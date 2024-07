Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri Senate District 21 covers Cooper, Howard, Lafayette, Ray and Saline counties and part of Clay County. Candidates for the 2024 primary include Kurtis Gregory, Doug Richey and Jim Bates.

Missouri state senators serve four-year terms.

Republicans

Kurtis Gregory

Political bio / Biografía política

Kurtis Gregory currently represents District 51 in the Missouri House of Representatives. Gregory is a Marshall resident and member of the Missouri Corn Growers Association, Saline County Farm Bureau and Missouri Cattlemen’s Association. In the House, he has served on the Budget, Agriculture Policy and Workforce Development Committees.

Kurtis Gregory representa actualmente al Distrito 51 en la Cámara de Representantes de Missouri. Gregory es un residente de Marshall y miembro de la Asociación de Productores de Maíz de Missouri, la Oficina Agrícola del Condado de Saline y la Asociación de Ganaderos de Missouri. En la Cámara, ha servido en el Presupuesto de la Cámara, y en los Comités de Política Agrícola y Desarrollo de Fuerza Laboral.

Policy positions / Posturas políticas

According to his campaign website, Gregory is “committed to improving infrastructure, ensuring a quality education for Missouri students, and supports Missouri’s military families and veterans.” He plans to work against tax hikes on farms and businesses and wants to save taxpayer dollars. Gregory opposes abortion and supports Second Amendment rights, and he plans to pursue policies that promote economic freedom and low taxes for working families. As a farmer alongside his wife and parents, he wants to represent farmers’ interests in the Senate and work against foreign companies controlling land in Missouri.

Según el sitio web de su campaña, Gregory está "comprometido con la mejora de las infraestructuras, la garantía de una educación de calidad para los estudiantes de Missouri y el apoyo a las familias de militares y veteranos de Missouri". Tiene previsto trabajar contra las alzas de impuestos agrícolas y de negocios y quiere salvar el dinero de los contribuyentes. Gregory se opone al aborto y apoya los derechos de la Segunda Enmienda, y planea aplicar políticas que promuevan la libertad económica y los impuestos bajos para las familias trabajadoras. Como agricultor junto a su esposa y sus padres, quiere representar los intereses de los agricultores en el Senado y trabajar contra las empresas extranjeras que controlan la tierra en Missouri.

Doug Richey

Political bio / Biografía política

Doug Richey is a pastor from Excelsior Springs. He currently represents Missouri’s 39th District in the state House of Representatives and has served on the Appropriations Committee on Federal Stimulus Spending, Joint Committee on Education and Rules Committee. Previously, Richey served in the Missouri Army National Guard and received CPAC recognition.

Doug Richey es pastor en Excelsior Springs. Actualmente representa al Distrito 39 de Missouri en la Cámara de Representantes del estado y ha formado parte del Comité de Asignaciones para Gastos de Estímulo Federal, el Comité Conjunto de Educación y el Comité de Reglas. Anteriormente, Richey sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Missouri y recibió el reconocimiento del CPAC.

Policy positions / Posturas políticas

Richey’s campaign website says he “is committed to dignified service, low taxes/fiscal conservatism, limited government, education reform, and constitutional preservation.” His key issues include ensuring parental rights over what kids learn in school, opposing abortion, protecting Second Amendment rights and safeguarding tax dollars from liberal policies. He also wants to prevent transgender women from participating in women’s high school and college sports. According to a press release announcing his candidacy, Richey has seen conservative efforts like tax and education reforms die in the Senate and wants to better advocate for his district’s principles.

La página web de la campaña de Richey dice que "está comprometido con un servicio digno, impuestos bajos/conservadurismo fiscal, gobierno limitado, reforma educativa y preservación constitucional". Sus temas clave incluyen garantizar los derechos de los padres sobre lo que los niños aprenden en la escuela, oponerse al aborto, proteger los derechos de la Segunda Enmienda y salvaguardar el dinero de los impuestos de las políticas liberales. También quiere impedir que las mujeres transgénero participen en los deportes femeninos de high school y universitarios. Según un comunicado de prensa en el que se anuncia su candidatura, Richey ha visto cómo esfuerzos conservadores como las reformas fiscales y educativas morían en el Senado y quiere defender mejor los principios de su distrito.

Democrats

Jim Bates

Political bio / Biografía política

Jim Bates is a lifelong Missouri resident. He formerly served in the U.S. Army Reserve and has worked in sales and professional services. Bates is currently an account manager at SkillPath and has previously worked at companies including JPMorgan and Merrill Lynch. He ran for the Liberty Board of Education in 2022.

Jim Bates ha residido toda su vida en el estado de Missouri. Prestó servicio en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y ha trabajado en ventas y servicios profesionales. Actualmente, Bates es gerente de cuentas en la compañía SkillPath y ha trabajado anteriormente en empresas como JP Morgan y Merrill Lynch. En el año 2022, se postuló para la Junta Escolar de Liberty.

Policy positions / Posturas políticas

Bates’ priorities include lowering taxes for Missourians by eliminating sales tax on food, diapers and feminine hygiene products. He wants to strengthen public schools and provide universal free school meals, while also supporting investments in early childhood education, higher education and workforce training. Bates would also support more union jobs and investing in education opportunities to strengthen the workforce. He has expressed support for reproductive rights and access to abortion, as well as access to affordable health care and expanded Medicaid. Bates also believes agriculture “is the backbone of Missouri” and supports “Right to Repair” legislation for family farms.

Las prioridades de Bates incluyen la reducción de los impuestos para los residentes de Missouri, eliminando el impuesto sobre las ventas de alimentos, pañales y productos de higiene femenina. Quiere fortalecer las escuelas públicas y proporcionar comidas escolares gratuitas universales, al tiempo que apoya las inversiones en educación infantil, educación superior y capacitación de la fuerza laboral. Bates también apoyaría la creación de más puestos de trabajo sindicalizado y la inversión en oportunidades educativas para reforzar la mano de obra. Ha expresado su apoyo a los derechos reproductivos y al acceso al aborto, así como al acceso a la atención médica para personas con bajos ingresos y a la ampliación de Medicaid. Bates también cree que la agricultura “es la columna vertebral de Missouri" y apoya la legislación de "Derecho a reparar" para las granjas familiares.