCPD to 25% of its general revenue. Kansas City officials say that will cost the city $38.7 million per year.

Un voto "sí" pondrá en vigor la ley del año 2022 que aumenta la financiación al Departamento de Policía de Kansas City del 20% al 25% de sus ingresos generales como el mínimo porcentaje autorizado. Los funcionarios de Kansas City dicen que eso le costará a la ciudad $38.7 millones de dólares por año.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote rejects the mandate that would force Kansas City to increase its police funding. It would keep the police funding requirement at 20% of the city’s general revenue.

Un voto negativo rechaza el mandato que obligaría a Kansas City a aumentar la financiación al Departamento de Policía de Kansas City. Esto mantendría el requisito de financiación de la policía en el 20% de los ingresos generales de la ciudad.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If voters approve Amendment 4 again, Kansas City will have to allocate 25% of its general revenues every year to the KCPD. Because the KCPD is controlled by the state of Missouri, Kansas City does not have any say or control in how the KCPD uses city funding.

Si los votantes aprueban la Enmienda Número 4 de nuevo, Kansas City tendrá que asignar el 25% de sus ingresos generales cada año al KCPD. Debido a que el KCPD está controlado por el estado de Missouri, Kansas City no tiene ninguna voz ni control sobre cómo el KCPD utiliza los fondos que recibe de la ciudad.