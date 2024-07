Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri Senate District 11, in Jackson County, covers eastern Kansas City, Independence and Sugar Creek. Candidates for the 2024 primary include Robert Sauls, David Martin, Aaron McMullen and Joe Nicola.

Missouri state senators serve four-year terms.

Democrats

Robert Sauls

Political bio / Biografía política

Robert Sauls currently represents eastern Independence in the Missouri House, a position he has held since 2018. Before that, he worked as a Jackson County prosecuting attorney and a public defender. Sauls says he’s the only Democrat in Missouri to win election in a district won by former President Donald Trump.

Robert Sauls actualmente representa la parte este de Independence en la Cámara de Representantes, un puesto que ha tenido desde 2018. Previo a eso, trabajo en el Condado Jackson como fiscal y defensor público. Sauls dice que es el único demócrata en Missouri en ganar una elección en un distrito ganado por el presidente previo Donald Trump.

Policy positions / Posturas políticas

Sauls says he’s interested in protecting workers and expanding the middle class in Missouri. During the 2024 legislative session, Sauls sponsored a bill protecting in vitro fertilization procedures. He also sponsored a bill to eliminate local sales taxes on food purchases. Sauls has been critical of the Independence School District moving to a four-day week, and supported legislation requiring voters to weigh in on the issue before the district shortened the school week.

Sauls dice que está interesado en proteger a los trabajadores y expandir la clase media en Missouri. Durante la sesión legislativa del 2024, Sauls patrocinó un proyecto de ley protegiendo los procedimientos de fertilización in vitro. También patrocinó un proyecto de ley para eliminar los impuestos locales en la compra de alimentos. Sauls ha mostrado su crítica al Distrito Escolar de Independence por proceder a dar instrucción escolar solo cuatro días a la semana y apoyó legislación que requiere que los votantes expresen su opinión en el asunto antes de que un distrito acorte la semana escolar

Republicans

David Martin

Political bio / Biografía política

David Martin is a truck driver from eastern Jackson County. He considers himself a “tireless conservative champion” for residents of Grain Valley, Independence, Kansas City and Oak Grove. Martin previously ran for the District 29 seat in the House of Representatives in 2022 and the District 9 seat in the state Senate in 2020.

David Martin es conductor de camiones en el este del Condado Jackson. Se considera un “promotor incansable conservador” para los residentes de Grain Valley, Independence, Kansas City y Oak Grove. Martin anteriormente se postuló para el puesto del Distrito 29 en la Cámara de Representantes en 2022 y para el Distrito 9 en el Senado en el 2020.

Policy positions / Posturas políticas

According to his campaign website, Martin wants to remove “critical race theory and radical gender ideology” from public schools. He also wants to lower taxes for Missourians and cut “unnecessary red tape” for small businesses. He supports defunding Planned Parenthood. He blames crime in Kansas City on “radical left policies” and supports gun rights. In 2020, Martin was endorsed by the Missouri Right to Life PAC for Senate District 9.

De acuerdo a su sitio web de campaña, Martin quiere retirar “la teoría crítica de la raza y la ideología de género” de las escuelas públicas. También quiere disminuir los impuestos para los Misurianos y cortar los “trámites burocráticos innecesarios” para los pequeños negocios. Apoya el eliminar el financiamiento a Planned Parenthood. Culpa a las “políticas radicales de izquierda” por el crímen en Kansas City y apoya los derechos a portar armas. En 2020, Martin fue respaldado por el Comité de Acción Política (PAC) Missouri Right to Life PAC para el Senado en el Distrito 9.



Aaron McMullen

Political bio / Biografía política

A defense contractor and former Army paratrooper, Aaron McMullen has represented Missouri House District 20 since 2023. McMullen describes himself as “a Christian conservative who is pro-America, pro-life, pro-Second Amendment, pro-freedom and against the kind of government overreach that intrudes on personal health decisions with health mandates.”

Contratista de defensa y ex paracaidista del Ejército, Aaron McMullen ha representado al Distrito 20 en la Cámara de Representantes de Missouri desde 2023. McMullen se describe a sí mismo como "un conservador cristiano que está a favor de los Estados Unidos, a favor de la vida, a favor de la Segunda Enmienda, a favor de la libertad y en contra del tipo de extralimitación gubernamental que se entromete en las decisiones personales de salud con mandatos sanitarios".

Policy positions / Posturas políticas

Since taking office in 2023, McMullen has sponsored a bill urging the governor to send Missouri National Guard troops to the southern Texas border, as well as three bills aimed at expanding solar energy development. McMullen’s campaign website says he supports freedom of speech, “school choice,” the concealed and open carry of firearms and “an independent and self governing eastern Jackson County.” He opposes tax increases, “cancel culture” and transgender student athletes playing on sports teams that align with their gender identity.

Desde que asumió el cargo en 2023, McMullen ha patrocinado un proyecto de ley que insta al gobernador a enviar tropas de la Guardia Nacional de Missouri a la frontera sur de Texas, así como tres proyectos de ley destinados a ampliar el desarrollo de la energía solar. El sitio web de la campaña de McMullen dice que apoya la libertad de expresión, las "opciones escolares", la portación oculta y abierta de armas de fuego y "un Condado Jackson del este independiente y autogobernado". Se opone a la subida de impuestos, a la "cultura de la cancelación" y a que los estudiantes transgénero jueguen en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género.

Joe Nicola

Political bio / Biografía política

Joe Nicola describes himself as a “strong Constitutional conservative.” A newcomer to politics, he has been a pastor in Independence for 34 years and is a former Navy Seal. Nicola kept his church open during the COVID-19 pandemic, and his opposition to public health orders motivated him to enter politics.

Joe Nicola se describe a sí mismo como un "fuerte conservador constitucional". Recién llegado a la política, es pastor en Independence desde hace 34 años y ex Navy Seal. Nicola mantuvo abierta su iglesia durante la pandemia de COVID-19, y su oposición a las órdenes de sanidad pública le motivó a entrar en política.

Policy positions / Posturas políticas

Nicola says his main position is defending the “God given rights” of freedom of speech and religion, which he says are under attack. Nicola says he supports property tax reform and freezing property taxes for seniors. He also wants to eliminate personal property taxes. As an election security measure, he has also proposed eliminating digital voting machines and says election boards should return to hand-counting ballots.

Nicola afirma que su principal postura es defender los "derechos divinos" de libertad de expresión y religión, que según él están siendo atacados. Nicola apoya la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles y la congelación de impuestos por propiedad para las personas mayores. También quiere eliminar los impuestos sobre la propiedad personal. Como medida de seguridad electoral, también ha propuesto eliminar las máquinas digitales de votación y dice que las juntas electorales deberían volver al recuento manual de papeletas.