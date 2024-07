Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri Senate District 9 covers Kansas City’s east side and eastern Jackson County, including Lee’s Summit, Blue Springs, Raytown and Lone Jack. Barbara Washington, a Democrat, is running for re-election, and faces Brandon Ellington in the 2024 primary. Derron Black is running in the Republican primary.

Missouri state senators serve four-year terms.

Democrats

Brandon Ellington

Political bio / Biografía política

Brandon Ellington is a self-described “advocate for the underprivileged and disenfranchised.” He served eight years in the Missouri House of Representatives. He was then elected to one term on the Kansas City Council, where he worked for economic development in east-side neighborhoods and helped establish the Office of Citizen Engagement.

Brandon Ellington se describe a sí mismo como "defensor de los desfavorecidos y privados de derechos". Estuvo ocho años en la Cámara de Representantes de Missouri. Después fue elegido para un mandato en el Ayuntamiento de Kansas City, donde trabajó por el desarrollo económico de los vecindarios de la zona este y ayudó a crear la Oficina de Participación Ciudadana.

Policy positions / Posturas políticas

In the Missouri House, Ellington filed a proposed constitutional amendment to abolish grand juries. He introduced bills aimed at creating crimes for police officers who shoot suspects as they surrender, restoring benefits to children in the United States illegally and establishing a state holiday honoring Malcolm X. The American Conservative Union ranked him near the bottom of state legislators, while the Missouri Sierra Club put Ellington on their 2018 Honor Roll, with a 100% rating. A video announcing his Senate bid reads, “It’s time we had a senator who fights for all of us,” but offers no other policy descriptions.

En la Cámara de Representantes de Missouri, Ellington presentó una propuesta de enmienda constitucional para abolir los grandes jurados. Presentó proyectos de ley destinados a crear delitos para los agentes de policía que disparan a los sospechosos mientras se rinden, restaurar los beneficios para los niños presentes en los Estados Unidos ilegalmente y establecer un día festivo estatal en honor a Malcolm X. La Unión Conservadora Americana lo clasificó cerca del final de los legisladores estatales, mientras que el Missouri Sierra Club puso a Ellington en su Lista de Honor 2018, con una calificación del 100%. Un video que anuncia su candidatura al Senado dice: "Es hora de que tengamos un senador que luche por todos nosotros", pero no ofrece otras descripciones políticas



Barbara Washington (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Barbara Washington is an attorney with an MBA from Avila University. She was elected to the Senate in 2020 after serving three years in the Missouri House. Washington’s Senate web page says she supports economic development in her district.

Barbara Washington es abogada con una maestría en administración de negocios de la Avila University. Fue elegida para el Senado en 2020 después de servir tres años en la Cámara de Representantes de Missouri. La página web de Washington en el Senado dice que apoya el desarrollo económico en su distrito.

Policy positions / Posturas políticas

Washington has sponsored almost 50 bills and resolutions in the Senate, many related to the criminal justice system. One would make it illegal for a minor to possess a handgun, another would prohibit concealed guns in libraries. Her Senate website says she’s also interested in “minority mental health awareness, crime reduction and environmental preservation.” She has proposed tax credits for providers of services to homeless people and domestic violence victims. Washington supports abortion rights and attended a White House summit on reproductive rights in 2023.

Washington ha patrocinado casi 50 proyectos de ley y resoluciones en el Senado, muchos relacionados con el sistema de justicia penal. Una de ellas haría ilegal que un menor posea un arma de fuego, otra prohibiría las armas ocultas en las bibliotecas. Su página web del Senado dice que también está interesada en "la concienciación sobre la salud mental de las minorías, la reducción de la delincuencia y la preservación del medio ambiente". Ha propuesto créditos tributarios para los proveedores de servicios a personas sin vivienda y víctimas de la violencia doméstica. Washington apoya el derecho al aborto y asistió a una cumbre de la Casa Blanca sobre derechos reproductivos en 2023.

Republicans

Derron Black

Political bio / Biografía política

Derron Black is a political activist who has not held public office but has sought it several times. He ran for the Democratic nomination for Missouri House District 23 in 2012, 2016 and 2020. He interrupted Kansas City Mayor Sly James’ State of the City address in 2013 to announce his own run for mayor.

Derron Black es un activista político que no ha ocupado ningún cargo público, pero que lo ha buscado en varias ocasiones. Se presentó como candidato demócrata por el distrito 23 de la Cámara de Representantes de Missouri en 2012, 2016 y 2020. Interrumpió el discurso sobre el estado de la ciudad del alcalde de Kansas City, Sly James, en 2013 para anunciar su propia candidatura a la alcaldía.

Policy positions / Posturas políticas

On X, Black attacks LGBTQ rights, promotes Donald Trump, and speaks of a “religion of demonic spirits” infiltrating America. His campaign website says he supports school choice, or public vouchers for parents opting out of public education. The website says Black is for cutting taxes and regulation on business and promoting entrepreneurship. On a video, Black admits creating “all kinds of headaches and heartaches” that hurt his career, but says he believes that he has “come a very long way” and that “what doesn’t kill you only makes you stronger.”

En X, Black ataca los derechos LGBTQ, promueve a Donald Trump y habla de una "religión de espíritus demoníacos" infiltrada en Estados Unidos. En el sitio web de su campaña dice que apoya las opciones escolares, o los vales públicos para los padres que opten por abandonar la educación pública. El sitio web dice que Black está a favor de reducir los impuestos y la regulación de las empresas y de promover el espíritu empresarial. En un vídeo, Black admite haber creado "todo tipo de dolores de cabeza y sinsabores" que perjudicaron su carrera, pero dice que cree que ha "recorrido un camino muy largo" y que "lo que no te mata sólo te hace más fuerte".