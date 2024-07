Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri Senate District 7 covers parts of Kansas City in western Jackson County along the Kansas state line, from the Missouri River south to the Cass County line. Candidates for the 2024 primary include Pat Contreras, Patty Lewis and Joey LaSalle.

Missouri state senators serve four-year terms.

Democrats

Pat Contreras

Political bio / Biografía política

Pat Contreras was born and raised in Kansas City. He is vice president of business development at McCown Gordon Construction. Contreras has been involved in politics since 2015, when the State Department selected him as a foreign services officer and he served in Pakistan and Mexico. Contreras ran for Missouri state treasurer in 2016, but lost in the primary.

Pat Contreras nació y creció en Kansas City. Es vicepresidente de desarrollo empresarial en McCown Gordon Construction. Contreras ha estado involucrado en política desde 2015, cuando el Departamento de Estado lo seleccionó como oficial de servicios extranjeros y sirvió en Pakistán y México. Contreras se presentó como candidato a tesorero del estado de Missouri en 2016, pero perdió en las primarias

Policy positions / Posturas políticas

Contreras’ campaign website says he supports working families, the growth of women and minority small businesses to strengthen Kansas City’s economy, and abortion rights for Missouri women. Contreras has been endorsed by former District 7 Sen. Greg Razer, Grandview Mayor Leonard Jones Jr. and Jackson County Prosecutor Jean Peters Baker.

El sitio web de la campaña de Contreras dice que apoya a las familias trabajadoras, el crecimiento de las pequeñas empresas de mujeres y minorías para fortalecer la economía de Kansas City, y el derecho al aborto para las mujeres de Missouri. Contreras ha recibido el apoyo del ex senador del distrito 7 Greg Razer, del alcalde de Grandview Leonard Jones Jr. y de la fiscal del condado de Jackson Jean Peters Baker.

Patty Lewis

Political bio / Biografía política

Patty Lewis has represented District 25 in the Missouri House of Representatives since 2021. She is a lifelong resident of Kansas City who graduated from Rockhurst University in 2000. Before she was elected to the Missouri House, she worked as a registered nurse and health care executive.

Patty Lewis ha representado al Distrito 25 en la Cámara de Representantes de Misuri desde 2021. Ha sido residente de Kansas City toda su vida y se graduó de la Universidad de Rockhurst en 2000. Antes de ser elegida para la Cámara de Representantes de Missouri, trabajó como enfermera registrada y ejecutiva de atención médica.

Policy positions / Posturas políticas

Lewis’ campaign website says her top policy positions are women’s reproductive rights, common sense gun reform, access to quality affordable health care, workers’ rights and equal opportunities for LGBTQ+ Missourians and other marginalized individuals. Lewis’ endorsements include Teamsters Local 41, Abortion Action Missouri PAC and the Greater Kansas City AFL-CIO.

El sitio web de la campaña de Lewis dice que sus principales posiciones políticas son los derechos reproductivos de las mujeres, la reforma de armas de sentido común, el acceso a una atención sanitaria costeable de calidad, los derechos de los trabajadores y la igualdad de oportunidades para los Missourianos LGBTQ + y otras personas marginadas. Los respaldos de Lewis incluyen Teamsters Local 41, Abortion Action Missouri PAC y Greater Kansas City AFL-CIO.

Republicans

Joey LaSalle

Political bio / Biografía política

Joseph “Joey” M. LaSalle was born and raised in Excelsior Springs, but has lived in Kansas City for more than 15 years. The University of Missouri graduate has worked for Cerner Corp. for more than 20 years.

Joseph "Joey" M. LaSalle nació y creció en Excelsior Springs, pero vive en Kansas City desde hace más de 15 años. Graduado de la Universidad de Missouri, lleva más de 20 años trabajando para Cerner Corp.

Policy positions / Posturas políticas

LaSalle’s campaign did not respond to emails or calls to discuss policy positions. But information on his social media and website says his top priority positions include improving Kansas City’s economy, expanding health care access and combating crime through “addressing the root causes of crime and investing in our communities.”

La campaña de LaSalle no respondió a correos electrónicos ni a llamadas para hablar de sus posiciones políticas. Pero la información en sus redes sociales y el sitio web dice que sus principales posiciones prioritarias incluyen la mejora de la economía de Kansas City, la ampliación del acceso a la atención de la salud y la lucha contra la delincuencia a través de "abordar las causas profundas de la delincuencia y la inversión en nuestras comunidades."